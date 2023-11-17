В путешествии время — самый ценный ресурс, ведь вокруг столько интересного! Я знаю, как не терять ни минуты, добираясь из точки А в точку Б: мы встретимся в аэропорту, познакомимся и возьмём курс на Батуми. С этого момента я буду отвечать за ваш комфорт — не только в поездке, но и после неё.



Помогу сориентироваться в городе, поделюсь житейскими хитростями и отвечу на все вопросы об отдыхе в Грузии, перееезде или адаптации.