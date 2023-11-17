С комфортом добраться до города и получить ценные советы от местного жителя
В путешествии время — самый ценный ресурс, ведь вокруг столько интересного! Я знаю, как не терять ни минуты, добираясь из точки А в точку Б: мы встретимся в аэропорту, познакомимся и возьмём курс на Батуми. С этого момента я буду отвечать за ваш комфорт — не только в поездке, но и после неё.
Помогу сориентироваться в городе, поделюсь житейскими хитростями и отвечу на все вопросы об отдыхе в Грузии, перееезде или адаптации.
Помогу сориентироваться в городе, поделюсь житейскими хитростями и отвечу на все вопросы об отдыхе в Грузии, перееезде или адаптации.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы предлагаем не просто трансфер, а настоящую адаптацию, которая начинается с момента вашего прибытия. Мы знаем, о чём часто спрашивают путешественники, поэтому составили пакетное предложение — всё, что может пригодиться на первое время.
Что входит в стоимость трансфера
- Встреча в аэропорту. Наши профессиональные водители будут ждать вас с табличкой и помогут с багажом.
- Максимальный комфорт в поездке. Мы работаем на комфортабельных седанах (Mercedes, Toyota и др.). Для больших групп предложим минивэны, микроавтобусы и автобусы (Mercedes Bus, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito/Viano, Toyota). По запросу предоставим автомобили бизнес и премиум класса, включая Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, спорткары и др.
- Бонусный пакет. В нём мы собрали всё необходимое для комфортного пребывания в Грузии:
— SIM-карта местного мобильного оператора с активным интернетом для связи и навигации
— пластиковые карты с депозитом для поездки на общественном транспорте.
— обновлённый путеводитель по кафе, барам и ресторанам и другим развлечениям в Батуми
— PDF-файл со словами и фразами на грузинском языке (в русской транскрипции)
- Звонок грузинскому другу. В течение 24 часов после прибытия вы можете совершить один или несколько звонков организатору мероприятия. Он окажет вам поддержку и помощь по различным вопросам: подскажет выгодные места для обмена валюты, шопинга и т. д. Если ваш запрос требует специализированных знаний, мы направим вас к экспертам, способным его решить.
Организационные детали
- Стоимость трансфера будет зависеть от количества пассажиров и соответственно выбранного вами транспортного средства (седан, минивэн, автобус или микроавтобус). Подробности уточняйте в переписке с организатором.
- За дополнительную стоимость (уточняйте в переписке) мы можем заказать для вас услугу Fast Track при встрече или проводах в аэропорту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 221 туриста
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий, мне 33 года. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий гид и переводчик, кроме того, я большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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На машине
Можно с детьми
Летние
Трансфер
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