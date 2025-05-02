Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Батуми - комфорт и удобство
Выгодный трансфер в Батуми с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка из аэропорта в город или обратно. Закажите сейчас
20 июн в 00:00
21 июн в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми с трансфером из аэропорта. Обед в ресторане и прогулка по старинным улочкам подарят незабываемые впечатления
20 июн в 13:00
21 июн в 08:00
€180 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Батуми
Комфортный трансфер из аэропорта в Батуми с профессиональным водителем. Наслаждайтесь поездкой без забот и споров о цене, любуясь видами
Начало: В аэропорту Батуми
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:30
€24
€30 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛубсан2 мая 2025Удобное обслуживание. На каждом этапе консультируют тебя. Рекомендую!
- ММаксим8 сентября 2024Быстро приехал, весёлый Батумский парень,помог с чемоданами и за приятной беседой быстро довёз,рекомендую-хороший сервис!
- ННаталья6 апреля 2024Спасибо большое за трансфер: понравилось, что вся информация о машине и контактах водителя была у меня сразу после бронирования, то
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Трансфер из аэропорта»
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