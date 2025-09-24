Елена Только позитивные эмоции! После фотопрогулки с Элеонорой я полдня ловила себя на непроизвольной улыбке! Приятная компания, интересный рассказ о Батуми и красочные фото! Виды в старом Батуми, действительно, красивые, локации прекрасные! Вообще, атмосфера во время съёмки один из ключевых факторов красивых фотографий, и Элеонора создает такую атмосферу! Девочки, бегом на фотопрогулку, о таком городе должны оставаться красивые воспоминания!

Т Татьяна Отличная прогулка, замечательные профессиональные фото.

Элеонора прекрасный фотограф и собеседник. Помощь в позировании, лучшие локации для фото.

Рекомендую💯👍

Н Наталья Очень понравился фотограф! Рекомендую

Е Елена Фотографии получились супер душевные, потрясающие, великолепные!!! Несмотря на то, что я сильно опоздала, мы успели наснимать кучу волшебных снимков! Обработка фотографий тоже суперская 💋❤️‍🔥❤️‍🔥💝💝💝

Елена Элеонора не просто прекрасный фотограф, а мастер своего дела!!!!

Елена Очень приятная девушка, позитивная и общительная! Профессионал своего дела!

Альбина Элеонора - чудесная девушка! Два часа пролетели, как один миг. Мы гуляли, смеялись, болтали. Очень крутой специалист. Рекомендую на 💯

И Ирина Хочу выразить огромную благодарность Элеоноре за прекрасную работу! Съемка и прогулка прошла очень легко и непринужденно,она умеет создать комфортную атмосферу и уловить нужные моменты. Фотографии получились живые, яркие и очень красивые. Рекомендую Элеонору всем, кто ищет качественную и душевную фотосъемку!

Екатерина Прекрасная, интересная фотосессия. Очень понравилось. Спасибо)

С Светлана Красивые фотки и приятный собеседник. Спасибо!

Светлана читать дальше чтобы в готовой фотографии были не только красивые локации, энергетика места, но и передано настроение клиента! У нас все совпало! Теперь я фанат не только Грузии, но и прекрасного фотографа, мастера своего дела - Элеоноры! 😍 Диди Мадлоба! Фотопрогулка с Элеонорой была чудесной! Элеонора настолько приятная и открытая, что мы сразу нашли общий язык и все наше совместное время прошло в легкости и кайфе. Согласитесь, это очень важно,

M MARIYA Спасибо большое за фотосессию, очеееень классные фото, все супер, вы мастер своего дела. Спасибо за массу положительных эмоций🌹

Яна Невероятно атмосферная прогулка 😍. Я не умею позировать, а тут и не пришлось мучиться, так как Элеонора подсказывала на всех локациях. Очень светлый и позитивный человек! Я в восторге! Даже не заметила, как закончились локации. Было немного грустно расставаться, но я надеюсь, что мы еще увидимся.