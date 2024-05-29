Музыкальные – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Батуми, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Аджария и фольклорное шоу
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
144 отзыва
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
39 за человека
Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Парк Музыкантов в поселке Шекветили — мы погуляем по ароматной эвкалиптовой роще и оценим скульптуры звезд мировой музыкальной сцены»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 150 за всё до 5 чел.
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
Изучить богатую коллекцию растений, отыскать знакомых музыкантов и отдохнуть на магнитном пляже
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«На территории представлены скульптуры грузинских мировых звёзд — певцов, музыкантов, композиторов, выполненные в полный человеческий рост»
22 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Angelina
    29 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Всё плгравилось рекомендуем.
  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Организация экскурсии на высшем уровне. Начну с того что ее провел сам Каха, а не некий гид из команды. Для меня
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    это важно, потому что читаешь отзывы ищешь конкретного гида под свои запросы. Каха встретил нас на машине у отеля ровно в назначенное время. Экскурсия прошла отлично, Каха много знает, но не перегибает с исторической частью, а старался подстроить рассказ под наши интересы. Программа классная. Нам немного не повезло, из-за высокого уровня воды нигде не было лодок, но природу изменить нельзя, так что ничего страшного. Из всего что посмотрели больше всего поразил каньон, конечно. Всем рекомендую эту экскурсию с Кахой.

    Организация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровнеОрганизация экскурсии на высшем уровне
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень понравилась, отлично продуман маршрут и программа. Отдельное спасибо гиду Давиду за приятные беседы и интересные рассказы о жизни в Грузии! Особенно понравилось фольклорное шоу и горные пейзажи.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Горная Аджария и фольклорное шоу
    Экскурсия очень интересная, душевная! Гид старался провести ее максимально комфортно для всех участниковч почувствовали грузинское гостеприимство. Давид, Мират - самые лучшие годы! Остались только самые позитивные эмоции и новые исторические факты! Смело могу рекомендовать)
  • Б
    Борис
    10 сентября 2023
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Замечательный гид,всем рекомендую
  • А
    Андрей
    20 августа 2023
    Пещера Прометея и Мартвильский каньон за 1 день
    Огромное спасибо Кахе за невероятный день, незабываемые впечатления, очень красивые места, пещера, каньон, парк музыкантов и дополнительный бонус- заехали на горячие источники) Каха очень вежливый, пунктуальный, отличный экскурсовод и водитель, всем рекомендую!
    Огромное спасибо Кахе за невероятный день, незабываемые впечатления, очень красивые места, пещера, каньон, парк музыкантов иОгромное спасибо Кахе за невероятный день, незабываемые впечатления, очень красивые места, пещера, каньон, парк музыкантов иОгромное спасибо Кахе за невероятный день, незабываемые впечатления, очень красивые места, пещера, каньон, парк музыкантов и
  • О
    Ольга
    19 января 2023
    Дендрологический парк Шекветили, парк миниатюр, музыкальный парк
    Очень красивые места. Потрясающая аура и чистый воздух. Очень грамотный гид. Выяснилось что гид какое-то время жил в Казахстане. Очень
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    обширные знания. Время пролетело незаметно и очень жаль что нам пришлось уезжать. Надеюсь что мы обязательно вернёмся на более продолжительное время чтобы посмотреть все красоты Батуми.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Музыкальные»

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  3. Магнитные пески и парки Шекветили: экскурсия из Батуми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 150. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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