Ночные прогулки и экскурсии Салоников

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Салониках на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салоники за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Православные святыни Салоников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 20:30
Завтра в 16:00
от 118 за всё до 3 чел.
За закатом в Метеоры
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 июня 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Надежда провела очень интересную, познавательную и динамичную экскурсию. Видно, что человек глубоко погружен в тему истории, археологии и является исключительным специалистом своего дела. Однозначно рекомендуем этого гида!!
  • Т
    Татьяна
    13 июня 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Хотим выразить благодарность за очень интересную и содержательную экскурсию и отметить высокий профессионализм и глубокое знание предмета экскурсоводом. Спасибо большое!
    Хотим выразить благодарность за очень интересную и содержательную экскурсию и отметить высокий профессионализм и глубокое знаниеХотим выразить благодарность за очень интересную и содержательную экскурсию и отметить высокий профессионализм и глубокое знаниеХотим выразить благодарность за очень интересную и содержательную экскурсию и отметить высокий профессионализм и глубокое знание
  • А
    Александр
    13 июня 2024
    Салоники за 2,5 часа
    Большое спасибо Надежде, прекрасный, знающий своё дело гид, великолепная подготовка и отличное знание материала, 3 часа прошли на одном дыхании.
  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
    читать дальше

    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • А
    Александр
    4 октября 2023
    За закатом в Метеоры
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
  • С
    Светлана
    7 апреля 2023
    Православные святыни Салоников
    Экскурсия была очень насыщенная. У Павла не голова а кладезь познаний,фактов и информации. Объем информации полученой за пару часов можно сопоставить с недельным заточением в библиотеке. Спасибо огромное.
  • К
    Кирилл
    28 ноября 2022
    Православные святыни Салоников
    Павел - отличный специалист. Имеет глубокие познания в истории архитектуры, в частности религиозной архитектуры. Рассказ был интересен, структурирован, подробен. Павел
    читать дальше

    имел при себе наглядные материалы. Как уже было сказано, информация подается очень подробно: прорисовка фресок, тонкости архитектуры, иконография, глубокий исторический срез.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Салоники за 2,5 часа
  2. Православные святыни Салоников
  3. За закатом в Метеоры
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 390. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ночные», 37 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам