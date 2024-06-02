Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннами

читать дальше за интересную и насыщенную поездку. Наши вопросы на различные темы не остались без ответа. Вит в этой поездке показал себя не только опытным водителем, интересным и много знающим гидом, но и интеллигентным человеком. Мы благодарны ему за великолепно проведенное время.

В сентябре 2023 г. мы были с Витом Ваапатули на термальных источниках (Батуми) и хотели бы выразить ему свою признательность