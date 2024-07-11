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Из Батуми в Кутаиси и Цхалтубо - прогулка по городу и заброшенные санатории
Начало: 56 ул. Генерала Георгия Мазниашвили, Батуми 6000, ...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
$52.67 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Эхо советского прошлого: авторская экскурсия из Батуми
Полюбоваться советскими мозаиками, витражами, скульптурами и заброшенными домами культуры
Начало: У нижней станции канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
от €285 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Гид Георгий — очень интересный человек с отличным чувством юмора. Поездка оставила яркие впечатления, рекомендую обязательно отправиться на эту экскурсию.
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Г
Поездка была просто великолепной! Наш гид Георгий оказался очень дружелюбным, сопровождал нас с вниманием и показал самые интересные места. Настоящим
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Всего 3 отзыва в Батуми в категории "Заброшенные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Заброшенные места»
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Сейчас в Батуми в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 285. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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