Экскурсии на горячие термальные источники в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Батуми, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«Температура горячих источников около 70 °С»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
40 за человека
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
Начало: Забираю от места Вашего проживания
2 авг в 07:00
4 авг в 07:00
от $170 за всё до 3 чел.
Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная экскурсия: горячие источники, монастырь и каньон в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской красоты и спокойствия с экскурсией, включающей термальные ванны, древний монастырь и живописный каньон
2 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 41 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
  • N
    Natallia
    25 сентября 2023
    Релакс-тур на термальные источники с горячими ваннами
    В сентябре 2023 г. мы были с Витом Ваапатули на термальных источниках (Батуми) и хотели бы выразить ему свою признательность
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    за интересную и насыщенную поездку. Наши вопросы на различные темы не остались без ответа. Вит в этой поездке показал себя не только опытным водителем, интересным и много знающим гидом, но и интеллигентным человеком. Мы благодарны ему за великолепно проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Термальные источники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Мартвили и пещера Прометея - из Батуми в мини-группе
  2. Каньон Окаце, водопады Кинчха и Горячие серные источники за один день
  3. Однодневная поездка на горячие источники, в монастырь Джихети и каньон Сакукхиа
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 170. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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