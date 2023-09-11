На машине и пешком по известным и скрытым локациям региона
Вы увидите заброшенные дозорные крепости, средневековые арочные мосты, сооружения времён СССР, грациозные водопады, незабываемые пейзажи. Узнаете любопытные факты из истории Грузии и попробуете сочинить свой собственный стих.
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Описание
Что вас ожидает
Это будет живописное и наполненное интересными рассказами путешествие. Вы узнаете, как трофейный танк времён ВОВ оказался в горах Аджарии, как местных жителей пытались приобщить к исламу, как в аджарской семье уживаются мусульмане и христиане, чем прославились лазские мастера и многое другое. Итак, наш маршрут:
Слияние двух главных рек Аджарии — Чорохи и Аджарисцкали. Они разные по цвету и почти никогда не смешиваются в этом месте. Здесь я расскажу вам о природных богатствах Аджарии и Грузии в целом.
Византийская крепость Гвара VI века. Мы посмотрим на сохранившиеся помещения и вкопанные в землю кувшины для вина (квеври), полюбуемся видом на Мачахельское и Чорохское ущелья.
Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии.
Мост царицы Тамары (в Махунцети). Существует шутка, что за время перехода по этому мосту можно написать короткий стих. Готовы проверить это на практике?
Памятник аджарскому воину — символ того, что войны и притязания на эту территорию никогда не заканчивались. Воин всегда на страже: он охраняет дорогу в сердце Аджарии.
Мост-акведук. Поднявшись на него, вы посмотрите на ущелье и реку с высоты 4–5-этажного дома.
Разрушенная деревянная мечеть, интересная своим орнаментом и оригинальным дизайном. На её фоне поговорим о непростой религиозной истории региона.
Ещё один мост царицы Тамары (в Дандало). Его арка выше, чем у многих других, поэтому на нём иной раз захватывает дух.
Крепость Кавиани — финальный аккорд путешествия. Нам предстоит пройти 2 км по лесной тропе, с которой открывается потрясающий вид на Аджарисцкальское ущелье. Среди местных жителей бытует легенда, что в XII веке крепость построили за одну ночь, когда узнали, что войска турок-сельджуков надвигаются на страну.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Едем на комфортабельном минивэне Mitsibishi Delica с опытным водителем.
- По желанию возможна остановка на обед в одном из придорожных ресторанов (не входит в стоимость). Также можем устроить пикник с костром и шашлыками за доплату (20 евро).
- Экскурсию возможно провести и для большего количества человек. Стоимость обговаривается отдельно.
- Возьмите с собой воду (обязательно) и перекус (по желанию)
Особенности формата
- Экскурсия подойдёт тем, кому несложно ходить по лесным тропам вверх и вниз
- Надевайте головные уборы и походную обувь (никаких сандалей и тапочек!)
- Экскурсия возможна для детей старше 10 лет
- В случае лёгкой непогоды крепость Кавиани заменяется на подобную крепость — Цивасула (с более короткой и удобной тропой)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.