Трансфер из Батуми в Ереван с остановкой в Гюмри - это комфортная поездка на современном автомобиле с опытным водителем. Вас встретят в отеле или аэропорту Батуми, помогут с багажом и
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🕒 Свободное время в Гюмри
- 🌟 Опытные водители
- 📞 Поддержка 24/7
- 🛄 Помощь с багажом
Что можно увидеть
- Старый город Гюмри
- Центральные улицы Гюмри
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Водитель встретит вас в отеле Батуми или в аэропорту с табличкой
- По пути вы сделаете остановки — для фото, чашки кофе или короткой передышки
- А также прогуляетесь по старому городу и центральным улицам Гюмри (свободное время)
- И незаметно доедете до вашего адреса в Ереване или до аэропорта Звартноц
Почему мы:
- У нас большой опыт трансферов между двумя странами — Арменией и Грузией
- Вежливые водители, аккуратное вождение и доброжелательное общение
- Комфортабельные машины с кондиционерами — все автомобили свежие и хорошо обслужены
- Мы на связи 24/7
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобиле Hyundai Elantra, Nissan Altima, Toyota Camry или аналогичном
- Перед бронированием укажите размер и количество багажа
- Примерный тайминг: дорога — около 10 часов, остановка в Гюмри — 2–3 часа по желанию
- По желанию трансфер может быть без остановок. А также, в зависимости от времени года и качества дорог, маршрут может быть изменён (через Тбилиси, минуя Гюмри) — но это не влияет на стоимость
- При необходимости мы предоставим минивэн, автобус, автомобиль бизнеса класса и услуги гида в Гюмри — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 4089 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
