Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Частная экскурсия по Батуми предлагает уникальную возможность насладиться городом в спокойной обстановке. Гид проведет вас по живописным улицам, расскажет о богатой истории и архитектуре.



Завершите прогулку дегустацией грузинских вин в атмосферном баре, где сможете попробовать лучшие сорта и узнать об их традициях. Это идеальный способ прочувствовать дух Батуми и насладиться его культурой 5 4 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌆 Уникальная архитектура

🍷 Дегустация грузинских вин

🏛 Исторические факты

🗺 Скрытые уголки города

🎨 Современные арт-объекты

Что можно увидеть Живописные улочки

Ключевые достопримечательности

Описание экскурсии Очарование Батуми Частная индивидуальная экскурсия — это возможность увидеть Батуми без спешки и суеты, в компании опытного гида. Город на берегу Чёрного моря сочетает в себе современность и традиционный грузинский колорит. Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посетите ключевые достопримечательности, узнаете исторические факты и откроете для себя скрытые уголки, недоступные туристам из массовых групп. Культура и история Вы услышите истории о формировании города, его уникальной архитектуре и культурном наследии. Гид поможет прочувствовать атмосферу Батуми — от старинных зданий до современных арт‑объектов. Вкус Грузии Ни одно знакомство с городом не будет полным без дегустации грузинских вин — напитка с историей более 8 000 лет. Во время тура вы посетите уютный винный бар, где попробуете несколько сортов лучших вин Грузии, узнаете об особенностях их производства и традициях винопития.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Дегустация грузинского вина

Бутылка воды Что не входит в цену Обед

Где начинаем и завершаем? Начало: Лобби вашего отеля в Батуми Завершение: Винный бар в Батуми Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.