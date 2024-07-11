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украшением программы стало посещение Цхалтубо с его заброшенными, но всё ещё величественными зданиями, по которым Георгий провёл нас обстоятельно, дав время всё рассмотреть. Водитель Левани, который вёз нас из Батуми в Кутаиси, был не менее хорош — современная и комфортная машина сделала дорогу приятной. Большое спасибо за эту замечательную поездку!