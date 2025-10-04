s sasha Еврейское наследие города Салоники Илья - прекрасный гид, отлично владеет материалом, при этом не перегружает данными, но очень живо и ярко передает информацию, используя и свои собственные визуальные материалы. Спокойный и при этом насыщенный маршрут. Чувствуется любовь к городу Салоники. Рекомендуем!!!

Ю Юлия Еврейское наследие города Салоники Очень очень рекомендую!

Илиас прекрасно провел экскурсию: интересно, динамично, с большим количеством информации, и при этом живо и с чувством юмора.

И не менее важно, что он смог учесть наши личные просьбы и подстроиться под наши интересы.

И всё это на прекрасном языке.

Спасибо!

А Анна Еврейское наследие города Салоники Потрясающая и необычная экскурсия! Узнали много нового об истории города и еврейского народа. Однозначно порекомендуем нашим друзьям, когда они приедут в чудесный город Салоники.

Т Татьяна Еврейское наследие города Салоники читать дальше детей (12 и 15 лет) ему удалось заинтересовать. Хорошо продуманный маршрут, чтобы познакомиться с городом. Эта экскурсия подойдёт и тем, кто в Салониках первый раз, а также и тем, кто уже бывал тут, но хочет узнать про город дополнительные и мало известные аспекты. Огромное спасибо Илиасу за замечательную экскурсию! Открыли для себя массу интересных фактов из истории Салоников. Илиас прекрасный рассказчик, даже наших

О Ольга Еврейское наследие города Салоники Экскурсия очень понравилась. Спасибо Илиасу.

Т Татьяна Еврейское наследие города Салоники Благодарим Илиаса за прекрасную экскурсию. Много информации, грамотная речь, интересные факты и любовь к своему городу.

Г Григорий Еврейское наследие города Салоники читать дальше евреи (ашкеназы), испанские изгнанники (сефарды) и местные общины (ромпниоты). Илиас великолепно владеет этой информацией и она привязана к городу,. к его улицам и переулкам. Илиас прекрасный специалист в области архртектуры. Любит свой город, это

ощущается в каждом слове. Получили день, полный впечатлений, который останутся с нами на долгие времена. Спасибо, Илиас!!! Мы с женой израильтяне и для нас важно еврейскоре наследие, тем более в таком городе как Салоники, где встретились европейские

М Михаил Еврейское наследие города Салоники Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу.

Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно.

В общем рекомендую смело!

Я Яков Еврейское наследие города Салоники Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.

Н Наталия Еврейское наследие города Салоники читать дальше и страны и вашему терпению с нашей сумбурной группой, мы чуть-чуть продвинулись по дороге узнавания и погружения в этот многовековой и многослойный колодец истории этой замечательной страны. Будем еще с Вами ездить на другие экскурсии с удовольствием! Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города

С Стелла Еврейское наследие города Салоники читать дальше о его еврейском наследии. Мы посетили уникальные места, которые раскрыли перед нами богатую культуру и историю евреев в Салониках. Благодаря профессионализму и страсти Илиаса к своей работе, экскурсия стала ярким опытом, который навсегда останется в наших сердцах. Рекомендую всем, кто хочет погрузиться в удивительный мир этого захватывающего города! Экскурсия с гидом Илиасом была просто незабываемой! Илиас отлично знает историю этого удивительного города и поделился с нами увлекательными рассказами

Е Елена Еврейское наследие города Салоники читать дальше жителей г. Салоники.

Гид - Илиас - профессионал, много знает по вопросу жизнедеятельности еврейского народа в этом городе, интересно интерпретирует ответы на вопросы, дополняя мои знания.

Илиас - приятный молодой человек, контактный, речь его правильна и понятна.

Я посоветую эту экскурсию своим знакомым! Экскурсия "Еврейское наследие в г. Салоники" необычайно меня удивила: столько славных и тяжёлых моментов жизни великого народа выпало на долю