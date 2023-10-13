Каньон Мартвили и Пещера Прометея

Групповая экскурсия по Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная.

Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).

Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея
Каньон Мартвили и Пещера Прометея

Что вас ожидает:

  • Кутаиси
  • Пещера Прометея
  • Мартвильский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем в однодневный тур по самым красивым местам Западной Грузии. Мы побываем во втором по величине городе Грузии – Кутаиси, а также посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. В ходе пешей прогулке по пещере мы полюбуемся чудом созданным природой, множеством сталактитов и сталагмитов. Следующая остановка – Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна.

Программа

Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов, созданных природой. Желающие могут покататься на лодке по пещере (за дополнительную плату).

В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна. В сопровождении инструктора туристы проплывут на лодке по спокойной реке, разрезающей каньон.

По пути мы заедем в ресторан, где попробуем блюда грузинской кухни. Наши профессиональные гиды скрасят ваше путешествие, сделают все, чтобы пробудить в вас любовь к Грузии и желание вернуться сюда снова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Входной билет в каньон Мартвили
  • Катание на лодке: Входной билет в пещеру Прометея
  • Катание на лодке: Каньон Мартвили – 18 лари с чел. Прогулка на лодке – 15 лари с чел. Пещера Прометея: входной билет 25 лари с чел
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Пещеры
Каньоны

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