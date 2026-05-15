Необыкновенная Грузия: трансфер и экскурсия из Батуми в Тбилиси или обратно

Описание трансфер
Этот микс-маршрут построен для гостей, путешествующих из Батуми или Кутаиси в Тбилиси. В нём собраны знаковые места: духовное наследие Грузии, главные символы истории, красоты, дивные панорамы Самегрело, подземный мир Имеретии, менталитет и гостеприимство грузинского народа, а так же знакомство с историей долгожителей Грузии и её курортами.
При бронировании укажите номер понравившегося маршрута.
Маршрут №1
Батуми — Гурия — Самергело — Имеретия — Кутаиси (автоэкскурсия по городу) — Картли — Тбилиси
Аджария. Море, долины, водопады и альпийские луга — всё это восхитительная природа черноморского южного побережья. А вместе с горными ландшафтами и перевалами этот край обретает особое очарование.
- Парк Музыкантов в Шекветили. Его посещение — бонус от меня, если успеем
Гурия. Это тихое и спокойное место, окружённое природой с целебным воздухом и почвами. Гурия отлично подойдёт тем, кто ценит естественность и старинные обычаи.
Самергело. Впереди у нас один из самых богатых и красивых регионов Грузии. Вы услышите его необычную историю, полюбуетесь красотой природы и познакомитесь с древними традициями, которым следуют по сей день.
- Каньон Мартвили, зажатый 40-метровыми скалами. Одно из самых впечатляющих мест этого региона. Вы сможете прогуляться по каньону и покататься на лодках по руслу прозрачно-голубой реки, любуясь каменными и мшистыми берегами.
Имеретия. Находясь на самой старой транзитной торговой дороге — Великом Шёлковом пути, этот регион был культурным центром на протяжении веков. Даже сейчас едва ли можно найти место в Имеретии без следов прошлого. Территория занята густыми хвойными лесами, и кажется, что здесь всегда лето.
- Город-курорт Цхалтубо. Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.
- Пещера Прометея. Также я отвезу вас к самому посещаемому месту в Грузии, где мы вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.
- Кутаиси — ознакомительная автоэкскурсия по исторической части города.
Картли. Живописная дорога приведёт нас к первой столице Грузии — Мцхете. Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда. Обо всех достопримечательностях я расскажу по пути.
Тбилиси. Последняя точка нашего маршрута — это место вашего проживания.
В маршруте экскурсии по договорённости можно поменять пещеру Прометея на пещеру Тетра с дегустацией вина хранящегося в особых пещерных условиях.
Маршрут №2
Батуми — Аджария — Гурия — Имерети — Цхалтубо — пещера Тетра — Кутаиси — перевал Рикоти — Гори — Уплисцихе — Картли — Тбилиси
- Пещера Тетра. Вы оцените красоту пещеры, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете продегустировать вина там хранящиеся и увезти с собой яркие фото впечатления
Перевал Рикоти. Удивляет красотой серпантинов с чередой из 54 тоннелей и 72 мостов и постепенно переносит из легендарной Колхиды в древнюю Иберию.
Шида Картли. Ещё в эпоху античности и раннего Средневековья эта территория была одним из центральных регионов древнегрузинского Иберийского государства, а затем и единого Грузинского царства. Широкие равнины, летние и зимние пастбища создали создавали возможность для интенсивного развития земледелия и скотоводства.
- Уплисцихе. Единственный город языческой эпохи Грузии, на территории которого было высечено 700 гротов. В них размещались жилые помещения, аптека, тронный зал, винодельня, пекарня, храм, амфитеатр и даже тюрьма. Уплисцихе насчитывает 150 пещер и входит в список всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.
- Гори (по желанию). Исторический музей Грузии, посвящённый жизни самого известного уроженца города – Иосифа Виссарионовича Сталина. В нём выставлены редкие письма, записки, фотографии, военная летопись, личные вещи, архивы с детскими и юношескими стихами, подарки Сталину, бюсты из камня, дерева, гипса. Особые экспонаты – посмертная маска вождя и личный бронированный вагон.
Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»
Тем, кто любит сочетать приятное с полезным. Любителям селфи, видео- и фотосъёмок. Тем, кто предпочитает активные путешествия даже во время переездов. И главное — тем, кто ценит экономный отдых и при этом хочет получить максимум впечатлений.
Организационные детали
- Поездку проводит аккуратный водитель-гид на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
- В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см, подростков до 14 лет — только в сопровождении взрослых
- Так как я не буду вас подгонять, обед может быть поздним
- В связи с реконструкцией трассы время в пути может быть чуть больше запланированного. Также продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в пещерах/каньонах
Что входит в стоимость, а что — нет
- В цену включено: поездка на комфортабельном транспорте, питьевая вода
- Дополнительные расходы:
— ваше питание в путешествии
— билеты в пещеры Тетра, Прометея. Цена зависит от набора опций (подъём на автобусе, на паровозике или по подземной реке на лодке; пакеты дегустаций)
— билеты в каньон Мартвили. Цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодке)
— билеты в комплекс Уплисцихе, музей И. Сталина
Другие опции
- Я могу организовать поездку для 5-6 человек (25 евро за каждого дополнительного участника)
- Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчет стоимости программы
- Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter