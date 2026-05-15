Необыкновенная Грузия: трансфер и экскурсия из Батуми в Тбилиси или обратно

Вместо однообразного переезда - побывать в знаковых местах Картли, Имеретии, Самегрело и Аджарии
Зачем терять день в пути, когда можно провести его активно, познавательно, с комфортом и при этом экономно! Траектория пути и акценты программы: подземный мир Колхиды; каньоны, красоты и панорамы; история Имеретии и духовное наследие Грузии; ущелья, курорты и заповедники.
Описание трансфер

Этот микс-маршрут построен для гостей, путешествующих из Батуми или Кутаиси в Тбилиси. В нём собраны знаковые места: духовное наследие Грузии, главные символы истории, красоты, дивные панорамы Самегрело, подземный мир Имеретии, менталитет и гостеприимство грузинского народа, а так же знакомство с историей долгожителей Грузии и её курортами.

При бронировании укажите номер понравившегося маршрута.

Маршрут №1

Батуми — Гурия — Самергело — Имеретия — Кутаиси (автоэкскурсия по городу) — Картли — Тбилиси

Аджария. Море, долины, водопады и альпийские луга — всё это восхитительная природа черноморского южного побережья. А вместе с горными ландшафтами и перевалами этот край обретает особое очарование.

  • Парк Музыкантов в Шекветили. Его посещение — бонус от меня, если успеем

Гурия. Это тихое и спокойное место, окружённое природой с целебным воздухом и почвами. Гурия отлично подойдёт тем, кто ценит естественность и старинные обычаи.

Самергело. Впереди у нас один из самых богатых и красивых регионов Грузии. Вы услышите его необычную историю, полюбуетесь красотой природы и познакомитесь с древними традициями, которым следуют по сей день.

  • Каньон Мартвили, зажатый 40-метровыми скалами. Одно из самых впечатляющих мест этого региона. Вы сможете прогуляться по каньону и покататься на лодках по руслу прозрачно-голубой реки, любуясь каменными и мшистыми берегами.

Имеретия. Находясь на самой старой транзитной торговой дороге — Великом Шёлковом пути, этот регион был культурным центром на протяжении веков. Даже сейчас едва ли можно найти место в Имеретии без следов прошлого. Территория занята густыми хвойными лесами, и кажется, что здесь всегда лето.

  • Город-курорт Цхалтубо. Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного.
  • Пещера Прометея. Также я отвезу вас к самому посещаемому месту в Грузии, где мы вспомним легенду о мифологическом герое, прогневавшем богов Олимпа. Вы оцените красоту крупнейшей пещеры в Европе, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете покататься на лодке по подземной реке или просто пройдёте по 1200-метровой тропе.
  • Кутаиси — ознакомительная автоэкскурсия по исторической части города.

Картли. Живописная дорога приведёт нас к первой столице Грузии — Мцхете. Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Канда. Обо всех достопримечательностях я расскажу по пути.

Тбилиси. Последняя точка нашего маршрута — это место вашего проживания.

В маршруте экскурсии по договорённости можно поменять пещеру Прометея на пещеру Тетра с дегустацией вина хранящегося в особых пещерных условиях.

Маршрут №2

Батуми — Аджария — Гурия — Имерети — Цхалтубо — пещера Тетра — Кутаиси — перевал Рикоти — Гори — Уплисцихе — Картли — Тбилиси

Аджария. Море, долины, водопады и альпийские луга — всё это восхитительная природа черноморского южного побережья. А вместе с горными ландшафтами и перевалами этот край обретает особое очарование.

Гурия. Это тихое и спокойное место, окружённое природой с целебным воздухом и почвами. Гурия отлично подойдёт тем, кто ценит естественность и старинные обычаи.

Имеретия. Находясь на самой старой транзитной торговой дороге — Великом Шёлковом пути, этот регион был культурным центром на протяжении веков. Даже сейчас едва ли можно найти место в Имеретии без следов прошлого. Территория занята густыми хвойными лесами, и кажется, что здесь всегда лето.

  • Город-курорт Цхалтубо. Мы проедем через город, известный своими целебными водами и голубой глиной. Я не только расскажу о нём, но и покажу много интересного
  • Пещера Тетра. Вы оцените красоту пещеры, богатой сталагмитами и сталактитами. Сможете продегустировать вина там хранящиеся и увезти с собой яркие фото впечатления
  • Кутаиси — ознакомительная автоэкскурсия по исторической части города

Перевал Рикоти. Удивляет красотой серпантинов с чередой из 54 тоннелей и 72 мостов и постепенно переносит из легендарной Колхиды в древнюю Иберию.

Шида Картли. Ещё в эпоху античности и раннего Средневековья эта территория была одним из центральных регионов древнегрузинского Иберийского государства, а затем и единого Грузинского царства. Широкие равнины, летние и зимние пастбища создали создавали возможность для интенсивного развития земледелия и скотоводства.

  • Уплисцихе. Единственный город языческой эпохи Грузии, на территории которого было высечено 700 гротов. В них размещались жилые помещения, аптека, тронный зал, винодельня, пекарня, храм, амфитеатр и даже тюрьма. Уплисцихе насчитывает 150 пещер и входит в список всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО.
  • Гори (по желанию). Исторический музей Грузии, посвящённый жизни самого известного уроженца города – Иосифа Виссарионовича Сталина. В нём выставлены редкие письма, записки, фотографии, военная летопись, личные вещи, архивы с детскими и юношескими стихами, подарки Сталину, бюсты из камня, дерева, гипса. Особые экспонаты – посмертная маска вождя и личный бронированный вагон.

Картли. Живописная дорога приведёт нас к первой столице Грузии — Мцхете. Из окна автомобиля вы увидите монастыри Джвари, Светицховели и Самтавро, а также памятники Лермонтову, Илье Чавчавадзе, посёлок Старая Канда. Обо всех достопримечательностях я расскажу по пути.

Тбилиси. Последняя точка нашего маршрута — это место вашего проживания..

Кому подойдёт программа «трансфер с экскурсией»

Тем, кто любит сочетать приятное с полезным. Любителям селфи, видео- и фотосъёмок. Тем, кто предпочитает активные путешествия даже во время переездов. И главное — тем, кто ценит экономный отдых и при этом хочет получить максимум впечатлений.

Организационные детали

  • Поездку проводит аккуратный водитель-гид на одном из комфортабельных автомобилей марки Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
  • В каньоны и пещеры пускают детей ростом более 120 см, подростков до 14 лет — только в сопровождении взрослых
  • Так как я не буду вас подгонять, обед может быть поздним
  • В связи с реконструкцией трассы время в пути может быть чуть больше запланированного. Также продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от выбранных вами опций в пещерах/каньонах

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В цену включено: поездка на комфортабельном транспорте, питьевая вода
  • Дополнительные расходы:
    — ваше питание в путешествии
    — билеты в пещеры Тетра, Прометея. Цена зависит от набора опций (подъём на автобусе, на паровозике или по подземной реке на лодке; пакеты дегустаций)
    — билеты в каньон Мартвили. Цена зависит от выбранного вами пакета (только прогулка или прогулка с катанием на лодке)
    — билеты в комплекс Уплисцихе, музей И. Сталина

Другие опции

  • Я могу организовать поездку для 5-6 человек (25 евро за каждого дополнительного участника)
  • Если вас будет больше 6 человек, возможен индивидуальный расчет стоимости программы
  • Для больших групп трансфер будет организован на минивэне Mercedes-Benz Viano или микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провёл экскурсии для 4067 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
Рача. Кинорежиссёр и звукорежиссёр «Грузия — фильм» (ВГИК — ЛГИТМиК). Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину — Сакартвело. Помогаю своим гостям — увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!:)

Е
Однозначно рекомендую,Дорога из Батуми в Тбилиси прошла классно,очень аккуратный водиетль,для нас это очень важный момент!!! Но конечно же и крсоты природы,экукурсии в пещеры и катание на лодках,это было потрямно,спасибо большое за интересную,захватывающкю и безопасную экскурсию!!!!! 1
Оксана
Все прошло отлично! Наш водитель и гид Ваня очень интеллигентно и интересно рассказал о местах, которые мы посетили. Вождение приятное и комфортное. Очень вкусно пообедали в ресторанчике, который порекомендовал Вано - домашняя кухня и вино - высший класс! Посмотрели чудесные места Грузии, насладились видами. Всё комфортно и без спешки, от отеля до отеля. Большое спасибо!
Юлия
Это было и правда необыкновенно! У нас сломалась машина, но водитель -он же гид, сделал всё, чтобы нам было комфортно. Машину сменили, куда хотели заехали, довёз до места, всё комфортно и хорошо, несмотря на проливной дождь по дороге.

