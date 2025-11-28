Погрузитесь в красоту горной Аджарии в этом увлекательном туре! Вы посетите место слияния двух рек — Чорохи и Ачарисцкали, полюбуетесь величественными водопадами Мирвети и Махунцетской, а также исследуете потрясающую долину Мачахли.
Понедельник, среда, пятница в 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер между точками экскурсии
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Традиционная грузинская еда / пикник
- Прогулка на катере
- Визит в винный дом
- Квадроцикл / ATV туры
- Конные прогулки
- Рафтинг (5 км)
- Зиплайн (600 м)
Место начала и завершения?
Carrefour - ул. Тбел Абусеридзе, 22, Батуми, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 10:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
