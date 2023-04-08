Среди регионов Грузии Аджария обладает богатым культурным наследием, характеризующимся красочными фестивалями, эффектными танцами, вкусовой наблюдательностью и многими другими.
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Описание
Что вас ожидает:
- Граница с Турцией;
- Скульптура и водопад Андрея Первозванного. Проект посвящен приходу святого Андрея Первозванного в Грузию;
- Крепость Гонио, расположена на месте одного из древнейших поселений Грузии. Его стратегическое расположение сделало крепость опорной цитаделью для византийцев, римлян и османов, что проявляется в ее архитектурных слоях;
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцкали образует одно из самых необычных мест в мире;
- Величественный водопад Махунцети (55 метров) является пожалуй, одним из самых популярных мест в Аджарии;
- Мост Царицы Тамары представляет из себя рукотворный арочный мост длинною в 29 метров, который датируется XI-XII веками;
- Удивительный водопад Мирвети, скрыт от посторонних глаз;
- Прекрасная природа Национального парка Мачахела: водопады, мосты и грузинская природа;
- Обед в ресторане из 12 блюд.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Летом можно искупаться в горной реке, так что не забудьте купальные принадлежности.
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- В качестве бесплатного бонуса у прекрасного пола будет возможность облачиться в национальные костюмы и провести фотосессию, также мы научим нескольким движениям народных танцев
- Что не входит
- Входные билеты в крепость Гонио (5лари) дети до 12 лет — 25 $
- По желанию можете прокатиться на зиплаин (70 лари) или заняться рафтингом (40 лари 4 км)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00 до 19:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Летом можно искупаться в горной реке, так что не забудьте купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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