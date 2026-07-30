Описание экскурсииЗнания, благодаря которым вы сможете находить природный мёд не только в Грузии, но и в своей стране. Вы увидите непривычные конструкции ульев, пчёл в колодах и даже в живом дереве. Вы попробуете уникальные сорта местного мёда и сможете приобрести мой мёд, если он будет. Затем мы совершим прогулку в национальный парк Мтирала. Это будет два километра живописной дороги вдоль реки среди буйной растительности. По возвращении вы сможете отведать вкусную повседневную пищу в доме жителей нашей деревни
Ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Чайсубани
- Национальный Парк Мтирала
Что включено
- Услуги гида, дегустация мёда
Что не входит в цену
- Проезд до места начала экскурсии, можно воспользоваться нашим трансфером из Батуми и обратно за 60 лари, обед в грузинской семье (35 лари за одного взрослого, дошкольники бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чайсубани
Завершение: Chaisubani
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия 3 в одном, и каждая часть хороша по-своему:
Знакомство с натуральным пчеловодством, Прогулка по красивейшему лесу с интересным ландшафтом, Самый вкусный обед за наш отпуск в грузинской семье Хасана.
Меня очень
Знакомство с натуральным пчеловодством, Прогулка по красивейшему лесу с интересным ландшафтом, Самый вкусный обед за наш отпуск в грузинской семье Хасана.
Меня очень
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M
Уникальный опыт, меняющий восприятие мира.
Экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а настоящим путешествием в иной уклад жизни, более осознанный и гармоничный. Пётр познакомил нас со своим редким занятием —
Экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а настоящим путешествием в иной уклад жизни, более осознанный и гармоничный. Пётр познакомил нас со своим редким занятием —
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А
Гамарджоба! 👋 Вчера состоялась замечательная экскурсия, которую провел Пётр. Я узнал очень много фактов о мёде и пчёлах, и том как среда обитания пчёл влияет на жизнь пчёл и на
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A
Гамарджоба! 👋 Вчера состоялась замечательная экскурсия, которую провел Пётр. Я узнал очень много фактов о мёде и пчёлах, и том как среда обитания пчёл влияет на жизнь пчёл и на
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O
Нам очень понравилась экскурсия! Петр настоящий фанат своего дела: очень интерсно рассказал о своей пасеке, о том, какие виды пчеловодства бывают, о забытых традициях пчеловодства и о том как найти
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Е
Искала возможность погулять в национальном парке Мтирала недалеко от Батуми и нашла эту экскурсию. Прекрасно провела время - узнала очень много о жизни пчёл, о тонкостях работы пчеловодов, о разных
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