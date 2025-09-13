Мои заказы

К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми

Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Экскурсия начинается в Батуми, откуда на комфортабельном трансфере участники отправляются в горы. Путешествие включает остановки у крепости Гонио, реки Чорохи и других живописных мест. На высоте более 2100 метров, в
читать дальшеуменьшить

заповедной зоне Гомисмта, организуется пикник с видами на облака. В программе также прогулка по горным тропам и наблюдение за закатом. Путешествие подходит для всех, кто хочет насладиться природой и атмосферой гор

3.9
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Незабываемые виды на горы и облака
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🍷 Пикник с закусками и напитками на вершине
  • 🚗 Комфортный трансфер на авто
  • 🎶 Музыка и истории в дороге
  • 🌅 Невероятный закат на высоте

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гомисмта - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, а горные виды особенно впечатляют. В это время можно насладиться комфортными прогулками и пикником на свежем воздухе. В октябре и апреле возможны прохладные дни, но также есть шанс насладиться уединением и спокойствием. Зимой, с ноября по март, условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега, но при желании и подготовке, можно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас май — это идеальное время.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми

Что можно увидеть

  • Крепость Гонио
  • Долина Хелвачаури
  • Мост Тамары

Описание экскурсии

11:00 — выезд из Батуми на комфортабельном авто с музыкой и интересными историями

12:30 — кофейная остановка. Попьём кофе в живописном месте

13:30 — панорама, горный источник и живая вода. Остановимся на смотровой площадке с видами на холмы и ущелья. Попробуем ключевую воду — чистую, ледяную, живую

14:00–15:00 — подъём на Гомисмта. Здесь начнётся настоящая горная дорога. На авто мы заберёмся на высоту более 2100 метров над уровнем моря

15:00 — въезд в заповедную зону Гомисмта. Мы окажемся в мире над облаками — поселение встретит нас деревянными домиками, туманами и атмосферой полного покоя

15:30 — прогулка по заповеднику. Пройдём по горным тропам, насытимся чистым воздухом и сделаем красивые фото

16:00 — пикник на вершине. Устроимся на смотровой точке: пледы, закуски, вино или чай, музыка, смех, танцы и чувство, что мы — на краю мира

18:30 — закат, который невозможно забыть. Солнце медленно опустится за горы, а небо запылает красками. Проводим день в полной тишине или под музыку — как почувствуем

19:30 — обратный путь в город. Сохраняя внутри тепло от пережитого, отправимся вниз

21:00 — прибытие в Батуми. По пути будем делиться впечатлениями и мысленно пообещаем себе вернуться

В дороге я расскажу о людях, которые веками жили в этих местах, о царях, пастухах, монахах, влюблённых, мудрецах и обычных семьях, для которых горы — это не просто пейзаж, а дом, жизнь и философия.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica
  • В стоимость включён пикник: два вида шашлыка, колбаски на гриле, овощи, фрукты, сыры, хлеб, чача, вино, лимонады, вода
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и перекус во время остановки в пути
  • Маршрут не требует специальной подготовки, но включает подъём по горной дороге и лёгкую прогулку в заповеднике
  • Может не подойти людям с серьёзными ограничениями по здоровью, связанными с подъёмом в горы
  • Участники до 18 лет путешествуют только в сопровождении родителей или законных представителей

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети до 12 лет€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гела
Гела — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 269 туристов
Я родился в Грузии, в высокогорной Аджарии. Мне 39 лет. Уже много лет занимаюсь организацией поездок и работой с путешественниками. Мне очень нравится знакомить гостей с историей, культурой и традициями моей страны, показывать её природу и атмосферу. С радостью поделюсь интересными историями, местными обычаями и помогу вам увидеть Грузию глазами человека, который здесь родился и вырос.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
2
1
1
2
М
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Просто незабываемая поездка от начала и до её завершения!
Гид очень общительный, расположил всю группу туристов к себе!
Водителю отдельный респект!!!
Пикник, тосты, разговоры, песни, танцы, грузинское гостеприимство 10 из 10!!!
И конечно, желаемое было увидено-прогулка в облаках!!!

До новых встреч!!!
Воронеж 2025
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Огромное спасибо нашему гиду Вахтангу и его команде за незабываемый тур в ГОМИС МТА!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без суеты. Однозначно вернемся еще, такие виды, вкусный пикник, душевные тосты - очень яркий день получился!
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Очень яркая, но при этом размеренная экскурсия. Никуда не спешили, были достаточно времени, чтобы отдохнуть без
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Все было великолепно. Виды изумительные. День прошёл незаметно. Очень хочется оставить это в памяти навсегда. Очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино с видом на облака. Атмосферно, весело и душевно. А какой закат шикарный был. Поездка не утомляет, так как вокруг очень красивые виды. Отдельное спасибо нашему гиду Амирану и Геле, отлично работают в паре.
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Отличная экскурсия, места красивые. Пикник на вершине горы шикарен, где Вы ещё поедите шашлык, выпьете вино
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Удивительное путешествие с видами и закатом невероятнейшей красоты!! Это не описать словами, а глаза не верят, что это все на самом деле. Отличные гиды хорошая компания и душевные тосты стирают границы наций, все в мире и согласии. Просто блаженство! Обязательно посетите, это надо видеть и прочувствовать))
Удивительное путешествие с видами и закатом невероятнейшей красоты!! Это не описать словами, а глаза не верят,
Удивительное путешествие с видами и закатом невероятнейшей красоты!! Это не описать словами, а глаза не верят,
Удивительное путешествие с видами и закатом невероятнейшей красоты!! Это не описать словами, а глаза не верят,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не получал. Спасибо большое организатору и прекрасным гидам, которые сделали все возможное, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно!
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
Однозначно посоветовал бы данную экскурсию гостям Батуми, посещал горы не раз, но таких впечатлений никогда не
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии на «К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми»

Многоликий Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
538 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
6 июн в 08:00
7 июн в 11:00
€65 за всё до 4 чел.
Из Батуми - к природным уголкам Западной Грузии
На машине
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Из Батуми - к природным уголкам Западной Грузии
Искупаться в термальных источниках и пройти по Мартвильскому каньону
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€43 за человека
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми - навстречу истории, природе и вкусам Горной Аджарии
Однодневная поездка по ярким местам региона с элементами грузинского фольклора
Начало: Дом юстиции, улица Шерифа Химшиашвили, 7, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00
30 мая в 10:00
31 мая в 10:00
€30 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
11 часов
289 отзывов
Индивидуальная
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
от €161 за человека
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми
€55 за человека