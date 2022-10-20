Грузинская домашняя кухня: если вы оказались в Грузии или просто нашли грузинский ресторан, то мы рекомендуем попробовать именно эти блюда в первую очередь, они популярны среди жителей Кавказа и появляются на столе практически ежедневно

Грузинская кухня бесспорно полна одними из вкуснейших блюд, которые команда ХорошоТАМ когда-либо пробовали. Отведав почти все блюда грузинской кухни, мы составили этот список из 10 самых вкусных блюд, которые вам обязательно нужно попробовать во время путешествия по Грузии.

Что же представляет собой грузинская кухня?

«Каждое грузинское блюдо - это поэма.» А.С. Пушкин

В настоящее время кухня Грузии представляет собой богатое сочетание средиземноморской и ближневосточной кухни. Местную кухню и культуру вина лучше всего понять через супру – традиционное застолье с большим разнообразием блюд, сопровождаемое большим количеством вина, которое обычно длится несколько часов. Что стоит отметить обязательно, в это стране вы никогда не останетесь голодным.

А теперь мы готовы представить обзор нашей любимой грузинской еды и блюд, поехали:

1. Хинкали

© Светлана Иванова Хинкали Калакури»

Хинкали считается культовым блюдом грузинской кухни, оно популярно как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Если говорить грубо, то их можно сравнить с клецки с разными начинками. Раньше в горах хинкали готовили исключительно из баранины, но вы всё ещё можете отведать оригинальные хинкали из баранины там, но это будет редкостью в Тбилиси. Самой популярной начинкой является смесь из свино-говяжьего фарша.

Происхождение хинкали проследить очень сложно, но некоторые источники указывают на монгольское влияние, но многие утверждают, что это блюдо – коренной продукт исконной горной культуры Грузии.

Для тех, кто никогда не ел хинкали рассказываем как правильно, это делать — берёте его с пучка на макушке, затем переворачивает вверх дном и откусываете небольшой кусочек сбоку. Сначала выпить сок, а потом съедаете остальное.

Для тех кто не употребляет мясо, есть варианты вегетарианских хинкали, с картофелем, грибами и сырной начинкой.

2. Нигвзиани бадриджани

© Светлана Иванова Нигвзиани бадриджани

Ещё одно популярное блюдо Грузинской кухни, которое представляет собой обжаренные рулетики из баклажанов, начиненные пастой из грецких орехов (как правило, с добавлением чеснока). Честно признаемся мы большие любители баклажанов, и данное блюдо всегда присутствовало на нашем столе во время посещения Грузии.

Вкус у нигвзиани бадриджани соленный и сладкий одновременно, обязательно попробуйте это блюдо.

3. Хачапури

© Светлана Иванова Знаменитое хачапури по-аджарски

Есть веская причина, по которой это восхитительное блюдо с сырной начинкой является одним из самых популярных во всем мире. Хачапури, признанный национальным блюдом, внесен в Список нематериального культурного наследия Грузии. Существует множество вариаций этого блюда с сырной начинкой, уникальных для разных регионов Грузии.

Одна из самых популярных итераций хачапури родом из приморского региона Аджарии. Хачапури по-аджарски — это выпечка в форме лодочки, наполненное вкуснейшим грузинским сыром, яичными желтками и сливочным маслом.

История и символика аджарских хачапури тесно связаны с его родным регионом.

Говорят, что блюдо в форме лодки очень любили рыбаки и моряки, которые брали его с собой в дальние плавания по воде. Яичный желток символизирует оранжевое солнце, которое они так привыкли видеть опускающимся в море.

Совет: если есть возможность заказывайте маленький. Мы никогда не могли съесть даже самый небольшой хачапури, но оно такое вкусное 😋

4. Мцвади

© Светлана Иванова Мцвади

Мцвади (шашлык) — это общее название в Грузии мяса, насаженного на шампур и приготовленного на открытом огне. Вариантов приготовления в регионе достаточно много, но, в отличие от жителей Армении и Турции, мастера Грузии склонны быть пуристами, и избегают слишком сложных приправ и маринадов выбирая просто обильное натирание солью.

Как правило, мцвади готовят из баранины или говядины, которую нарезают на куски и нанизывают на шампур, либо чисто мясо, либо чередуют его ломтиками овощей.

Мцвади, обычно едят с ткемали, кислой сливовой приправой, которой в Грузии поливают всё, от жареной курицы и картофеля до хлеба.

5. Сациви

Сациви — популярное блюдо в Грузии, оно является основным продуктом любого зимнего праздничного застолья. Сациви готовят из отварной курицы или индейки и насыщенного соуса из грецких орехов.

Для того, чтобы приготовить соус, понадобится вода, специи, чеснок и грецкие орехи. После того как соус готов, в него погружают цельное мясо курицы или индейки, блюдо подаётся холодным. Обычно сациви едят либо просто с хлебом, либо с гоми.

Соус сациви очень похож на другой соус из грецких орехов, который называется Баже, но он отличается более жидкой консистенцией и в составе содержит уксус. Его часто подают к различным рыбным блюдам.

6. Харчо

Этот сытный суп из говядины родом из региона Самегрело. Известный своим уникальным сочетанием ингредиентов и неповторимым вкусом, Харчо способен подарить радость даже в самые хмурые дни.

Харчо также можно приготовить из другого мяса, включая курицу, баранину или гусятину. Отличительный вкус этого основного блюда западно-грузинской кухни обусловлен сочетанием алычи, грецких орехов и специальной смеси специй.

Консистенцию харчо можно регулировать на любой вкус. Количество протертой алычи и грецких орехов влияет на консистенцию конечного блюда. Если он очень густой, харчо можно вылить на гоми (каша из проса или кукурузной муки) и наслаждаться таким образом или с более жидкой консистенцией, как суп сам по себе.

7. Шкмерули (курица с чесноком)

Шкмерули — блюдо из запеченной курицы родом из региона Рача в Грузии, которое в последнее время приобрело удивительную популярность в Японии.

Для шкмерули сначала обжаривают целую курицу. Перед запеканием курицу смазывают чесноком, специями и молоком (или сметаной). В результате получается сочная курица с ароматными настоями и восхитительным сливочным соусом, который отлично подходит для обмакивания пури.

Шкмерули любят многие грузины, и вы можете найти его почти в каждом ресторане страны, но он нашел свое место в сердцах многих японских гурманов.

8. Лобио

Лобио также занимает особое место в грузинской кухне. Название может означать самые разнообразные блюда из фасоли, любимые каждой семьей. От холодных закусок до рагу, грузины нашли практически все способы подачи фасоли.

Тушеное лобио готовится путем замачивания бобов и специй на ночь и медленного приготовления их вместе с овощами на следующий день. Блюдо часто подают горячим в глиняном горшочке, украшая зернами граната и сопровождая лепешкой или грузинским кукурузным хлебом.

Лобио также является основой для ещё одного популярного в Грузии хлеба с начинкой под названием лобиани. Пряные бобы, травы и лук измельчают в густую пасту, используемую для начинки в тесте. Православное население Грузии часто употребляет его во время поста.

9. Ассорти пхали

В то время как грузинская кухня считается преимущественно мясной, но есть в ней и блюда, которые оценят вегетарианцы. Пхали, безусловно, одно из них.

Пхали часто предлагают в качестве закуски, а подают их в виде небольших порций. Часто можно увидеть как местные жители намазывают пхали на мчади традиционный кукурузный хлеб.

10. Кучмачи

Кучмачи — популярное блюдо из свиной или куриной печени, сердец и желудков. Для его приготовления мясо нарезают, варят и обжаривают с чесноком, луком, специями и грецкими орехами. В конце варки добавляется свежий кориандр.

Кучмачи, как правило, сверху украшают зёрнами граната, и подают в качестве закуски с грузинским хлебом мчади.

Мы пробовали кучмачи, в составе которого была только печень. Понимаем, что для многих данное блюдо по описанию покажется не особо привлекательным, но попробовать однозначно стоит.

Один из лучших способов познакомиться с новой страной и её кухней — гастрономический тур или кулинарный мастер-класс. Мы рекомендуем присоединиться к одному из них, если вам позволяет время.