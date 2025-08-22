Вы встретите редкое атмосферное явление — волны тумана плывут под ногами, словно вы стоите на краю другого мира.
Деревянные домики, тишина, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии. Здесь нет интернета, шума и витрин — только природа, ветер и чувство, будто внутри что-то замирает.
Деревянные домики, тишина, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии. Здесь нет интернета, шума и витрин — только природа, ветер и чувство, будто внутри что-то замирает.
Описание трансфер
На этой высоте всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох трав. Вы рассмотрите архитектуру временных домиков, узнаете, как устроен сезонный быт пастухов и почему Гомисмта стала символом покоя.
Мы обсудим:
- откуда пошло название деревни
- почему облака собираются именно здесь
- как сюда добирались раньше
- обычаи, традиции и культурные особенности аджарцев
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Батуми. Дорога займёт около двух часов, проедем по живописному серпантину с панорамами
11:00–12:30 — прибытие в Гомисмта, свободное время. Можно погулять по деревне, сделать фото, просто посидеть над облаками
12:30–14:00 — пикник на свежем воздухе — простая еда, которую мы возьмём с собой
14:00–15:00 — выезд обратно
16:00–17:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Батуми и обратно на комфортабельном джипе, пикник на свежем воздухе (лёгкие закуски: сыр, овощи, фрукты, сэндвичи и домашнее вино)
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять тёплый жакет или куртку
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- В поездке вас будет сопровождать водитель-гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля, доехали с комфортом, устроили пикник, выпили отличного вина, много шутили, сделали классные фото (добавлю) и поехали на концерт. По времени - все ровно как и заявлено. Мамука проехал по серпантину также комфортно как и по прямой. В общем 10 из 10!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман, идеальный водитель. Накормили, напоили, всё на высшем уровне
Прикрепляю фото
Прикрепляю фото
Вам был полезен этот отзыв?
А
То, что мы получили в итоге было совсем не тем, что мы покупали. Экскурсия продаётся под видом приватной - на ограниченное количество людей в частом авто, нас же посадили в
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Антон! Спасибо за ваш честный отзыв. Да, действительно в тот день случилась проблема с той машиной, на которой вы
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборМноголикий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
6 июн в 08:00
7 июн в 11:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
Завтра в 13:00
30 мая в 13:00
от €44 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми на обложку журнала
Не просто увидеть город, а стать его частью
Начало: В парке 6 мая
30 мая в 11:00
31 мая в 11:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ущелье Мачахела из Батуми - 700 метров над уровнем моря
Полюбоваться красотой горных пейзажей, пройти по древнему мосту и познакомиться с историей Аджарии
30 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
€55 за человека