1 чел.
По популярности
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
51€44 за человека
скидка
5%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
42€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Найди, если сможешь! Уникальная квест-экскурсия по Батуми
Вас ждет захватывающее путешествие по Батуми, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Готовы к приключениям?
Начало: В районе парка «6 мая»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€23 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJevgeni6 июня 2024Все было замечательно, еще там были крутые коты, которых мы потом гладили
- ССлава5 июня 2024Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
- ВВасилина5 июня 2024Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
- ДДмитрий5 июня 2024Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
- ДДарья10 мая 2024Сергею, спасибо большое очень все понравилось) место инстаграмное и очень гостеприимное😍 люди душевные и еды столькоооо. . даже с собой завернули, в общем, очень понравилось 💕😇
- ААнастасия10 мая 2024Отличный формат для тех, кому не хочется слушать длинные экскурсии, а хочется погулять по городу. Нас удаленно сопровождала прекрасная Елена, которая всегда оперативно и доброжелательно общалась и помогала с прохождением) видно, что маршрут составляли с душой, поэтому очень рекомендуем!
- ААнастасия9 мая 2024Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
- AAnastasia27 апреля 2024Отлично начали справление дня рождения мужа на этой программе 🥳 Благодаря организаторам, получилось сделать ему сюрприз! Которому он был крайне
- NNatali10 марта 2024Очень интересный мастер-класс! Спасибо большое!
- ААлександр23 ноября 2023Здравствуйте! Всё очень понравилось, прекрасный мастер-класс
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Уникальный опыт»
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