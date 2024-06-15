1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 20:30
Завтра в 16:00
от €118 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 июня 2024Надежда провела очень интересную, познавательную и динамичную экскурсию. Видно, что человек глубоко погружен в тему истории, археологии и является исключительным специалистом своего дела. Однозначно рекомендуем этого гида!!
- ТТатьяна13 июня 2024Хотим выразить благодарность за очень интересную и содержательную экскурсию и отметить высокий профессионализм и глубокое знание предмета экскурсоводом. Спасибо большое!
- ААлександр13 июня 2024Большое спасибо Надежде, прекрасный, знающий своё дело гид, великолепная подготовка и отличное знание материала, 3 часа прошли на одном дыхании.
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ААлександр4 октября 2023Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
- ССветлана7 апреля 2023Экскурсия была очень насыщенная. У Павла не голова а кладезь познаний,фактов и информации. Объем информации полученой за пару часов можно сопоставить с недельным заточением в библиотеке. Спасибо огромное.
- ККирилл28 ноября 2022Павел - отличный специалист. Имеет глубокие познания в истории архитектуры, в частности религиозной архитектуры. Рассказ был интересен, структурирован, подробен. Павел
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Ночные»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
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