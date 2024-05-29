1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
12 часов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Парк Музыкантов в поселке Шекветили — мы погуляем по ароматной эвкалиптовой роще и оценим скульптуры звезд мировой музыкальной сцены»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAngelina29 мая 2024Всё плгравилось рекомендуем.
- ССергей18 мая 2024Организация экскурсии на высшем уровне. Начну с того что ее провел сам Каха, а не некий гид из команды. Для меня
- ААнна17 мая 2024Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
- ККристина17 мая 2024Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
- ББорис10 сентября 2023Замечательный гид,всем рекомендую
- ААндрей20 августа 2023Огромное спасибо Кахе за невероятный день, незабываемые впечатления, очень красивые места, пещера, каньон, парк музыкантов и дополнительный бонус- заехали на горячие источники) Каха очень вежливый, пунктуальный, отличный экскурсовод и водитель, всем рекомендую!
- ООльга19 января 2023Дендрологический парк Шекветили, парк миниатюр, музыкальный паркОчень красивые места. Потрясающая аура и чистый воздух. Очень грамотный гид. Выяснилось что гид какое-то время жил в Казахстане. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Музыкальные»
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