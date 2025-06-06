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Музеи и искусство Салоников

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Салониках на русском языке, цены от €187, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Легендарный Олимп
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
«Музей Олимпа — уютный частный музей, раскрывающий тайны местной геологии и палеонтологии»
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Пешая
3 часа
-
50%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
«В новом здании музея вы погрузитесь в историю Древнего мира и узнаете больше о культуре и обычаях древних цивилизаций»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200€399 за всё до 7 чел.
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)
Пешая
2 часа
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)
Исследовать город Александра Македонского
«Пройдём по древним уголкам античного города, посетим Археологический музей и поговорим:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€187€374 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2025
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Виргина — удивительное место с богатой историей, которой нельзя не проникнуться, особенно с такой живой и энергичной подачей, как у
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    Илиаса. Однозначно, это ТОП экскурсий, на которых удалось побывать. Музеи и экспонаты превзошли все ожидания, а рассказ о всем, что видим, буквально оживил события давно минувших дней. Яркие и незабываемые впечатления. 100/10!!!!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2025
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Впечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественниками, экскурсия в удивительную Вергину
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    — древнюю столицу Македонского царства — стала для нас настоящим открытием. Экскурсия была организована безупречно — продумана буквально до мелочей. Чувствовалось, что каждый этап маршрута тщательно спланирован: от комфортной подачи транспорта до оптимального времени, отведённого на каждую локацию. Никаких задержек, спешки или организационных накладок — всё как по маслу. Программа включала посещение трёх ключевых объектов, поразивших нас своей исторической значимостью и степенью сохранности: 1. Раскопки древнего дворца — руины царской резиденции македонских правителей 2. Гробница Филиппа II Македонского — отца Александра Великого, с её уникальными фресками и золотыми артефактами 3. Археологический музей с великолепной коллекцией находок. Отдельные слова благодарности заслуживает наш гид Илиас, который был просто выше всяких похвал! Его знания, энтузиазм и умение подать материал превзошли все ожидания. Илиас сумел буквально погрузить нас в атмосферу древней Македонии — рассказывал так живо и увлекательно, что время пролетело незаметно. Он не просто излагал факты, а умел создать целостную картину эпохи, связать отдельные артефакты с большой историей, ответить на самые каверзные вопросы. Чувствовалось, что человек искренне любит свое дело и глубоко разбирается в предмете. Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Редко встречается такое удачное сочетание: интереснейший исторический объект, отличная организация и по-настоящему талантливый гид. Настоятельно рекомендуем всем, кто интересуется античной историей и хочет прикоснуться к наследию великих македонских царей. Вергина — это место, которое обязательно нужно увидеть своими глазами!

    Впечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественникамиВпечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественникамиВпечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественникамиВпечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественникамиВпечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественниками
  • М
    Марина
    26 мая 2025
    Легендарный Олимп
    Нам очень понравилась экскурсия с Наталией. Приехала за нами в гостиницу во время. По дороге расказывала и легенды Греции и
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    историю Греции. Нам было интересно с ней общаться. Т. к. мы не очень хорошие пешеходы, подвозила,по возможности, близко ко всем местам достопримечательностей. За это отдельное ей спасибо. Экскурсия была насыщенной, интересной и мы провели отлично время!

  • М
    Маринс
    3 апреля 2025
    Легендарный Олимп
    Волшебная экскурсия! Наталья влюблена в это место, и передает это чувство своим гостям! Море информации, исторических сведений, мифы, легенды. Места потрясающе
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    красивые! Храмы, иконы, мощи! Приятный чистый авто, аккуратный водитель. Просила организовать праздничный обед, тк в день экскурсии праздновала ДР. Все вышло замечательно’ Это действительно был незабываемый день! Искренняя благодарность от нашей мини -группы!

    Волшебная экскурсия! Наталья влюблена в это место, и передает это чувство своим гостям! Море информации, исторических сведений, мифы, легенды
  • Г
    Григорий
    20 марта 2025
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Илиас - великолепный рассказчик, потрясающие знания в греческой мифологии и истории. Очень важно и ценно для слушателей, что он очень любит саою страну и с любовью и чувством передает свои знания слушателям.
  • И
    Ирина
    27 октября 2024
    Легендарный Олимп
    Прекрасно организованный тур для тех, кто мечтает познакомиться с регионом Олимпа. Всё было чётко продумано, легко и информативно. Места, которые
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    мы посетили, поразили своей красотой! Наталия — внимательный и тактичный гид, а также интересный собеседник с богатым кругозором. Мы узнали много увлекательных фактов об истории и жизни Греции.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Музеи»

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  3. Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июле 2025
Сейчас в Салониках в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 230 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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