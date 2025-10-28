В ходе экскурсии мы не только посетим основные достопримечательности Батуми, но и проследим историю этого приморского городка со времен великой греческой колонизации до современного периода.
А помогут нам в этом воспоминания известных писателей, побывавших в Батуми и оставивших след в истории города.
Описание экскурсииПогрузитесь в увлекательное путешествие по Батуми, где история оживает на каждом шагу. Наша экскурсия позволит вам не только посетить ключевые достопримечательности города, но и проследить его развитие от времён великой греческой колонизации до современности. Вы услышите захватывающие истории и воспоминания знаменитых писателей, которые вдохновлялись Батуми и оставили свой след в его богатой культурной хронике. Эта экскурсия — ваш шанс открыть для себя Батуми с новой стороны, почувствовать пульс его истории и увидеть, как город трансформировался сквозь века.
Каждый день с 10.00 до 20.00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный Парк Памятник грузинской летчице Кипарис Александра III Дом
- Где жил С. Есенин Пл. Европы Театральная площадь и фонтан Нептуна Пл. Пьяцца Церковь св. Николая серные бани (сейчас не функционируют) батумский порт Фонтан Чачи Башня Алфавит Колесо Обозрения статуя Али и Нино Поющие Фонтаны Батумские Колоннады Бамбуковая Роща Летний Театр Старый Бульвар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Батумский Дельфинарий. Руставели, 51
Завершение: 35/32 Ниношвили/ Руставели. Возле университета ИМ.Ш. Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10.00 до 20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
