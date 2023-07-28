Пляжи Ираклиона

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Ираклионе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три пляжа и семь морей Крита
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Главная цель этого путешествия — понежиться на пляжах и искупаться в лазурном море»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 490 за всё до 5 чел.
Душевный Крит
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
4 отзыва
Экскурсия по Криту: монастыри, деревни и пляж Матала в Ираклионе
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Начало: В Ираклионе и его пригородах
«Остановимся на легендарном пляже с мягким песком на берегу Ливийского моря»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за человека
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Индивидуальная
10 часов
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Ждем вас на индивидуальной экскурсии по лучшим пляжам Крита! Побывайте на озере Курнас, пляже Элафониси с розовым песком и пляжах Фаласарны
Начало: По договоренности
«Далее наш путь лежит к Элафониси, который за идеальные пляжи и удивительную живую природу называют Раем на Земле»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 июля 2023
    Душевный Крит
    Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2022
    Душевный Крит
    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я
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    вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.

    Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравиласьЭкскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась
  • М
    Марина
    31 мая 2022
    Три пляжа и семь морей Крита
    Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
  • Л
    Людмила
    3 октября 2021
    Душевный Крит
    Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду,
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    так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!

  • С
    Светлана
    10 сентября 2021
    Три пляжа и семь морей Крита
    Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2021
    Три пляжа и семь морей Крита
    Добрый день всем путешественникам! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Наталью и водителя Стергиуса за прекрасно проведённый день🌟

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пляжи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три пляжа и семь морей Крита
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  3. Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 490. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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