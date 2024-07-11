Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Батуми, чтобы познакомиться с Кутаиси и Цхалтубо. В Кутаиси вас ждут исторические памятники и оживленный рынок, где можно ощутить дух города.
В Цхалтубо вы увидите величественные заброшенные санатории, сохранившие атмосферу советского периода.
Это путешествие позволит вам взглянуть на Грузию с новой стороны и насладиться её уникальной архитектурой и историей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические памятники Кутаиси
- 🛍️ Колоритный центральный рынок
- 🏨 Заброшенные санатории Цхалтубо
- 🌿 Уникальная архитектура
- 📸 Возможность сделать яркие фотографии
- 🕰️ Путешествие во времени
Что можно увидеть
- Центральный рынок Кутаиси
- Заброшенные санатории Цхалтубо
Описание экскурсииОтправьтесь в однодневное путешествие из Батуми, чтобы открыть для себя два удивительных уголка Грузии — древний город Кутаиси и курортный Цхалтубо, некогда знаменитый своими минеральными источниками и величественными санаториями. Эта поездка объединяет в себе богатую историю, архитектурное наследие и атмосферу ушедших эпох. Утро в Кутаиси — история и городская жизнь Утро мы проведём в Кутаиси, одном из старейших городов страны. Прогуливаясь по уютным улицам, вы увидите архитектурные памятники, красивые площади и мосты, услышите увлекательные истории о прошлом города и заглянете на колоритный центральный рынок, где кипит жизнь и витает аромат грузинских специй и свежих продуктов. Советское наследие После обеда нас ждёт дорога в Цхалтубо — уникальный курорт советского периода. Здесь, среди зелёных аллей, сохранились заброшенные, но всё ещё величественные санатории и здания источников с необычной архитектурой. Прогулка по этим местам подарит ощущение путешествия во времени и позволит взглянуть на Грузию с новой, необычной стороны. Вечером мы вернёмся в Батуми, увозя с собой яркие впечатления и множество фотографий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный парк
- Здание мэрии Кутаиси
- Арка «Mon Plasir»
- Белый мост
- Парк любви
- Продуктовый рынок «Мцване Базари»
- Источник №6 в Цхалтубо
- Источник №8 в Цхалтубо
- Санаторий «Гелати»
- Санаторий «Медеа»
- Санаторий «Дружба»
- Железнодорожный вокзал Цхалтубо
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
56 Gen Giorgi Mazniashvili St, Batumi 6000, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
11 июл 2024
Гид Георгий — очень интересный человек с отличным чувством юмора. Поездка оставила яркие впечатления, рекомендую обязательно отправиться на эту экскурсию.
Г
Григорий
14 мар 2024
Поездка была просто великолепной! Наш гид Георгий оказался очень дружелюбным, сопровождал нас с вниманием и показал самые интересные места. Настоящим украшением программы стало посещение Цхалтубо с его заброшенными, но всё
