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Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото

Аудиогид по Старому Батуми
Откройте для себя Старый Батуми в удобном для вас темпе с аудиогидом, который проведёт по самым атмосферным улицам, дворикам и историческим зданиям города.

Вас ждут увлекательные истории о жителях прошлого, архитектурных жемчужинах и малоизвестных уголках, которые помогают увидеть Батуми глубже, чем на обычной прогулке.
Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото
Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото
Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото

Описание аудиогида

🎵 3-х часовой аудиогид по Старому Батуми с бессрочным доступом по цене хачапури от Bizzz.media прямо в телеграме Что вас ждет на маршруте:

  • 30+ топовых и секретных точек: От визитных карточек (площадь Европы, Колоннады) до скрытых от глаз двориков с неповторимым колоритом.
  • 3,5+ часа живых историй: Никакой сухой энциклопедической начитки и скучных дат. Только сочные факты, городские легенды и юмор.
  • 100+ архивных фото прямо в телефоне: Сможете сравнить современные виды города с тем, как Батуми выглядел 100 лет назад. Изучайте Старый Батуми в своём удобном темпе: ▪︎ Бессрочный доступ: Покупайте сейчас и гуляйте когда угодно. Доступ остается у вас навсегда. ▪︎ Полный комфорт: Без привязки к расписанию, толп и чужого темпа. ▪︎ Максимальная выгода: Полноценная замена индивидуальному гиду по цене одного хачапури в кафе. Идеально для самостоятельных путешественников, пар и тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать душу Батуми без лишнего шума. Важная информация: Для прослушивания аудиогида нужно скачать приложение в Telegram. Нужен только интернет. Если его нет, то можно заранее скачать всю аудиоэкскурсию на телефон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Европы
  • Статуя Медеи
  • Национальный банк (Астрономические часы)
  • Памятник Мемеду Абашидзе
  • Кинотеатр Apollo
  • Государственный драматический театр
  • Фонтан Нептун
  • Дом купца Сабаева (Дом с Атлантами)
  • Сквер
  • Церковь Святого Христа Всеспасителя
  • Дом Табачного Магната
  • Церковь Святого Николая
  • Площадь Пьяцца
  • Дом Аптечного провизора
  • Турецкий квартал
  • Мечеть Орта Джами
  • Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  • Улица Деметре Тавдадебули
  • Верховный совет Аджарии
  • Музыкальная школа
  • Цирк
  • Главпочтамп
  • Дом Врача
  • Кукольный театр
  • Библиотека имени Акаки Церетели
  • Художественный музей Аджарии
  • Синагога
  • Музей Аджарии
  • Церковь Иоакима и Анны
  • Граффити собака Купата
  • Колоннада и памятник Ф. Гогитидзе
Что включено
  • Аудиоэкскурсия в приложении
Что не входит в цену
  • Билеты в места с платным посещением
  • Транспорт
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы - Улица Николая Бараташвили, 6
Завершение: Парк 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для прослушивания аудиогида нужно скачать приложение в Telegram. Нужен только интернет. Если его нет
  • То можно заранее скачать всю аудиоэкскурсию на телефон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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