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Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«Температура горячих источников около 70 °С»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от €41 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
- NNatallia25 сентября 2023Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннамиВ сентябре 2023 г. мы были с Витом Ваапатули на термальных источниках (Батуми) и хотели бы выразить ему свою признательность
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Термальные источники»
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