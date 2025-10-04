Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Салониках на русском языке, цены от €100, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Салоники
Пешая
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€100 за всё до 3 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
€289 за всё до 4 чел.
Салоники за 2,5 часа
Пешая
2.5 часа
-
30%
30 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Завтра в 19:00
11 дек в 13:00
€105€150 за всё до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
2 часа
-
45%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Сегодня в 08:30
20 дек в 08:00
€113€205 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • s
    sasha
    4 октября 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья - прекрасный гид, отлично владеет материалом, при этом не перегружает данными, но очень живо и ярко передает информацию, используя и свои собственные визуальные материалы. Спокойный и при этом насыщенный маршрут. Чувствуется любовь к городу Салоники. Рекомендуем!!!
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Очень очень рекомендую!
    Илиас прекрасно провел экскурсию: интересно, динамично, с большим количеством информации, и при этом живо и с чувством юмора.
    И не менее важно, что он смог учесть наши личные просьбы и подстроиться под наши интересы.
    И всё это на прекрасном языке.
    Спасибо!
  • А
    Анна
    6 июня 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Потрясающая и необычная экскурсия! Узнали много нового об истории города и еврейского народа. Однозначно порекомендуем нашим друзьям, когда они приедут в чудесный город Салоники.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Огромное спасибо Илиасу за замечательную экскурсию! Открыли для себя массу интересных фактов из истории Салоников. Илиас прекрасный рассказчик, даже наших
    детей (12 и 15 лет) ему удалось заинтересовать. Хорошо продуманный маршрут, чтобы познакомиться с городом. Эта экскурсия подойдёт и тем, кто в Салониках первый раз, а также и тем, кто уже бывал тут, но хочет узнать про город дополнительные и мало известные аспекты.

  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Илиасу.
  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Благодарим Илиаса за прекрасную экскурсию. Много информации, грамотная речь, интересные факты и любовь к своему городу.
  • Г
    Григорий
    18 марта 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Мы с женой израильтяне и для нас важно еврейскоре наследие, тем более в таком городе как Салоники, где встретились европейские
    евреи (ашкеназы), испанские изгнанники (сефарды) и местные общины (ромпниоты). Илиас великолепно владеет этой информацией и она привязана к городу,. к его улицам и переулкам. Илиас прекрасный специалист в области архртектуры. Любит свой город, это
    ощущается в каждом слове. Получили день, полный впечатлений, который останутся с нами на долгие времена. Спасибо, Илиас!!!

  • М
    Михаил
    12 октября 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу.
    Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно.
    В общем рекомендую смело!
  • Я
    Яков
    19 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
  • Н
    Наталия
    10 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
    и страны и вашему терпению с нашей сумбурной группой, мы чуть-чуть продвинулись по дороге узнавания и погружения в этот многовековой и многослойный колодец истории этой замечательной страны. Будем еще с Вами ездить на другие экскурсии с удовольствием!

  • С
    Стелла
    27 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
    о его еврейском наследии. Мы посетили уникальные места, которые раскрыли перед нами богатую культуру и историю евреев в Салониках. Благодаря профессионализму и страсти Илиаса к своей работе, экскурсия стала ярким опытом, который навсегда останется в наших сердцах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир этого захватывающего города!

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю
    жителей г. Салоники.
    Гид - Илиас - профессионал, много знает по вопросу жизнедеятельности еврейского народа в этом городе, интересно интерпретирует ответы на вопросы, дополняя мои знания.
    Илиас - приятный молодой человек, контактный, речь его правильна и понятна.
    Я посоветую эту экскурсию своим знакомым!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться не только с еврейской историей города, но и с богатым прошлым самих Салоников. Замечательная возможность проникнуться атмосферой города, послушать увлекательный рассказ гида. Все было понятно, интересно, познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Добро пожаловать в Салоники
  2. Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
  3. Салоники за 2,5 часа
  4. Еврейское наследие города Салоники
Какие места ещё посмотреть в Салониках
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в декабре 2025
Сейчас в Салониках в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 289 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
