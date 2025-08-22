Вы встретите редкое атмосферное явление — волны тумана плывут под ногами, словно вы стоите на краю другого мира. Деревянные домики, тишина, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии. Здесь нет интернета, шума и витрин — только природа, ветер и чувство, будто внутри что-то замирает.

Можно с детьми

На этой высоте всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох трав. Вы рассмотрите архитектуру временных домиков, узнаете, как устроен сезонный быт пастухов и почему Гомисмта стала символом покоя.

Мы обсудим:

откуда пошло название деревни

почему облака собираются именно здесь

как сюда добирались раньше

обычаи, традиции и культурные особенности аджарцев

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми. Дорога займёт около двух часов, проедем по живописному серпантину с панорамами

11:00–12:30 — прибытие в Гомисмта, свободное время. Можно погулять по деревне, сделать фото, просто посидеть над облаками

12:30–14:00 — пикник на свежем воздухе — простая еда, которую мы возьмём с собой

14:00–15:00 — выезд обратно

16:00–17:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали