Горная Аджария в мини-группе

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Ответы на вопросы
Среди регионов Грузии Аджария обладает богатым культурным наследием, характеризующимся красочными фестивалями, эффектными танцами, вкусовой наблюдательностью и многими другими.
Горная Аджария в мини-группе
Горная Аджария в мини-группе
Горная Аджария в мини-группе
Горная Аджария в мини-группе
Горная Аджария в мини-группе
Горная Аджария в мини-группе
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Граница с Турцией;
  • Скульптура и водопад Андрея Первозванного. Проект посвящен приходу святого Андрея Первозванного в Грузию;
  • Крепость Гонио, расположена на месте одного из древнейших поселений Грузии. Его стратегическое расположение сделало крепость опорной цитаделью для византийцев, римлян и османов, что проявляется в ее архитектурных слоях;
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали образует одно из самых необычных мест в мире;
  • Величественный водопад Махунцети (55 метров) является пожалуй, одним из самых популярных мест в Аджарии;
  • Мост Царицы Тамары представляет из себя рукотворный арочный мост длинною в 29 метров, который датируется XI-XII веками;
  • Удивительный водопад Мирвети, скрыт от посторонних глаз;
  • Прекрасная природа Национального парка Мачахела: водопады, мосты и грузинская природа;
  • Обед в ресторане из 12 блюд.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Летом можно искупаться в горной реке, так что не забудьте купальные принадлежности.

Ежедневно с 10:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • В качестве бесплатного бонуса у прекрасного пола будет возможность облачиться в национальные костюмы и провести фотосессию, также мы научим нескольким движениям народных танцев
Что не входит
  • Входные билеты в крепость Гонио (5лари) дети до 12 лет — 25 $
  • По желанию можете прокатиться на зиплаин (70 лари) или заняться рафтингом (40 лари 4 км)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Летом можно искупаться в горной реке, так что не забудьте купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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