В Владислав Просто прекрасный гид, Роман)

Показал красивейшие места, вкусные заведения, и добрейших людей

А Анастасия Экскурсия понравилась, очень красивые места и водопады. Понравились национальные танцы, но вот с национальным питанием большие проблемы, есть конечно можно было, но очень невкусно

A Anna нам очень всё понравилось! Роман показал нам самые красивые виды, предлагал везде остановиться чтобы сделать фотографии. Хоть из за погоды нам пришлось ехать в другой ресторан, это никак не испортило впечатление. Попробовали настоящую аджарскую кухню, сфотографировались в нац. костюмах на фоне гор. Ну и конечно на закончилось всё песнями танцами.

V Victoria



Отдельное спасибо нашему гиду Роману – за то, что показал нам столько всего интересного, рассказал увлекательные истории и, главное, был нашим незаменимым проводником по Грузии. Мы объехали всё, что хотели увидеть, и даже больше!



Кульминацией стала наша поездка в грузинский ресторан, где мы смогли насладиться не только потрясающе вкусной едой (действительно, ОЧЕНЬ вкусно!), но и зажигательными народными танцами грузинских артистов. А какое здесь вино! 🍷 Обязательно купили сувениры на память.



Мы очень-очень рады такому гостеприимству и незабываемым впечатлениям! Грузия, ты покорила мое сердце! ❤️ Хочу выразить огромную благодарность за эту невероятную экскурсию по Грузии! Мы побывали на множестве знаковых исторических мест, и я просто влюбилась в эту страну с первого взгляда! 😍

O Olga Это был замечательный день! Мы никуда не торопились, гуляли по невероятно красивым местам, передвигались на комфортном автомобиле, слушали интересные рассказы, а в конце ели и танцевали в колоритном семейном ресторане с панорамным видом на горы. Роман, спасибо вам, что поделились частичкой Аджарии и подарили нам столько тепла и гостеприимства. Горячо рекомендуем всем эту экскурсию! Ольга и Елена.

А Артём

А Амбарцум Это была прекрасная поездка!! 😍

Роман просто замечательный гид! Встретил нас у отеля и мы отправились любоваться красотами Аджарии!

Под конец поездки мы приехали в ресторан, где нас очень вкусно накормили!!!

Спасибо большое за эти впечатления, за приятную беседу и за мороженку 🥰🥹

Вот такую Грузию я люблю!! Волшебный вид! Вкусное вино! Вкусная еда и прекрасные люди!!

И Игорь Роман и его экскурсия просто супер, мы отлично провели день! Ужин в ресторане в горах - это просто восторг!



Роман заблаговременно связался с нами, встретил у отеля, был всегда рядом и проявлял максимум заботы.



Рекомендую!

Е Евгений Роман - волшебный человек! Спасибо, что показал нам Аджарию во всей её красоте и гостеприимстве! Застолье очень душевное, с песнями и замечательной едой. А красота гор просто непередаваема.

Рекомендуем 100500 %.

А Антонина Отлично прошла экскурсия, с Романом было о чем поговорить, машина комфортная, увидели все красивые места Аджарии, очень вкусно покушали на застолье, еды было очень много и все вкусно, посмотрели национальные танцы, а на обратном пути искупались в горной реке. Спасибо большое за экскурсию от Тони и Гриши 🌸

С Светлана

Роман очень позитивный, интересный собеседник. По пути много рассказывал, подсказывал, где лучше остановиться, что поесть, где лучше пройти. Всегда был рядом, с радостью снимал, фотографировал нашу компанию. После экскурсии Роман прислал еще много своих фото и видео, связанные с природой и колоритом Грузии, которые он снимает по роду своей деятельности.

Экскурсия прошла в комфортном режиме, не было ощущения гонки, когда едешь в многочисленном составе. Съездив на экскурсию, мы ощутили, как прекрасна природа Грузии. Экскурсия была великолепной благодаря Роману, как говорится "без сучка и без задоринки". Спасибо за прекрасные впечатления! Всем добрый день. Брали индивидуальную экскурсию в Горную Аджарию. Нашим экскурсоводом был Роман. Роман заранее предоставил нам перечень экскурсий, где расписан маршрут следования с посещением мест. Это очень удобно и

Н Наталья Мы с мужем восторге от экскурсии. Нашем гидом был Роман. Благодаря ему мы увидели много интересных и красивых мест, а также побывали на грузинском застолье.

Огромное спасибо Роману за чудесно проведенное время.

Д Дмитрий



Невероятные пейзажи, живописные водопады, а в завершение — освежающее купание в горной реке, которое стало отличной точкой в насыщенном дне.



Роман, огромное тебе спасибо! Мы в восторге и с удовольствием будем рекомендовать тебя друзьям:) Посетили эту экскурсию с девушкой — и ни разу не пожалели! Всё прошло просто замечательно. Особенно хочется отметить нашего гида Романа — он стал настоящей душой компании. Мы не задавались

Г Галина Великолепная экскурсия с Романом! Красивейшие места! Рекомендуем от всего сердца!

Обязательно ещё вернёмся!