Экскурсия по горной Аджарии открывает перед вами красоту природы и богатство культуры Грузии.
Путешественники смогут насладиться захватывающими видами, познакомиться с местными обычаями и традициями. Дегустация национальных напитков и участие в энергичных танцах подарят вам незабываемые впечатления. Это путешествие обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет понять и полюбить Грузию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🍷 Дегустация национальных напитков
- 💃 Энергичные грузинские танцы
- 🎶 Погружение в фольклор
- 📜 Знакомство с традициями
Что можно увидеть
- Горная Аджария
Описание экскурсииМоя экскурсия о самом главном: о Грузии, об ее истории, благодаря чему вы оцените и полюбите эту страну навсегда. Я покажу вам самые красивые места нашей невероятной природы горной Аджарии, вы познакомитесь с обычаями и традициями грузинского народа, продегустируете национальные напитки, а также окунетесь в энергичный танец и почувствуете на себе весь спектр эмоций, энергию и страсть грузинского фольклора. Эти незабываемые впечатления всегда останутся в вашей памяти. Важная информация: Цена грузинского застолья и фольклора на человека 60 лари.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арочный мост Царицы Тамары (XII век)
- Место слияния двух рек
- Водопад Махунцети высотой 48 метров
- Водопад Мирвети
- Водопад Мачахела
- Подвесной мост
- Смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ш. Руставели, 1: на тротуаре у входа в драмтеатр
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена грузинского застолья и фольклора на человека 60 лари
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
8 ноя 2025
Просто прекрасный гид, Роман)
Просто прекрасный гид, Роман)
Показал красивейшие места, вкусные заведения, и добрейших людей
Показал красивейшие места, вкусные заведения, и добрейших людей
А
Анастасия
13 окт 2025
Экскурсия понравилась, очень красивые места и водопады. Понравились национальные танцы, но вот с национальным питанием большие проблемы, есть конечно можно было, но очень невкусно
A
Anna
22 сен 2025
нам очень всё понравилось! Роман показал нам самые красивые виды, предлагал везде остановиться чтобы сделать фотографии. Хоть из за погоды нам пришлось ехать в другой ресторан, это никак не испортило впечатление. Попробовали настоящую аджарскую кухню, сфотографировались в нац. костюмах на фоне гор. Ну и конечно на закончилось всё песнями танцами.
V
Victoria
16 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность за эту невероятную экскурсию по Грузии! Мы побывали на множестве знаковых исторических мест, и я просто влюбилась в эту страну с первого взгляда! 😍
Отдельное спасибо нашему
Отдельное спасибо нашему
O
Olga
7 сен 2025
Это был замечательный день! Мы никуда не торопились, гуляли по невероятно красивым местам, передвигались на комфортном автомобиле, слушали интересные рассказы, а в конце ели и танцевали в колоритном семейном ресторане с панорамным видом на горы. Роман, спасибо вам, что поделились частичкой Аджарии и подарили нам столько тепла и гостеприимства. Горячо рекомендуем всем эту экскурсию! Ольга и Елена.
А
Артём
1 сен 2025
А
Амбарцум
16 авг 2025
Это была прекрасная поездка!! 😍
Роман просто замечательный гид! Встретил нас у отеля и мы отправились любоваться красотами Аджарии!
Под конец поездки мы приехали в ресторан, где нас очень вкусно накормили!!!
Спасибо большое за эти впечатления, за приятную беседу и за мороженку 🥰🥹
Вот такую Грузию я люблю!! Волшебный вид! Вкусное вино! Вкусная еда и прекрасные люди!!
Роман просто замечательный гид! Встретил нас у отеля и мы отправились любоваться красотами Аджарии!
Под конец поездки мы приехали в ресторан, где нас очень вкусно накормили!!!
Спасибо большое за эти впечатления, за приятную беседу и за мороженку 🥰🥹
Вот такую Грузию я люблю!! Волшебный вид! Вкусное вино! Вкусная еда и прекрасные люди!!
И
Игорь
3 авг 2025
Роман и его экскурсия просто супер, мы отлично провели день! Ужин в ресторане в горах - это просто восторг!
Роман заблаговременно связался с нами, встретил у отеля, был всегда рядом и проявлял максимум заботы.
Рекомендую!
Рекомендую!
Роман заблаговременно связался с нами, встретил у отеля, был всегда рядом и проявлял максимум заботы.
Рекомендую!
Е
Евгений
1 авг 2025
Роман - волшебный человек! Спасибо, что показал нам Аджарию во всей её красоте и гостеприимстве! Застолье очень душевное, с песнями и замечательной едой. А красота гор просто непередаваема.
Рекомендуем 100500 %.
Рекомендуем 100500 %.
А
Антонина
28 июл 2025
Отлично прошла экскурсия, с Романом было о чем поговорить, машина комфортная, увидели все красивые места Аджарии, очень вкусно покушали на застолье, еды было очень много и все вкусно, посмотрели национальные танцы, а на обратном пути искупались в горной реке. Спасибо большое за экскурсию от Тони и Гриши 🌸
С
Светлана
23 июл 2025
Всем добрый день. Брали индивидуальную экскурсию в Горную Аджарию. Нашим экскурсоводом был Роман. Роман заранее предоставил нам перечень экскурсий, где расписан маршрут следования с посещением мест. Это очень удобно и
Н
Наталья
18 июл 2025
Мы с мужем восторге от экскурсии. Нашем гидом был Роман. Благодаря ему мы увидели много интересных и красивых мест, а также побывали на грузинском застолье.
Огромное спасибо Роману за чудесно проведенное время.
Огромное спасибо Роману за чудесно проведенное время.
Д
Дмитрий
10 июл 2025
Посетили эту экскурсию с девушкой — и ни разу не пожалели! Всё прошло просто замечательно. Особенно хочется отметить нашего гида Романа — он стал настоящей душой компании. Мы не задавались
Г
Галина
5 июл 2025
Великолепная экскурсия с Романом! Красивейшие места! Рекомендуем от всего сердца!
Обязательно ещё вернёмся!
Обязательно ещё вернёмся!
А
Артём
2 июл 2025
Потрясающая экскурсия с Романом. Увидели красоты Аджарии: горы, водопады, слияние рек под интересные рассказы Романа (очень классный гид и собеседник). А после таааак вкусно пообедали, что из-за стола выкатывались как колобки. И все это под грузинские танцы и песни. Незабываемая экскурсия, спасибо большое за классную организацию этого дня)
