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это важно, потому что читаешь отзывы ищешь конкретного гида под свои запросы. Каха встретил нас на машине у отеля ровно в назначенное время. Экскурсия прошла отлично, Каха много знает, но не перегибает с исторической частью, а старался подстроить рассказ под наши интересы. Программа классная. Нам немного не повезло, из-за высокого уровня воды нигде не было лодок, но природу изменить нельзя, так что ничего страшного. Из всего что посмотрели больше всего поразил каньон, конечно. Всем рекомендую эту экскурсию с Кахой.