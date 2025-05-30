Приглашаем вас в незабываемое путешествие по горной Аджарии! Всего в 35 км от Батуми вас ждут потрясающие виды на горы, водопады и субропические леса.
Дополнением к эстетическому наслаждению природой Грузии будет
Дополнением к эстетическому наслаждению природой Грузии будет
Описание экскурсии
Путешествие в Аджарию
Всего в 35 км от Батуми вас ждет удивительное приключение! Откройте для себя красоту водопада Махунцети, пройдите по мосту XII века, который был построен царицей Тамарой, и насладитесь активными развлечениями, такими как рафтинг, зиплайн, верховая езда и квадроциклы. Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ценит природу, историю и приключения, и желает провести насыщенный день в живописных местах Аджарии.
Что вас ждет в туре:
- Поселок Кеда — осмотр живописного поселка и посещение краеведческого музея. Прогулка по уютным улицам и набережной реки Ачарицкал подарит вам незабываемые впечатления.
- Водопад Махунцети — насладитесь прогулкой к водопаду и найдите время для отдыха. Здесь есть специально оборудованные места для пикника, а также рестораны и кафе в окрестностях.
- Мост Махунцети (Мост царицы Тамары) — экскурсия по этому историческому мосту, полная интересных историй и легенд о его строительстве. Не забудьте сделать фотографии на фоне красивых пейзажей!
- Активный отдых — для любителей активного времяпрепровождения предусмотрены различные развлечения на свежем воздухе (по желанию).
- Дегустация грузинских вин — в завершение тура мы предлагаем вам насладиться дегустацией грузинских вин в местном винном погребе, что станет отличным завершением вашего путешествия.
Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь для прогулок и активного отдыха;
- Головной убор и солнцезащитные очки;
- Фотоаппарат или телефон с камерой для запечатления прекрасных моментов.
Забронируйте свой тур и откройте для себя неповторимую красоту Грузии!
Перед заказом, пожалуйста, уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Махунцети
- Мост царицы Тамар
- Водопад Мирвети
- Национальный парк Мачахела
- Историко - этнографический музей Мачахелы
- Водопад Каримана
- Ресторан грузинской кухни с традиционным фольклором
- Аджарский винный дом
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в ресторане грузинской кухни с традиционным фольклором
- Дегустация вин
- Активные виды спортивных развлечений (рафтинг, зиплайн, квадроциклы, катание на лошадях)
Место начала и завершения?
Арго канатная дорога 112 Gogebashvili St, Batumi
Когда и сколько длится?
Когда: Перед заказом, пожалуйста, уточняйте информацию по расписанию экскурсии у гида.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь для прогулок и активного отдыха
- Головной убор и солнцезащитные очки
- Фотоаппарат или телефон с камерой для запечатления прекрасных моментов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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