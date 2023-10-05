I Irina Очаровательная горная Аджария Прекрасный гид, который и сам горит тем, что делает + приятный как человек и собеседник. И отличный маршрут, показали больше, чем входит в стандартные туристические программы. Остались очень довольны, спасибо

П Павел Очаровательная горная Аджария Отличный гид, интересные места, аккуратное вождение

J Julia Очаровательная горная Аджария Спасибо Кахе за то, что помог скрасить дождливый мартовский день потрясающими видами, водопадами и арочными мостами горной Аджарии, учел все пожелания. Мы обязательно вернемся в Батуми и на экскурсию только с ним

М Мария Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина Прекрасная природа и участливое отношение водителя-гида. Получилось даже немного сверх запланированного!

A Andriy Горная Аджария Гид Марина хороший и эрудированный рассказчик, интересно провела экскурсию и учитывала все наши пожелания. Комфортный автомобиль для поездки. Море положительных впечатлений!