Эта индивидуальная экскурсия из Батуми предлагает уникальную возможность исследовать природные и исторические достопримечательности региона.В рамках тура вы посетите пещеру Сатаплия, где сможете увидеть окаменелые следы динозавров и насладиться красотой сталактитов

и сталагмитов. Прогулка по Колхидскому лесу и подъем на смотровую площадку откроют вам захватывающие виды на Кутаиси и долину. Каньон Окаце поразит вас своими масштабами и красотой, а прогулка по рукотворной тропинке над пропастью подарит незабываемые ощущения. Водопады Кинчха станут завершающим аккордом этого насыщенного дня. Комфортабельный автомобиль Toyota Prius обеспечит удобство и безопасность вашего путешествия. Экскурсия включает в себя множество интересных фактов о местной жизни, природе, кухне и виноделии, что поможет вам лучше понять и полюбить этот удивительный регион

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Описание экскурсии

Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров

Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Через живописную тропинку вдоль скалы окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.

Каньон Окаце и водопады Кинчха

Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.

Организационные детали