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хороший мёд. Оказывается все не так просто, как нам казалось). В целом мы узнали то, что навряд ли бы вообще нам кто - нибудь когда - нибудь рассказал о пчелах. Прогулка по лесу была не по стандартному туристическимому маршрут, весь лес был только для нас! Переход горной реки босиком -это отдельный вид удовольствия в жару. Река неглубокая, по щиколотку, можно пройти без труда, но надо осторожно выбирать, куда наступать, потому что попадаются острые и скользкие камни. В завершении прогулки нас ждал ужин в гостеприимном грузинском доме! Хозяин дома Хасан - очень жизнерадостный человек. Угощал нас домашним вином и чачей. Кстати, кто не знал: от настоящего домашнего вина не бывает похмелья на утро - это показатель качественного продукта. Так что у нас остались очень приятные впечатления от этого дня. Рекомендую тем, кто не любит шумные групповые поездки.