Водная прогулка
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Откройте для себя Мартвильский каньон и пещеру Прометея. Проплывите между зелеными склонами, вдохните лечебный воздух и узнайте о культурных особенностях Грузии
Начало: Около ЖД вокзала
Расписание: в субботу в 09:45
24 янв в 09:45
31 янв в 09:45
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Грузинский мастер-класс с Давидом
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 14:30
$55 за человека
Групповая
Мартвильский каньон, пещера Прометея и термальные источники
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 8:30-8:40
$45 за человека
