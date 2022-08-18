Эта индивидуальная экскурсия из Батуми предлагает уникальную возможность исследовать природные и исторические достопримечательности региона.
В рамках тура вы посетите пещеру Сатаплия, где сможете увидеть окаменелые следы динозавров и насладиться красотой сталактитов
В рамках тура вы посетите пещеру Сатаплия, где сможете увидеть окаменелые следы динозавров и насладиться красотой сталактитов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в природу
- 🦕 Следы динозавров
- 🌄 Великолепные виды
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📚 Интересные истории
Что можно увидеть
- Пещера Сатаплия
- Колхидский лес
- Каньон Окаце
- Водопады Кинчха
Описание экскурсии
Пещера Сатаплия, Колхидский лес и следы динозавров
Вы увидите окаменелые следы динозавров и услышите историю их возникновения. Через живописную тропинку вдоль скалы окажетесь в таинственной пещере со сталактитами и сталагмитами причудливых форм. Далее погуляете по Колхидскому лесу и подниметесь на современную смотровую площадку, откуда вам откроется великолепный вид на Кутаиси и долину.
Каньон Окаце и водопады Кинчха
Вы посетите одно из самых завораживающих мест западной Грузии — каньоне Окаце. Пройдете над пропастью по рукотворной тропинке, надежно прикрепленной к скале, и ощутите себя парящими над ущельем орлами. А еще насладитесь удивительными водопадами Кинчха и услышите увлекательные истории об Имеретинском крае.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius XW30 2013 г. в.
- ВНИМАНИЕ: расстояние от визит-центра Окаце до каньона — 3 км. Мы можем пройти это расстояние пешком, что увеличит время экскурсии на 1,5 часа, или взять на месте внедорожник — 20$.
- Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: обед по меню — 10$, прещера — 8$, каньон — 8$.
- По вашему желанию, на обратном пути мы можем остановиться на обед в ресторане на берегу реки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 11 лет
|€70
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия просто супер!!!! Море впечатлений. Маршрут подобран грамотно. Леван, очень интересный рассказчик. Проезжая мимо городов по пути, он рассказывал о каждом завораживающие истории. И было море информации об объектах экскурсии.
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Нас впечатлило, как умело и спокойно вы помогали преодолевать организационные сложности. Спасибо, что во время поездки постарались показать и рассказать нам как можно больше, хотя это было нелегко. несмотря на жару все прошло отлично. Мы получили море впечатлений
+2
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Леван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолько любит и знает свою страну! Леван изменил экскурсию под наш запрос и мы успели съездить еще и на Мартвильский каньон:)
Обязательно порекомендую его друзьям и сама с удовольствием еще раз съезжу с Леваном на экскурсию:)
Обязательно порекомендую его друзьям и сама с удовольствием еще раз съезжу с Леваном на экскурсию:)
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Б
12 часов пролетели незаметно. Леван очень хорошо рассказывает обо всем, слушали с интересом. На каньоне дух захватывает. Рекомендую к посещению
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Ю
Экскурсия понравилась. Леван очень воспитанный человек, хороший водитель и прекрасный рассказчик. Экскурсия длительная, так как хотелось побывать везде. Леван сделал для нас даже больше, чем заявлено в описании. Мы увидели красоту природы Грузии, влюбились в горы, водопады и пещеры. Очень рекомендуем всем!
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Прекрасное путешествие! Были с детьми 11 лет, все с удовольствием провели время. Леван - прекрасный рассказчик, отличный организатор и опытный водитель. Спасибо за рекомендацию ресторана на Рыбном рынке в Батуми. В точку, все как мы любим!
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