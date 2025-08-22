Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми

Подняться на 2000 метров, пройтись среди облаков и увидеть, как солнце тонет в тумане
Вы встретите редкое атмосферное явление — волны тумана плывут под ногами, словно вы стоите на краю другого мира.

Деревянные домики, тишина, запах трав и простое гостеприимство — это живая история высокогорной Аджарии. Здесь нет интернета, шума и витрин — только природа, ветер и чувство, будто внутри что-то замирает.
Описание трансфер

На этой высоте всё звучит иначе: шаги по земле, колокольчики на шее у коров, шорох трав. Вы рассмотрите архитектуру временных домиков, узнаете, как устроен сезонный быт пастухов и почему Гомисмта стала символом покоя.

Мы обсудим:

  • откуда пошло название деревни
  • почему облака собираются именно здесь
  • как сюда добирались раньше
  • обычаи, традиции и культурные особенности аджарцев

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми. Дорога займёт около двух часов, проедем по живописному серпантину с панорамами

11:00–12:30 — прибытие в Гомисмта, свободное время. Можно погулять по деревне, сделать фото, просто посидеть над облаками

12:30–14:00 — пикник на свежем воздухе — простая еда, которую мы возьмём с собой

14:00–15:00 — выезд обратно

16:00–17:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Батуми и обратно на комфортабельном джипе, пикник на свежем воздухе (лёгкие закуски: сыр, овощи, фрукты, сэндвичи и домашнее вино)
  • Рекомендуем надеть удобную обувь и взять тёплый жакет или куртку
  • Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
  • В поездке вас будет сопровождать водитель-гид из нашей команды

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Участник€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 282 туристов
Я много лет путешествую по разным странам, но неожиданно судьба привела меня в Батуми — прекрасный яркий город, который не перестаёт меня удивлять и восхищать. Здесь я познакомилась с интересными
людьми, которые зажигают и вдохновляют своей любовью к Грузии, её истории и традициям. Хочу поделиться с вами своими открытиями, эмоциями и позитивным отношением к жизни. Покажу вам Грузию такой, какой вижу и чувствую её я — яркой, самобытной и очень душевной. Грузия прекрасна. Посмотрите на неё с нашей командой!

Отзывы и рейтинг

Андрей
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля, доехали с комфортом, устроили пикник, выпили отличного вина, много шутили, сделали классные фото (добавлю) и поехали на концерт. По времени - все ровно как и заявлено. Мамука проехал по серпантину также комфортно как и по прямой. В общем 10 из 10!
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман, идеальный водитель. Накормили, напоили, всё на высшем уровне
То, что мы получили в итоге было совсем не тем, что мы покупали. Экскурсия продаётся под видом приватной - на ограниченное количество людей в частом авто, нас же посадили в
один из двух больших (и сильно видавших виды) бусиков, где помимо нас было кучу людей. Один из бусиков застрял по пути и мы ждали его больше часа. Кондиционер внутри салона не работал и было достаточно жарко и душно. Насколько я понимаю, случилась какая-то накладка, но вместо того, чтобы честно об этом сообщить и договориться о решении, Наталья "перепродала" нас похожей по содержанию групповой экскурсии, где очень удивились, что мы платили за приватную. Время выезда отличалось и, естественно, нас не забрали от отеля. Самой экскурсии, как таковой не было: водитель вообще не говорил по русски, а "гид" просто беседовал о жизни с попутчиками. Не стоит и говорить, что Наталья перестала отвечать на сообщения и звонки в тот же день. Мы все таки поехали с группой, чтобы не терять предоплату и само место нам очень понравилось. В сумме: очень колоритное место, но вместо комфортной приватной экскурсии мы получили нечто совсем другое.

Ответ организатора:
Здравствуйте, Антон! Спасибо за ваш честный отзыв. Да, действительно в тот день случилась проблема с той машиной, на которой вы
должны были ехать индивидуально и гид принял решение "объединить" вас с группой чтобы не лишать экскурсии. Я об этом узнала уже поздно вечером и я не "перестала" отвечать на звонки, я лишь не ответила на один, но вы там не были брошены одни, с вами всегда был рядом гид, который мне сказал, что все в порядке, вопрос с машиной решен, туристы уехали. Такое бывает, это дорога, машины могут ломаться и мы не имеем права сажать вас на машину с проблемами. Гид сообщил мне, что всем понравилась экскурсия и поездка (и вам тоже, видимо). Я приношу свои извинения за дискомфорт, который мы вам, не желая того, причинили и надеюсь, что все таки красота Грузии и наше стремление сделать ваш отдых максимально приятным, перевесят те негативные моменты, которые имели место. Ждем вас на наших других экскурсиях!

