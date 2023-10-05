1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Тур-пикник «По дороге к Мачахела»
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Водопады. Мост. Вино
Начало: Ваше место пребывания в Батуми
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в волшебный Кеда
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Расписание: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$245 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina5 октября 2023Очаровательная горная АджарияПрекрасный гид, который и сам горит тем, что делает + приятный как человек и собеседник. И отличный маршрут, показали больше, чем входит в стандартные туристические программы. Остались очень довольны, спасибо
- ППавел5 июня 2023Очаровательная горная АджарияОтличный гид, интересные места, аккуратное вождение
- JJulia14 марта 2023Очаровательная горная АджарияСпасибо Кахе за то, что помог скрасить дождливый мартовский день потрясающими видами, водопадами и арочными мостами горной Аджарии, учел все пожелания. Мы обязательно вернемся в Батуми и на экскурсию только с ним
- ММария13 августа 2021Водопад Махунцети, мост Царицы Тамары и Аджарский дом винаПрекрасная природа и участливое отношение водителя-гида. Получилось даже немного сверх запланированного!
- AAndriy12 мая 2021Горная АджарияГид Марина хороший и эрудированный рассказчик, интересно провела экскурсию и учитывала все наши пожелания. Комфортный автомобиль для поездки. Море положительных впечатлений!
- ЕЕлизавета9 ноября 2018Путешествие по горной АджарииВсе замечательно! Интересно! Красиво, потрясающие виды, интересный рассказ. Экскурсовод Дарья все расскажет, все покажет, все объяснит, не только по теме экскурсии, а про все что видит!) посоветует что и где стоит брать, а что не стоит. Неутомляемая экскурсия, в комфортной машине.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Водопад и мост Махунцети»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Водопад и мост Махунцети" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 245.
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Водопад и мост Махунцети», цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август