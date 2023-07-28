1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €490 за всё до 5 чел.
Мини-группа
9 часов
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Остановимся на легендарном пляже с мягким песком на берегу Ливийского моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
«Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июля 2023Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
- ТТатьяна27 сентября 2022Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
- ММарина31 мая 2022Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
- ЛЛюдмила3 октября 2021Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду,
- ССветлана10 сентября 2021Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
- ТТатьяна1 сентября 2021Добрый день всем путешественникам! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Наталью и водителя Стергиуса за прекрасно проведённый день🌟
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пляжи»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
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