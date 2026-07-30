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Сладкая экскурсия и Мтиральский лес

Экскурсия в Батуми: отведайте вкусную повседневную пищу и попробуйте местный мёд
5
10 отзывов
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес
Сладкая экскурсия и Мтиральский лес

Описание экскурсии

Знания, благодаря которым вы сможете находить природный мёд не только в Грузии, но и в своей стране. Вы увидите непривычные конструкции ульев, пчёл в колодах и даже в живом дереве. Вы попробуете уникальные сорта местного мёда и сможете приобрести мой мёд, если он будет. Затем мы совершим прогулку в национальный парк Мтирала. Это будет два километра живописной дороги вдоль реки среди буйной растительности. По возвращении вы сможете отведать вкусную повседневную пищу в доме жителей нашей деревни

Ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Чайсубани
  • Национальный Парк Мтирала
Что включено
  • Услуги гида, дегустация мёда
Что не входит в цену
  • Проезд до места начала экскурсии, можно воспользоваться нашим трансфером из Батуми и обратно за 60 лари, обед в грузинской семье (35 лари за одного взрослого, дошкольники бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чайсубани
Завершение: Chaisubani
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
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1
A
Экскурсия 3 в одном, и каждая часть хороша по-своему:
Знакомство с натуральным пчеловодством, Прогулка по красивейшему лесу с интересным ландшафтом, Самый вкусный обед за наш отпуск в грузинской семье Хасана.
Меня очень
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впечатлил отказ Петра от современных методов пчеловодства ради сохранения чистоты продукта.
И ещё больше восхитил взгляд на разведение пчёл ради пчёл, а не ради мёда. Кроме разных ульев у себя на участке, Пётр занимается также восстановлением популяции пчёл в лесу. Оказывается, диких пчёл в лесу практически не осталось.
А заводской (и даже на обычных частных пасеках) мёд действительно далёк от того, что задумано природой.
Мы узнали, как получать мёд так, как это делали наши предки - без химии, стресса для насекомых и лишнего вмешательства.
Кульминацией была дегустация, на которой особенно оживились дети) мёд действительно отличается от того, к которому мы привыкли - какой-то более живой вкус.
На прогулке в лесу забываешь о городской суете, очень красиво вокруг. А детям больше всего понравилось переходить речку и ручьи вброд)
Ещё было интересно познакомиться немного поближе с Петром и Хасаном за неформальной беседой.

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M
Уникальный опыт, меняющий восприятие мира.

Экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а настоящим путешествием в иной уклад жизни, более осознанный и гармоничный. Пётр познакомил нас со своим редким занятием —
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пчеловодством отличным от традиционного, основанным на уважении к природе и глубокому пониманию природы пчел. Это не просто рассказ о мёде история о сосуществовании человека и окружающего мира. Будет интересно как тем, кто увлечён пчёлами и мёдом, так и тем, кто задумывается об экологии, устойчивости и нашем месте в природе.
Прогулка по заповеднику отдельное удовольствие, тихие тропы вдали от туристических маршрутов, переходы вброд через прохладные реки — освежающее приключение в жаркий день.
Не менее запоминающейся стала и вторая часть экскурсии — знакомство с грузинской культурой гостеприимства и кухней в доме обычной очень приветливой семьи Хасана и Мананы где мы получили возможность попробовать много известных и не очень грузинских блюд, прекрасное домашнее вино и свежие апельсины и груши из сада.
В целом экскурсия меняет взгляд на привычные вещи. Она помогает по-новому почувствовать связь с природой, культурой и людьми. Очень рекомендую.

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А
Гамарджоба! 👋 Вчера состоялась замечательная экскурсия, которую провел Пётр. Я узнал очень много фактов о мёде и пчёлах, и том как среда обитания пчёл влияет на жизнь пчёл и на
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качество мёда. На мой взгляд, каждый должен посетить это экскурсию, чтобы лучше разбираться в мёде и понимать откуда произошёл этот мёд.
Это мероприятие разделило меня на «до» и после».
Теперь я могу передать мои знания о пчеловодстве моим друзьям и родственникам, таким образом повлиять на выбор мёда и поддержать экологические пчеловодческие фермы.
!!!Хочу сказать огромное спасибо Петру за эту богатую кладезь знаний!!!
Артём из Дублина.

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A
Гамарджоба! 👋 Вчера состоялась замечательная экскурсия, которую провел Пётр. Я узнал очень много фактов о мёде и пчёлах, и том как среда обитания пчёл влияет на жизнь пчёл и на
читать дальшеуменьшить

качество мёда. На мой взгляд, каждый должен посетить это экскурсию, чтобы лучше разбираться в мёде и понимать откуда произошёл этот мёд.
Это мероприятие разделило меня на «до» и после».
Теперь я могу передать мои знания о пчеловодстве моим друзьям и родственникам, таким образом повлиять на выбор мёда и поддержать экологические пчеловодческие фермы.
!!!Хочу сказать огромное спасибо Петру за эту богатую кладезь знаний!!!
Артём из Дублина.

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O
Нам очень понравилась экскурсия! Петр настоящий фанат своего дела: очень интерсно рассказал о своей пасеке, о том, какие виды пчеловодства бывают, о забытых традициях пчеловодства и о том как найти
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хороший мёд. Оказывается все не так просто, как нам казалось). В целом мы узнали то, что навряд ли бы вообще нам кто - нибудь когда - нибудь рассказал о пчелах. Прогулка по лесу была не по стандартному туристическимому маршрут, весь лес был только для нас! Переход горной реки босиком -это отдельный вид удовольствия в жару. Река неглубокая, по щиколотку, можно пройти без труда, но надо осторожно выбирать, куда наступать, потому что попадаются острые и скользкие камни. В завершении прогулки нас ждал ужин в гостеприимном грузинском доме! Хозяин дома Хасан - очень жизнерадостный человек. Угощал нас домашним вином и чачей. Кстати, кто не знал: от настоящего домашнего вина не бывает похмелья на утро - это показатель качественного продукта. Так что у нас остались очень приятные впечатления от этого дня. Рекомендую тем, кто не любит шумные групповые поездки.

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Е
Искала возможность погулять в национальном парке Мтирала недалеко от Батуми и нашла эту экскурсию. Прекрасно провела время - узнала очень много о жизни пчёл, о тонкостях работы пчеловодов, о разных
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подходах в работе с пчёлами. Пётр рассказал о своем отношении к природе и её представителям, показал свой сад и разные виды ульев, организовал дегустацию мёда и прогулку по парку. Как здорово, что есть такие люди, которые не потребительски, а бережно относятся к природе, с уважением и благодарностью! Его идеи нашли у меня отклик.
Рекомендую посетить эту экскурсию! И обязательно воспользуйтесь трансфером и обедом в семье соседа Хасана. Великолепный фруктовый сад, очень вкусная еда, гостеприимство - всё это прекрасное дополнение к экскурсии!

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