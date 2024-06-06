Уникальный опыт – экскурсии в Батуми

Найдено 6 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Батуми, цены от €23, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
5144 за человека
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
5%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
4240 за человека
Ювелирный мастер-класс в Батуми
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
55 за человека
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
138 за всё до 7 чел.
Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
23 за человека
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jevgeni
    6 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
  • С
    Слава
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
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    Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы, предложила сделать хинкали с сыром и с грибами вместо мясных (и это были самые вкусные хинкали с грибами, что мы когда-либо ели, без шуток). В целом поддержка чувствовалась на протяжении всего мастер-класса, беседа была приятной и ненавязчивой, нам ответили на все вопросы. Спасибо большое за такой незабываемый опыт!

  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
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    их выдали. Атмосфера была невероятная, готовить национальные местные блюда от местных жителей очень познавательно. Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!

    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить
  • Д
    Дарья
    10 мая 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
    Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
  • A
    Anastasia
    27 апреля 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
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    рад и нам обоим все очень понравилось 😍 Мы приготовили по итогу 18 хинкали и 2 хачапури по-аджарски, под руководством прекрасной Заиры (надеюсь правильно написала имя). Они получились нереально вкусными! 🤤 Вкуснее, чем во всех ресторанах мира грузинской кухни, где мы были. Шок 😮 Мы все были восхищены! Нас очень похвалили, было так приятно 🥹 Записали, также, видео с процессом. И записали рецепты, чтобы наши блюда грузинской кухни, приготовленные дома в Германии, стали еще вкуснее 🤌🏻 Нас еще угостили компотом и подарили в честь дня рождения кусочек тортика со свечкой 🎂, чтобы муж смог загадать желание. Предложили чай или кофе. И мы еще заказали грузинское вино за наш стол 🍷 Также, нам включили праздничную песню и еще спели в честь дня рождения. Какая милота! 💔 Это было превосходно! Было очень тепло, уютно и по-домашнему. Играла прикольная и разнообразная музыка, под которую мы много ностальгировали, танцевали и подпевали. По завершению мастер-класса мы все пообнимались 🫂 Было много любви в этом пространстве❣️ 4 часа — оптимальное время, чтобы все успеть 😌 Позже приехала еще другая группа (с которой мы оказывается уже были случайно знакомы заранее), и они создали дополнительное праздничное настроение 🎉 Правда, именно в этот день приехали какие-то незапланированные гости в ресторан, которых нужно было обслужить, в связи с этим были небольшие задержки, и еще с утра были сложности со светом в Батуми в этот день, но все получилось уладить, и мы прекрасно провели время и все успели. Максимально с комфортом, на сколько было возможно! И все получилось ровно так, как должно было быть. При этом, самым наилучшим образом для нас по итогу 🤲🏻 Если бы мы знали, что на территории проведения мастер-класса будет так хорошо, то даже дальше никуда справлять бы не поехали, а всех позвали ли бы к нам. В это уютное, красивое и антуражное место, с неимоверно приятными людьми и кухней ☺️🙏🏻 Рады, что обратились именно к Сергею! Благодарим за такую организацию и индивидуальный подход 🤌🏻 Обязательно вернемся снова и рады будем порекомендовать близким, знакомым, и подписчикам 😉 На мой взгляд, идеальное времяпровождения для любого возраста и пола!

    Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз!
  • N
    Natali
    10 марта 2024
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Очень интересный мастер-класс! Спасибо большое!
  • А
    Александр
    23 ноября 2023
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Здравствуйте! Всё очень понравилось, прекрасный мастер-класс

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  2. Грузинские блюда своими руками
  3. Ювелирный мастер-класс в Батуми
  4. Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми
  5. Найди, если сможешь! Групповая квест-игра в Батуми
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 23 до 138 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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