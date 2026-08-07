Трансфер в Батуми - это не просто поездка, а полноценная адаптация с первых минут. Водитель встретит в аэропорту, обеспечит комфортный трансфер на современных автомобилях.



В бонусном пакете: SIM-карта с интернетом, карты для транспорта, путеводитель по Батуми и грузинский разговорник. В течение суток можно связаться с организатором для помощи и советов. Всё это делает трансфер идеальным началом вашего путешествия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Батуми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно наслаждаться прогулками и экскурсиями. Октябрь и апрель также подходят для поездки, хотя могут быть дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, Батуми менее загружен, что делает поездку более спокойной, но погода может быть прохладной и дождливой.

Сейчас август — это идеальное время.