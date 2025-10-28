Описание Фото Ответы на вопросы В ходе экскурсии мы не только посетим основные достопримечательности Батуми, но и проследим историю этого приморского городка со времен великой греческой колонизации до современного периода.



А помогут нам в этом воспоминания известных писателей, побывавших в Батуми и оставивших след в истории города.

Дарья Ваш гид в Батуми Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день с 10.00 до 20.00 $8 за человека

Описание экскурсии Погрузитесь в увлекательное путешествие по Батуми, где история оживает на каждом шагу. Наша экскурсия позволит вам не только посетить ключевые достопримечательности города, но и проследить его развитие от времён великой греческой колонизации до современности. Вы услышите захватывающие истории и воспоминания знаменитых писателей, которые вдохновлялись Батуми и оставили свой след в его богатой культурной хронике. Эта экскурсия — ваш шанс открыть для себя Батуми с новой стороны, почувствовать пульс его истории и увидеть, как город трансформировался сквозь века.

Каждый день с 10.00 до 20.00 Выбрать дату