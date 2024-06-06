Ночные прогулки и экскурсии Батуми

Найдено 14 экскурсий в категории «Ночные» в Батуми, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Фотоэкскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:30
100 за человека
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Винные бары Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 6 чел.
Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230196 за всё до 4 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пройтись по колоритным улочкам Батуми и познакомиться с культурой грузинского юмора
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 60 за всё до 10 чел.
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
На машине и пешком по известным и скрытым локациям региона
Сегодня в 17:30
10 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
🛥 На яхте
Фотопрогулка
30 минут
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: в порту Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 12 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.
Мальчишник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Мальчишник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 18 чел.
Девичник в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Девичник в Батуми
Начало: Батуми
Расписание: дату и время согласовываем индивидуально
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
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    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Батуми
    Интересно, весело, познавательно. 💃 Благодарю прекрасных милых девушек, гида и фотографа. А также организатора Валерия за чудесную экскурсию. 🙏💐
    Интересно, весело, познавательно. 💃Интересно, весело, познавательно. 💃
  • В
    Вероника
    20 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили поездку вкусной грузинской кухней и выступлениями. все очень понравилось и будет возвращаться еще, именно к Ие!
    мы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершилимы провели отличные выходные с Ией. нас отвезли в замечательные места, угостили вкусным вином и завершили
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
    Галина - прекрасный гид! Только в этот раз, мой третий визит в Грузию, благодаря Галине я так много узнала об
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    особенностях различных регионов страны, особенности менталитета, принятые и непринятые темы и шутки в дружеском кругу. Много новых деталей об архитектуре Батуми. Деликатные шутки и мягкая ирония - рекомендую, если хотите погрузиться в особенности культуры страны.

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Наша компания в восторге! Маршрут экскурсии продуман до мелочей: по пути нас ждали живописные водопады, пронизанные историей веков и эпох
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    достопримечательности, завораживающие виды и грузинское гостеприимство. Ия - профессионал своего дела, грамотная, пунктуальная, располагающая и клиентоориентированная - ничего не навязывала, но с радостью подсказала по нашим запросам - где лучшие специи, мед и т. д. Во время всего путешествия делала потрясающие фото и видео. Отдельно хочется отметить, что Ия очень аккуратна на дороге. В момент нашего посещения один из важных объектов - крепость Гонио - была закрыта, Ия договорилась, чтобы нас пустили. Предлагаемый в программе обед на винодельческом хозяйстве однозначно рекомендуем к посещению - это очень вкусно и атмосферно. Обязательно продолжим исследовать древнюю живописную гостеприимную Сакартвело с Ией.

  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Ездили с Ией на экскурсию "Из Батуми — в живописную горную Аджарию!" Экскурсия очень понравилась, Ия очень хорошо знает историю, рассказала
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    много интересного. Перед самой горной Аджарией показала интересные места в самом городе. По дороге завозила в места, где можно сделать красивые фото. Показывала фруктовые деревья. Завезла в гости к местным виноделам на дегустацию, где можно и купить вино, чачу, коньяк. На дегустацию местного мёда и варенья. После этого поехали на обед к ещё одному местному виноделу. Для нас накрыли отдельный стол, с множеством блюд и конечно же с дегустацией вин. Все было очень вкусно. Помимо этого поинтересовалась, как в целом проходит наш отдых, какие есть потребности помимо данной экскурсии, помогла их быстро решить. Все перемещения происходили на комфортной машине. Водит Ия аккуратно и уверенно. Встретила около нашей гостиницы и по окончании экскурсии отвезла обратно к гостинице. Рекомендую!

  • А
    Александра
    28 апреля 2024
    Национальный парк Мачахела и водопады горной Аджарии
    Нашим гидом был Мамука. Поездка была замечательной. Знания и любовь к родине нашего гида впечатляют. Мамука отвечает на все вопросы,
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    всегда готов помочь с фото и очень много рассказывает о Грузии. 🙂 Нам всё очень понравилось. Прекрасные и красивые места. Ужин в аджарской семье понравился. Местные песни, танцы и кухня не оставляют равнодушными. Эмоций море. ❤️ Обязательно вернёмся снова и порекомендуем друзьям 🙂

  • А
    Александр
    31 марта 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    В целом довольно неплохо, большинство интересных мест маршрут охватывает, мне, пожалуй, не хватило интерактива, всё-таки это больше напоминало аудиогид, который
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    можно слушать где угодно, а не квест, для прохождения которого принципиально находиться в конкретной локации, и немножко зацепил ряд неточностей в описании (например крепость Гонио упоминается ещё в 1 века н. э. и построили её, соответсвенно, не османы, которых тогда ещё даже не было или в советский период тогда ещё Батум не развивался как курорт не потому что граничил с другими советскими республиками, а потому что был как раз-таки приграничной территорией, откуда можно было попробовать сбежать в страну НАТО - Турцию, поэтому изначально переделанные в пансионаты бывшие дворянские дачи в Цихисдзири относительно быстро изменили статус на объекты отдыха для партийной номенклатуры) и тем не менее веселое времяпрепровождение для всей компании было обеспечено, так что твердая 4

  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
    Неплохой базовый маршрут. Ходила на экскурсию, и по сути прошла по тем же точкам. Но были при этом другие факты,
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    так что даже тут в целом получилось неплохо. Удобно, что можно продолжить даже с паузой почти в сутки. Периодически подвисал доступ: например, с началом или когда уже на точке и ответила, а следующий пункт ещё не открылся. Как замена аудио гиду вполне подходит. Как квест я бы не сказала что что-то очень интересное. Классная задачка с грузинским алфавитом, понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Ночные»

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  1. По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
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  3. Из Батуми - в живописную горную Аджарию
  4. Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
  5. Винные бары Батуми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
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