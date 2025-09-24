На этой индивидуальной фотопрогулке вы окунетесь в атмосферу Старого Батуми. Уникальные декорации, такие как Пьяцца и Площадь Европы, станут фоном для ваших снимков. Участники получат 25 фотографий в авторской обработке и около 250 оригинальных снимков. Профессиональная камера Canon EOS 6D Mark II запечатлеет каждый момент. В завершение - небольшое видео, которое станет приятным воспоминанием о прогулке
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎥 Видео в подарок
- 🌟 Авторская обработка фото
- 🤝 Приятное общение
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Итальянская площадь Пьяцца
- Церковь Святого Николая
- Площадь Европы
Описание фото-прогулки
Декорациями для ваших фотографий станут:
- Итальянская площадь Пьяцца в самом сердце Старого города.
- Церковь Святого Николая — прекрасное здание в греческом стиле.
- Улочки старого центра.
- Площадь Европы с элегантной архитектурой 19–20 веков и небольшими современными пристройками.
Фотонюансы:
- На следующий день после прогулки вы получите 150-200 оригинальных фото, из которых вам нужно будет выбрать 25 для дальнейшей обработки.
- Обработанные фото я пришлю вам в течение 10 дней ссылкой на личный сайт.
- Съёмка проходит на профессиональную фотокамеру Canon EOS 6D Mark II.
- В подарок вы получите небольшое видео с нашей прогулки:).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€41
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Элеонора, я живу в солнечном Батуми с 2009 года. Для меня это райский уголок! Создаю для своих клиентов прекрасные снимки и эмоции на память.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
24 сен 2025
Только позитивные эмоции! После фотопрогулки с Элеонорой я полдня ловила себя на непроизвольной улыбке! Приятная компания, интересный рассказ о Батуми и красочные фото! Виды в старом Батуми, действительно, красивые, локации прекрасные! Вообще, атмосфера во время съёмки один из ключевых факторов красивых фотографий, и Элеонора создает такую атмосферу! Девочки, бегом на фотопрогулку, о таком городе должны оставаться красивые воспоминания!
Т
Татьяна
18 сен 2025
Отличная прогулка, замечательные профессиональные фото.
Элеонора прекрасный фотограф и собеседник. Помощь в позировании, лучшие локации для фото.
Рекомендую💯👍
Элеонора прекрасный фотограф и собеседник. Помощь в позировании, лучшие локации для фото.
Рекомендую💯👍
Н
Наталья
1 сен 2025
Очень понравился фотограф! Рекомендую
Е
Елена
29 авг 2025
Фотографии получились супер душевные, потрясающие, великолепные!!! Несмотря на то, что я сильно опоздала, мы успели наснимать кучу волшебных снимков! Обработка фотографий тоже суперская 💋❤️🔥❤️🔥💝💝💝
Елена
24 авг 2025
Элеонора не просто прекрасный фотограф, а мастер своего дела!!!!
Елена
21 авг 2025
Очень приятная девушка, позитивная и общительная! Профессионал своего дела!
Альбина
18 авг 2025
Элеонора - чудесная девушка! Два часа пролетели, как один миг. Мы гуляли, смеялись, болтали. Очень крутой специалист. Рекомендую на 💯
И
Ирина
8 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Элеоноре за прекрасную работу! Съемка и прогулка прошла очень легко и непринужденно,она умеет создать комфортную атмосферу и уловить нужные моменты. Фотографии получились живые, яркие и очень красивые. Рекомендую Элеонору всем, кто ищет качественную и душевную фотосъемку!
Екатерина
25 июл 2025
Прекрасная, интересная фотосессия. Очень понравилось. Спасибо)
С
Светлана
26 июн 2025
Красивые фотки и приятный собеседник. Спасибо!
Светлана
4 мая 2025
Фотопрогулка с Элеонорой была чудесной! Элеонора настолько приятная и открытая, что мы сразу нашли общий язык и все наше совместное время прошло в легкости и кайфе. Согласитесь, это очень важно,
M
MARIYA
2 апр 2025
Спасибо большое за фотосессию, очеееень классные фото, все супер, вы мастер своего дела. Спасибо за массу положительных эмоций🌹
Яна
27 фев 2025
Невероятно атмосферная прогулка 😍. Я не умею позировать, а тут и не пришлось мучиться, так как Элеонора подсказывала на всех локациях. Очень светлый и позитивный человек! Я в восторге! Даже не заметила, как закончились локации. Было немного грустно расставаться, но я надеюсь, что мы еще увидимся.
Полина
2 янв 2025
Спасибо Элеоноре за фотопрогулку! У нас фотопрогулка прошла в дружеской и непринужденной обстановке. И места красивые посмотрела и потрясающе красивые фото получила на память и время провела в приятной компании.
