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— древнюю столицу Македонского царства — стала для нас настоящим открытием. Экскурсия была организована безупречно — продумана буквально до мелочей. Чувствовалось, что каждый этап маршрута тщательно спланирован: от комфортной подачи транспорта до оптимального времени, отведённого на каждую локацию. Никаких задержек, спешки или организационных накладок — всё как по маслу. Программа включала посещение трёх ключевых объектов, поразивших нас своей исторической значимостью и степенью сохранности: 1. Раскопки древнего дворца — руины царской резиденции македонских правителей 2. Гробница Филиппа II Македонского — отца Александра Великого, с её уникальными фресками и золотыми артефактами 3. Археологический музей с великолепной коллекцией находок. Отдельные слова благодарности заслуживает наш гид Илиас, который был просто выше всяких похвал! Его знания, энтузиазм и умение подать материал превзошли все ожидания. Илиас сумел буквально погрузить нас в атмосферу древней Македонии — рассказывал так живо и увлекательно, что время пролетело незаметно. Он не просто излагал факты, а умел создать целостную картину эпохи, связать отдельные артефакты с большой историей, ответить на самые каверзные вопросы. Чувствовалось, что человек искренне любит свое дело и глубоко разбирается в предмете. Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Редко встречается такое удачное сочетание: интереснейший исторический объект, отличная организация и по-настоящему талантливый гид. Настоятельно рекомендуем всем, кто интересуется античной историей и хочет прикоснуться к наследию великих македонских царей. Вергина — это место, которое обязательно нужно увидеть своими глазами!