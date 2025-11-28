Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в красоту горной Аджарии в этом увлекательном туре! Вы посетите место слияния двух рек — Чорохи и Ачарисцкали, полюбуетесь величественными водопадами Мирвети и Махунцетской, а также исследуете потрясающую долину Мачахли.

Giorgi Ваш гид в Батуми
Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 9 часов
Размер группы 1-20 человек
На чём проводится На автобусе
Когда Понедельник, среда, пятница в 10:00.
$30 за человека

Описание экскурсии Погрузитесь в красоту горной Аджарии в этом увлекательном туре! Вы посетите место слияния двух рек — Чорохи и Ачарисцкали, полюбуетесь величественными водопадами Мирвети и Махунцетской, а также исследуете потрясающую долину Мачахли. Тур включает бесплатную дегустацию вина у Махунцетского водопада. Дополнительно (не включено в стоимость) можно заказать традиционную грузинскую трапезу в семье с фольклорным сопровождением и видом на природу или пикник на природе, а также прогулку на катере, визит в винный дом, квадроцикл (ATV) туры, конные прогулки, 5-километровый рафтинг и 600-метровый зиплайн для любителей приключений.

