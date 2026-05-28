Индивидуальная
до 3 чел.
Батуми за 2 часа: индивидуальная экскурсия по городу
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
$55 за всё до 3 чел.
-
10%
Аудиогид
Аудиогид по Старому Батуми: 3,5+ часа, 31 точка и 100+ архивных фото
Начало: Площадь Европы - Улица Николая Бараташвили, 6
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$9
$10 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Батуми и его живописные бульвары за 3,5 часа
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: Ежедневно в 10:00
$360 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Гид отлично владеет материалом и умеет увлечь слушателей. Маршрут продуман до мелочей — успели увидеть всё самое главное. Обязательно буду рекомендовать Вас друзьям!
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Ш
Прогулку не испортил даже дождь. Павел хорошо спланировал с учетом 5-летнего ребенка. Рекомендую.
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К
Потрясающие впечатления от гида и от города соответственно. Лучшая экскурсия за все наши путешествия, поэтому очень рекомендуем всем, особенно кто
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П
Павел провел очень увлекательную и познавательную экскурсию. Мы с девушкой получили ответы на все интересующие нас вопросы касательно исторических моментов, а так же получили наводки по тому где и как лучше можно самостоятельно поисследовать город
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Н
Большое спасибо за экскурсию. Было познавательно и интересно. По рекомендации Павла после экскурсии зашли за бутылочкой вина и посетили какао-кофейню. Все очень понравилось.
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О
Если вам интересен сам процесс развития Аджарии и Батуми через срез эпох, различных личностей, событий и разных артефактов (поверьте это очень интересно и увлекательно!) то вам точно сюда. Услышите много интересных и увлекательных историй и занимательных фактов.
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Д
Отличная экскурсия! Наш гид Павел провел нас по историческим местам Батуми, рассказал про историю города, про историю конкретных зданий, показал фотографии города разных времён. Два часа протекли совершенно незаметно.
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А
Всё очень понравилось, интересная экскурсия, очень компетентный гид Павел, рекомендую однозначно, узнаете много о Батуми.
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Н
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М
Потрясающее впечатление от экскурсии по старому Батуми, профессиональный гид, погружение в историю города, перекликающееся с сегодняшним днем! Очень благодарны за содержательность и наполненность экскурсии.
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Всего 53 отзыва в Батуми в категории "Кафедральный собор (Собор Рождества Пресвятой Богородицы)"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Кафедральный собор (Собор Рождества Пресвятой Богородицы)»
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