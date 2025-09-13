Сейчас май — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Гомисмта - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а горные виды особенно впечатляют. В это время можно насладиться комфортными прогулками и пикником на свежем воздухе. В октябре и апреле возможны прохладные дни, но также есть шанс насладиться уединением и спокойствием. Зимой, с ноября по март, условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но при желании и подготовке, можно насладиться зимними пейзажами.

Экскурсия начинается в Батуми, откуда на комфортабельном трансфере участники отправляются в горы. Путешествие включает остановки у крепости Гонио, реки Чорохи и других живописных мест. На высоте более 2100 метров, в

заповедной зоне Гомисмта, организуется пикник с видами на облака. В программе также прогулка по горным тропам и наблюдение за закатом. Путешествие подходит для всех, кто хочет насладиться природой и атмосферой гор

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

11:00 — выезд из Батуми на комфортабельном авто с музыкой и интересными историями

12:30 — кофейная остановка. Попьём кофе в живописном месте

13:30 — панорама, горный источник и живая вода. Остановимся на смотровой площадке с видами на холмы и ущелья. Попробуем ключевую воду — чистую, ледяную, живую

14:00–15:00 — подъём на Гомисмта. Здесь начнётся настоящая горная дорога. На авто мы заберёмся на высоту более 2100 метров над уровнем моря

15:00 — въезд в заповедную зону Гомисмта. Мы окажемся в мире над облаками — поселение встретит нас деревянными домиками, туманами и атмосферой полного покоя

15:30 — прогулка по заповеднику. Пройдём по горным тропам, насытимся чистым воздухом и сделаем красивые фото

16:00 — пикник на вершине. Устроимся на смотровой точке: пледы, закуски, вино или чай, музыка, смех, танцы и чувство, что мы — на краю мира

18:30 — закат, который невозможно забыть. Солнце медленно опустится за горы, а небо запылает красками. Проводим день в полной тишине или под музыку — как почувствуем

19:30 — обратный путь в город. Сохраняя внутри тепло от пережитого, отправимся вниз

21:00 — прибытие в Батуми. По пути будем делиться впечатлениями и мысленно пообещаем себе вернуться

В дороге я расскажу о людях, которые веками жили в этих местах, о царях, пастухах, монахах, влюблённых, мудрецах и обычных семьях, для которых горы — это не просто пейзаж, а дом, жизнь и философия.

Организационные детали