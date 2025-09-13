6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды на горы и облака
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍷 Пикник с закусками и напитками на вершине
- 🚗 Комфортный трансфер на авто
- 🎶 Музыка и истории в дороге
- 🌅 Невероятный закат на высоте
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Крепость Гонио
- Долина Хелвачаури
- Мост Тамары
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Батуми на комфортабельном авто с музыкой и интересными историями
12:30 — кофейная остановка. Попьём кофе в живописном месте
13:30 — панорама, горный источник и живая вода. Остановимся на смотровой площадке с видами на холмы и ущелья. Попробуем ключевую воду — чистую, ледяную, живую
14:00–15:00 — подъём на Гомисмта. Здесь начнётся настоящая горная дорога. На авто мы заберёмся на высоту более 2100 метров над уровнем моря
15:00 — въезд в заповедную зону Гомисмта. Мы окажемся в мире над облаками — поселение встретит нас деревянными домиками, туманами и атмосферой полного покоя
15:30 — прогулка по заповеднику. Пройдём по горным тропам, насытимся чистым воздухом и сделаем красивые фото
16:00 — пикник на вершине. Устроимся на смотровой точке: пледы, закуски, вино или чай, музыка, смех, танцы и чувство, что мы — на краю мира
18:30 — закат, который невозможно забыть. Солнце медленно опустится за горы, а небо запылает красками. Проводим день в полной тишине или под музыку — как почувствуем
19:30 — обратный путь в город. Сохраняя внутри тепло от пережитого, отправимся вниз
21:00 — прибытие в Батуми. По пути будем делиться впечатлениями и мысленно пообещаем себе вернуться
В дороге я расскажу о людях, которые веками жили в этих местах, о царях, пастухах, монахах, влюблённых, мудрецах и обычных семьях, для которых горы — это не просто пейзаж, а дом, жизнь и философия.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Prius или Mitsubishi Delica
- В стоимость включён пикник: два вида шашлыка, колбаски на гриле, овощи, фрукты, сыры, хлеб, чача, вино, лимонады, вода
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и перекус во время остановки в пути
- Маршрут не требует специальной подготовки, но включает подъём по горной дороге и лёгкую прогулку в заповеднике
- Может не подойти людям с серьёзными ограничениями по здоровью, связанными с подъёмом в горы
- Участники до 18 лет путешествуют только в сопровождении родителей или законных представителей
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 12 лет
|€43
Ответы на вопросы
Отзывы и рейтинг
Просто незабываемая поездка от начала и до её завершения!
Гид очень общительный, расположил всю группу туристов к себе!
Водителю отдельный респект!!!
Пикник, тосты, разговоры, песни, танцы, грузинское гостеприимство 10 из 10!!!
И конечно, желаемое было увидено-прогулка в облаках!!!
До новых встреч!!!
Воронеж 2025