Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
«Музей Олимпа — уютный частный музей, раскрывающий тайны местной геологии и палеонтологии»
19 июл в 09:00
20 июл в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
«В новом здании музея вы погрузитесь в историю Древнего мира и узнаете больше о культуре и обычаях древних цивилизаций»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200
€399 за всё до 7 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)
Исследовать город Александра Македонского
«Пройдём по древним уголкам античного города, посетим Археологический музей и поговорим:»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€187
€374 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2025Виргина — удивительное место с богатой историей, которой нельзя не проникнуться, особенно с такой живой и энергичной подачей, как у
- ДДмитрий4 июня 2025Впечатления просто потрясающие! И хотя мы видели немало исторических мест и считаем себя довольно опытными путешественниками, экскурсия в удивительную Вергину
- ММарина26 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия с Наталией. Приехала за нами в гостиницу во время. По дороге расказывала и легенды Греции и
- ММаринс3 апреля 2025Волшебная экскурсия! Наталья влюблена в это место, и передает это чувство своим гостям! Море информации, исторических сведений, мифы, легенды. Места потрясающе
- ГГригорий20 марта 2025Илиас - великолепный рассказчик, потрясающие знания в греческой мифологии и истории. Очень важно и ценно для слушателей, что он очень любит саою страну и с любовью и чувством передает свои знания слушателям.
- ИИрина27 октября 2024Прекрасно организованный тур для тех, кто мечтает познакомиться с регионом Олимпа. Всё было чётко продумано, легко и информативно. Места, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Музеи»
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