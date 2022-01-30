Каньоны западной Грузии

Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии

В группе
до 6 чел.
Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии.

Пройдем по подвесной тропинке (высота над уровнем моря 140 метров) над каньоном реки Окаце, поплаваем на лодочке в Мартвильском каньоне, попробуем вина западной Грузии, побываем на фабрике чурчхелы и искупаемся в горном озере.
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии
Каньоны западной Грузии

Что вы можете увидеть 🤩

  • река Окаце
  • каньон Окаце
  • водопад Ломиси
  • Мартвильский каньон
  • река Абаши.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Для любителей природы, красивых видов и захватывающих дух эмоций, мы предлагаем поездку по природным достопримечательностям западной Грузии.
Аккуратные домики поселков перемежаются чайными плантациями и земельными наделами огородников, а обрамляют всю эту красоту укрытые, словно пушистым одеялом, зеленые горы.

Каньон Окаце

Среди гор и затаились такие природные чудеса, как знаменитый каньон Окаце и спрятавшийся в горах, образующий красивое горное озеро, водопад Ломиси.
Каньон является ущельем реки Окаце, от чего и получил свое название. Уникальность его в том, что здесь можно смотреть на каньон сверху вниз, а не снизу вверх, как это обычно бывает. Вдоль скал в ущелье реки на высоте 140 м. над землей сделана подвесная пешеходная тропа (мосты и балконы). Где еще так погуляешь над пропастью на высоте 45-ти этажного дома?
Изюминкой тропы является узкий подвесной мост выступающий на 25 м. над обрывом, здесь возникает ощущение, что ты паришь над всей этой красотой.

Фабрика чурчхелы и обед

После каньона мы отправимся к красивейшему водопаду, где желающие могут даже искупаться, а после вас ждет дегустация вин и обед.
Направляясь к следующему каньону мы заглянем на фабрику чурчхелы, где можно пополнить запасы полезных сладостей.
Обед с вином включен в стоимость тура.

Мартвильский каньон

Еще одно уникальное творение природы — Мартвильский каньон. Здесь река Абаши пересекает скалы из известняка, и в этом месте за много тысяч лет образовалось завораживающей красоты ущелье.
Протяженность каньона составляет 2 400 метров, а глубина достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 м. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки. Некоторое время назад палеонтологи обнаружили в этом месте следы динозавров. Окаменелым останкам около 75 миллионов лет.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем, фотоаппарат, купальник, полотенце.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура,
  • обед, вино.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты (Мартвильский каньон — 17.5 лари, катание на лодке — 15 лари, каньон Окаце — 15 лари).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
  • вода для каждого участника тура
  • обед, вино.
Что не входит
  • входные билеты (Мартвильский каньон — 17.5 лари, катание на лодке — 15 лари, каньон Окаце — 15 лари).
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь. Возьмите с собой головной убор
  • солнцезащитные очки
  • крем
  • фотоаппарат
  • купальник
  • полотенце.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 07:00

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