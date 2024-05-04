I Irina Прогулка по окрестностям Батуми Экскурсия понравилась. Все было отлично организовано. Жаль, что не смогли посетить другие экскурсии Кахи. Если случится ещё раз приехать в Батуми, связываться будем только с этим гидом! Нас было четверо. Это общее мнение.

A Andriy Горная Аджария Гид Марина хороший и эрудированный рассказчик, интересно провела экскурсию и учитывала все наши пожелания. Комфортный автомобиль для поездки. Море положительных впечатлений!