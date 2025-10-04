Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
€289 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Завтра в 19:00
11 дек в 13:00
€105
€150 за всё до 5 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Сегодня в 08:30
20 дек в 08:00
€113
€205 за всё до 7 чел.
- ssasha4 октября 2025Илья - прекрасный гид, отлично владеет материалом, при этом не перегружает данными, но очень живо и ярко передает информацию, используя и свои собственные визуальные материалы. Спокойный и при этом насыщенный маршрут. Чувствуется любовь к городу Салоники. Рекомендуем!!!
- ЮЮлия29 июля 2025Очень очень рекомендую!
Илиас прекрасно провел экскурсию: интересно, динамично, с большим количеством информации, и при этом живо и с чувством юмора.
И не менее важно, что он смог учесть наши личные просьбы и подстроиться под наши интересы.
И всё это на прекрасном языке.
Спасибо!
- ААнна6 июня 2025Потрясающая и необычная экскурсия! Узнали много нового об истории города и еврейского народа. Однозначно порекомендуем нашим друзьям, когда они приедут в чудесный город Салоники.
- ТТатьяна30 мая 2025Огромное спасибо Илиасу за замечательную экскурсию! Открыли для себя массу интересных фактов из истории Салоников. Илиас прекрасный рассказчик, даже наших
- ООльга28 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо Илиасу.
- ТТатьяна23 апреля 2025Благодарим Илиаса за прекрасную экскурсию. Много информации, грамотная речь, интересные факты и любовь к своему городу.
- ГГригорий18 марта 2025Мы с женой израильтяне и для нас важно еврейскоре наследие, тем более в таком городе как Салоники, где встретились европейские
- ММихаил12 октября 2024Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу.
Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно.
В общем рекомендую смело!
- ЯЯков19 августа 2024Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
- ННаталия10 августа 2024Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
- ССтелла27 июля 2024Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами
- ЕЕлена26 июля 2024Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю
- ООльга25 июля 2024Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться не только с еврейской историей города, но и с богатым прошлым самих Салоников. Замечательная возможность проникнуться атмосферой города, послушать увлекательный рассказ гида. Все было понятно, интересно, познавательно.
