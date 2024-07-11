Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Батуми, чтобы познакомиться с Кутаиси и Цхалтубо. В Кутаиси вас ждут исторические памятники и оживленный рынок, где можно ощутить дух города.



В Цхалтубо вы увидите величественные заброшенные санатории, сохранившие атмосферу советского периода.



Это путешествие позволит вам взглянуть на Грузию с новой стороны и насладиться её уникальной архитектурой и историей 5 2 отзыва 6 причин купить эту экскурсию 🏛️ Исторические памятники Кутаиси

🛍️ Колоритный центральный рынок

🏨 Заброшенные санатории Цхалтубо

🌿 Уникальная архитектура

📸 Возможность сделать яркие фотографии

🕰️ Путешествие во времени

Что можно увидеть Центральный рынок Кутаиси

Заброшенные санатории Цхалтубо

Описание экскурсии Отправьтесь в однодневное путешествие из Батуми, чтобы открыть для себя два удивительных уголка Грузии — древний город Кутаиси и курортный Цхалтубо, некогда знаменитый своими минеральными источниками и величественными санаториями. Эта поездка объединяет в себе богатую историю, архитектурное наследие и атмосферу ушедших эпох. Утро в Кутаиси — история и городская жизнь Утро мы проведём в Кутаиси, одном из старейших городов страны. Прогуливаясь по уютным улицам, вы увидите архитектурные памятники, красивые площади и мосты, услышите увлекательные истории о прошлом города и заглянете на колоритный центральный рынок, где кипит жизнь и витает аромат грузинских специй и свежих продуктов. Советское наследие После обеда нас ждёт дорога в Цхалтубо — уникальный курорт советского периода. Здесь, среди зелёных аллей, сохранились заброшенные, но всё ещё величественные санатории и здания источников с необычной архитектурой. Прогулка по этим местам подарит ощущение путешествия во времени и позволит взглянуть на Грузию с новой, необычной стороны. Вечером мы вернёмся в Батуми, увозя с собой яркие впечатления и множество фотографий.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центральный парк

Здание мэрии Кутаиси

Арка «Mon Plasir»

Белый мост

Парк любви

Продуктовый рынок «Мцване Базари»

Источник №6 в Цхалтубо

Источник №8 в Цхалтубо

Санаторий «Гелати»

Санаторий «Медеа»

Санаторий «Дружба»

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? 56 Gen Giorgi Mazniashvili St, Batumi 6000, Georgia Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов