Трансфер в Батуми - это не просто поездка, а полноценная адаптация с первых минут. Водитель встретит в аэропорту, обеспечит комфортный трансфер на современных автомобилях.
В бонусном пакете: SIM-карта с интернетом, карты для транспорта, путеводитель по Батуми и грузинский разговорник. В течение суток можно связаться с организатором для помощи и советов. Всё это делает трансфер идеальным началом вашего путешествия
В бонусном пакете: SIM-карта с интернетом, карты для транспорта, путеводитель по Батуми и грузинский разговорник. В течение суток можно связаться с организатором для помощи и советов. Всё это делает трансфер идеальным началом вашего путешествия
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📱 SIM-карта с интернетом
- 🗺️ Путеводитель по Батуми
- 📞 Поддержка 24 часа
- 🚍 Карты для транспорта
Лучшее время для посещения
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май
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авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для трансфера в Батуми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно наслаждаться прогулками и экскурсиями. Октябрь и апрель также подходят для поездки, хотя могут быть дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, Батуми менее загружен, что делает поездку более спокойной, но погода может быть прохладной и дождливой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Батуми
Описание трансфер
Мы предлагаем не просто трансфер, а настоящую адаптацию, которая начинается с момента вашего прибытия. Мы знаем, о чём часто спрашивают путешественники, поэтому составили пакетное предложение — всё, что может пригодиться на первое время.
Что входит в стоимость трансфера
- Встреча в аэропорту. Наши профессиональные водители будут ждать вас с табличкой и помогут с багажом.
- Максимальный комфорт в поездке. Мы работаем на комфортабельных седанах (Mercedes, Toyota и др.) Для больших групп предложим минивэны, микроавтобусы и автобусы (Mercedes Bus, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito/Viano, Toyota). По запросу предоставим автомобили бизнес и премиум класса, включая Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, спорткары и др.
- Бонусный пакет. В нём мы собрали всё необходимое для комфортного пребывания в Грузии:
— SIM-карта местного мобильного оператора с активным интернетом для связи и навигации
— пластиковые карты с депозитом для поездки на общественном транспорте
— обновлённый путеводитель по кафе, барам и ресторанам и другим развлечениям в Батуми
— PDF-файл со словами и фразами на грузинском языке (в русской транскрипции)
- Звонок грузинскому другу. В течение 24 часов после прибытия вы можете совершить один или несколько звонков организатору мероприятия. Он окажет вам поддержку и помощь по различным вопросам: подскажет выгодные места для обмена валюты, шопинга и т. д. Если ваш запрос требует специализированных знаний, мы направим вас к экспертам, способным его решить.
Организационные детали
- Стоимость трансфера будет зависеть от количества пассажиров и соответственно выбранного вами транспортного средства (седан, минивэн, автобус или микроавтобус). Подробности уточняйте в переписке с организатором.
- За дополнительную стоимость (уточняйте в переписке) мы можем заказать для вас услугу Fast Track при встрече или проводах в аэропорту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Трансфер от 1 до 2 человек
|€70
|Трансфер от 3 до 6 человек
|€100
|Трансфер от 7 до 18 человек
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за
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