Групповая экскурсия по Батуми: Пещера Прометея и Мартвильский каньон
Важно! Дети до 5 лет включительно, бесплатно (в случае полной заполненности транспорта, ребенка придеться посадить на колени).
Если в группе до 3 человек включительно, то экскурсия проходит на комфортабельной легковой машине с гидом-водителем, если 4 и более человек на комфортабельном микроавтобусе Mercedes с профессиональными водителем и гидом из нашей команды.
Что вас ожидает:
- Кутаиси
- Пещера Прометея
- Мартвильский каньон
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем в однодневный тур по самым красивым местам Западной Грузии. Мы побываем во втором по величине городе Грузии – Кутаиси, а также посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. В ходе пешей прогулке по пещере мы полюбуемся чудом созданным природой, множеством сталактитов и сталагмитов. Следующая остановка – Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна.
Программа
Мы побываем в городе Кутаиси и посетим самое красивое местное природное творение — Пещеру Прометея. Здесь полюбуемся на оркестр сталактитов и сталагмитов, созданных природой. Желающие могут покататься на лодке по пещере (за дополнительную плату).
В 35 километрах от Кутаиси находится красивейший Мартвильский каньон, где гармонично сочетается прекрасная флора и неповторимая фауна. В сопровождении инструктора туристы проплывут на лодке по спокойной реке, разрезающей каньон.
По пути мы заедем в ресторан, где попробуем блюда грузинской кухни. Наши профессиональные гиды скрасят ваше путешествие, сделают все, чтобы пробудить в вас любовь к Грузии и желание вернуться сюда снова.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Входной билет в каньон Мартвили
- Катание на лодке: Входной билет в пещеру Прометея
- Катание на лодке: Каньон Мартвили – 18 лари с чел. Прогулка на лодке – 15 лари с чел. Пещера Прометея: входной билет 25 лари с чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.