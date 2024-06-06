Площадь Пьяцца – экскурсии в Батуми

Найдено 9 экскурсий в категории «Площадь Пьяцца» в Батуми, цены от €10, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Батуми глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
178 отзывов
Популярное предложение
Батуми глазами местных: погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
60 за всё до 6 чел.
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
24 отзыва
В тренде
Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
Прогулка по Батуми с коренным аджарцем позволит вам увидеть главные достопримечательности города за 2 часа. Узнайте интересные факты и истории о Батуми
Начало: У церкви святого Николая
Расписание: ежедневно в 11:00
12 июня в 10:00
14 июня в 11:00
10 за человека
Многоликий Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
239 отзывов
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
52 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
47 за всё до 6 чел.
Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Батуми: историческое путешествие и монастырь на горе Самеба
Откройте для себя душу Батуми: уникальные здания, величественный монастырь и живописные уголки Старого города
Начало: Возле площади Нептуна
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    6 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Все было просто великолепно 😻! Пока всякие «проходимцы» с Трипстера с высоким рейтингом отменяют бронирование в последний момент, (далеко ни в
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    первый раз) в погоне за длинным рублем, такие люди как Александр - делают жизнь ярче и интереснее! Скажу честно, попали на данную экскурсию совершенно случайно, забронировали ее в самый последний момент. Александр, большой профессионал своего дела, прогулка с ним прошла очень легко, дружелюбно и информативно. Александр, желаем Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой… Однозначно рекомендуем! С уважением, Геннадий!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Спасибо гиду Малхазу за интересную экскурсию по основным локациям Старого Батуми и набережной! Всё было интересно, группа небольшая, 2 часа пролетели незаметно! Понравилось, что в ходе экскурсии Малхаз общается с группой, отвечает на все вопросы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город.
    Экскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый городЭкскурсия и гид отличные. Показал основные локации. Посоветовал, что посетить и где кушать. Батуми - очень красивый город
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Колоритный Батуми - с коренным аджарцем
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли при прогулке по городу Гид ответил очень полно, интересно и дал максимум информации! С юмором, с местным колоритом, очень вежливо. Спасибо огромное!
    Очень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возниклиОчень понравилась экскурсия, рекомендую как первое знакомство с Батуми. На все вопросы, которые у меня возникли
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Город на ладони: Cтарый Батуми и монастырь Святой Троицы на горе Самеба
    Благодаря Ириндию прогулка по городу была очень интересной и увлекательной! Много из его повествований легко запоминаются. Чувствуется тепло и любовь к родному городу. Мы обязательно вернёмся в Батуми! Рекомендуем Экскурсии Ириндия!
  • В
    Владимир
    1 июня 2024
    Многоликий Батуми
    Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
  • З
    Зарема
    31 мая 2024
    Многоликий Батуми
    Очень понравилось экскурсия Александра видно что влюблен в свой город и в свою страну) Понравился маршрут, были очень красивые места, сделали отличные фото. С удовольствием будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Инна
    27 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Спасибо за приятную прогулку!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Батуми глазами местных жителей
    Большое спасибо Кобо за эмоциональный, душевный рассказ о своем городе, о народе, о стране. Были и даты, и имена, и
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    исторические факты, но главное - Кобе удалось передать дух города и его жителей, атмосферу любви и творчества, гордости и надежды, гостеприимства и толерантности. Общение с Кобо стало прекрасным началом отдыха в Батуми. Спасибо!

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
    Интересно, весело, познавательно. 💃Интересно, весело, познавательно. 💃

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Площадь Пьяцца»

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  1. Батуми глазами местных жителей
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  3. Многоликий Батуми
  4. Фотоэкскурсия по Батуми
  5. Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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