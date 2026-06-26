Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото

Откройте для себя Старый Батуми в удобном для вас темпе с аудиогидом, который проведёт по самым атмосферным улицам, дворикам и историческим зданиям города.
Вас ждут увлекательные истории о жителях прошлого, архитектурных жемчужинах и малоизвестных уголках, которые помогают увидеть Батуми глубже, чем на обычной прогулке.
Вас ждут увлекательные истории о жителях прошлого, архитектурных жемчужинах и малоизвестных уголках, которые помогают увидеть Батуми глубже, чем на обычной прогулке.
Описание аудиогида
🎵 3-х часовой аудиогид по Старому Батуми с бессрочным доступом по цене хачапури от Bizzz.media прямо в телеграме Что вас ждет на маршруте:
- 30+ топовых и секретных точек: От визитных карточек (площадь Европы, Колоннады) до скрытых от глаз двориков с неповторимым колоритом.
- 3,5+ часа живых историй: Никакой сухой энциклопедической начитки и скучных дат. Только сочные факты, городские легенды и юмор.
- 100+ архивных фото прямо в телефоне: Сможете сравнить современные виды города с тем, как Батуми выглядел 100 лет назад. Изучайте Старый Батуми в своём удобном темпе: ▪︎ Бессрочный доступ: Покупайте сейчас и гуляйте когда угодно. Доступ остается у вас навсегда. ▪︎ Полный комфорт: Без привязки к расписанию, толп и чужого темпа. ▪︎ Максимальная выгода: Полноценная замена индивидуальному гиду по цене одного хачапури в кафе. Идеально для самостоятельных путешественников, пар и тех, кто хочет по-настоящему прочувствовать душу Батуми без лишнего шума. Важная информация: Для прослушивания аудиогида нужно скачать приложение в Telegram. Нужен только интернет. Если его нет, то можно заранее скачать всю аудиоэкскурсию на телефон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Европы
- Статуя Медеи
- Национальный банк (Астрономические часы)
- Памятник Мемеду Абашидзе
- Кинотеатр Apollo
- Государственный драматический театр
- Фонтан Нептун
- Дом купца Сабаева (Дом с Атлантами)
- Сквер
- Церковь Святого Христа Всеспасителя
- Дом Табачного Магната
- Церковь Святого Николая
- Площадь Пьяцца
- Дом Аптечного провизора
- Турецкий квартал
- Мечеть Орта Джами
- Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы
- Улица Деметре Тавдадебули
- Верховный совет Аджарии
- Музыкальная школа
- Цирк
- Главпочтамп
- Дом Врача
- Кукольный театр
- Библиотека имени Акаки Церетели
- Художественный музей Аджарии
- Синагога
- Музей Аджарии
- Церковь Иоакима и Анны
- Граффити собака Купата
- Колоннада и памятник Ф. Гогитидзе
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении
Что не входит в цену
- Билеты в места с платным посещением
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Европы - Улица Николая Бараташвили, 6
Завершение: Парк 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Для прослушивания аудиогида нужно скачать приложение в Telegram. Нужен только интернет. Если его нет
- То можно заранее скачать всю аудиоэкскурсию на телефон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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