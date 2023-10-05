Водопад и мост Махунцети – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад и мост Махунцети» в Батуми, цены от $90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Водопады. Мост. Вино
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Путешествие в волшебный Кеда
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    5 октября 2023
    Очаровательная горная Аджария
    Прекрасный гид, который и сам горит тем, что делает + приятный как человек и собеседник. И отличный маршрут, показали больше, чем входит в стандартные туристические программы. Остались очень довольны, спасибо
  • П
    Павел
    5 июня 2023
    Очаровательная горная Аджария
    Отличный гид, интересные места, аккуратное вождение
  • J
    Julia
    14 марта 2023
    Очаровательная горная Аджария
    Спасибо Кахе за то, что помог скрасить дождливый мартовский день потрясающими видами, водопадами и арочными мостами горной Аджарии, учел все пожелания. Мы обязательно вернемся в Батуми и на экскурсию только с ним
  • М
    Мария
    13 августа 2021
    Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом вина
    Прекрасная природа и участливое отношение водителя-гида. Получилось даже немного сверх запланированного!
  • A
    Andriy
    12 мая 2021
    Горная Аджария
    Гид Марина хороший и эрудированный рассказчик, интересно провела экскурсию и учитывала все наши пожелания. Комфортный автомобиль для поездки. Море положительных впечатлений!
  • Е
    Елизавета
    9 ноября 2018
    Путешествие по горной Аджарии
    Все замечательно! Интересно! Красиво, потрясающие виды, интересный рассказ. Экскурсовод Дарья все расскажет, все покажет, все объяснит, не только по теме экскурсии, а про все что видит!) посоветует что и где стоит брать, а что не стоит. Неутомляемая экскурсия, в комфортной машине.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водопад и мост Махунцети»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
  2. Водопады. Мост. Вино
  3. Путешествие в волшебный Кеда
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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