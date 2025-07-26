Частная экскурсия по Батуми предлагает уникальную возможность насладиться городом в спокойной обстановке. Гид проведет вас по живописным улицам, расскажет о богатой истории и архитектуре.
Завершите прогулку дегустацией грузинских вин в атмосферном баре, где сможете попробовать лучшие сорта и узнать об их традициях. Это идеальный способ прочувствовать дух Батуми и насладиться его культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная архитектура
- 🍷 Дегустация грузинских вин
- 🏛 Исторические факты
- 🗺 Скрытые уголки города
- 🎨 Современные арт-объекты
Что можно увидеть
- Живописные улочки
- Ключевые достопримечательности
Описание экскурсииОчарование Батуми Частная индивидуальная экскурсия — это возможность увидеть Батуми без спешки и суеты, в компании опытного гида. Город на берегу Чёрного моря сочетает в себе современность и традиционный грузинский колорит. Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посетите ключевые достопримечательности, узнаете исторические факты и откроете для себя скрытые уголки, недоступные туристам из массовых групп. Культура и история Вы услышите истории о формировании города, его уникальной архитектуре и культурном наследии. Гид поможет прочувствовать атмосферу Батуми — от старинных зданий до современных арт‑объектов. Вкус Грузии Ни одно знакомство с городом не будет полным без дегустации грузинских вин — напитка с историей более 8 000 лет. Во время тура вы посетите уютный винный бар, где попробуете несколько сортов лучших вин Грузии, узнаете об особенностях их производства и традициях винопития.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация грузинского вина
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби вашего отеля в Батуми
Завершение: Винный бар в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агафон
26 июл 2025
Идеальная экскурсия! Мы увидели множество интересных мест, а наш гид был настоящим профессионалом с отличными знаниями и прекрасным чувством юмора. Однозначно рекомендую!
К
Казимир
16 сен 2024
Понравилось, насколько профессиональным был наш гид. Ачи Тотто оказался очень приятным человеком, и я с удовольствием прогулялся по городу вместе с ним. Он был дружелюбным, отзывчивым и сделал экскурсию весёлой, интересной и познавательной. Я по‑настоящему рад, что узнал столько нового о Батуми именно с ним!
Р
Ростислав
4 мая 2024
Было замечательно! Мне всё очень понравилось. Огромное спасибо! 🥰
В
Влада
20 мар 2024
супер!
Входит в следующие категории Батуми
