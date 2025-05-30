Приглашаем вас в незабываемое путешествие по горной Аджарии! Всего в 35 км от Батуми вас ждут потрясающие виды на горы, водопады и субропические леса.Дополнением к эстетическому наслаждению природой Грузии будет

гастрономическое удовольствие в ресторане традиционной кухни, дегустация грузинских вин и время для музыкального веселья с грузинским фольклором и танцами. Для изучения культуры региона мы посетим историко - этнографический музей в ущелье Мачахела, расположенный в здании бывшей мечети. По желанию вы сможете испытать и активные виды отдыха: рафтинг, зиплайн, верховая езда и квадроциклы.

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Описание экскурсии

Путешествие в Аджарию

Всего в 35 км от Батуми вас ждет удивительное приключение! Откройте для себя красоту водопада Махунцети, пройдите по мосту XII века, который был построен царицей Тамарой, и насладитесь активными развлечениями, такими как рафтинг, зиплайн, верховая езда и квадроциклы. Это путешествие станет идеальным выбором для тех, кто ценит природу, историю и приключения, и желает провести насыщенный день в живописных местах Аджарии.

Что вас ждет в туре:

Поселок Кеда — осмотр живописного поселка и посещение краеведческого музея. Прогулка по уютным улицам и набережной реки Ачарицкал подарит вам незабываемые впечатления. Водопад Махунцети — насладитесь прогулкой к водопаду и найдите время для отдыха. Здесь есть специально оборудованные места для пикника, а также рестораны и кафе в окрестностях. Мост Махунцети (Мост царицы Тамары) — экскурсия по этому историческому мосту, полная интересных историй и легенд о его строительстве. Не забудьте сделать фотографии на фоне красивых пейзажей! Активный отдых — для любителей активного времяпрепровождения предусмотрены различные развлечения на свежем воздухе (по желанию). Дегустация грузинских вин — в завершение тура мы предлагаем вам насладиться дегустацией грузинских вин в местном винном погребе, что станет отличным завершением вашего путешествия.

Что взять с собой:

Удобную одежду и обувь для прогулок и активного отдыха;

Головной убор и солнцезащитные очки;

Фотоаппарат или телефон с камерой для запечатления прекрасных моментов.

Забронируйте свой тур и откройте для себя неповторимую красоту Грузии!