8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по окрестностям Батуми
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Сегодня в 09:00
8 окт в 09:00
от $130 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горная Аджария
Начало: Батуми
Расписание: каждый день в 10-00
Завтра в 09:00
8 окт в 09:00
$150 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горная Аджария: самый удивительный уголок Европы
Начало: Батуми, возле входа в гостиницу «Интурист» по ул. ...
Завтра в 09:00
8 окт в 09:00
$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina4 мая 2024Экскурсия понравилась. Все было отлично организовано. Жаль, что не смогли посетить другие экскурсии Кахи. Если случится ещё раз приехать в Батуми, связываться будем только с этим гидом! Нас было четверо. Это общее мнение.
- AAndriy12 мая 2021Горная АджарияГид Марина хороший и эрудированный рассказчик, интересно провела экскурсию и учитывала все наши пожелания. Комфортный автомобиль для поездки. Море положительных впечатлений!
- ЕЕлизавета9 ноября 2018Путешествие по горной АджарииВсе замечательно! Интересно! Красиво, потрясающие виды, интересный рассказ. Экскурсовод Дарья все расскажет, все покажет, все объяснит, не только по теме экскурсии, а про все что видит!) посоветует что и где стоит брать, а что не стоит. Неутомляемая экскурсия, в комфортной машине.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Крепость Гонио»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в октябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Крепость Гонио" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Крепость Гонио», 2 ⭐ отзыва, цены от $130. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь