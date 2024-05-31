Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города

Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...

«Знакомство с Салониками — это, в первую очередь, встреча с богатой историей, сотканной из эпох Древнего Рима, Византии и Османской империи»