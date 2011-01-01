Что вас ожидает:

Начнется наш гастрономический тур в Грузии с мастер-классом по дистилляции чачи из небольшого путешествия из Кутаиси. На комфортном транспорте нашего туристического агентства мы отправимся из Кутаиси в живописный уголок Грузии, который знают и помнят во всем мире, а именно, город-курорт Цхалтубо (его часто называют грузинским Баден-Баденом) и его окрестности, и посетим Двор всемирно известного писателя и киносценариста Отиа Иоселиани, где находится его исторический Дом-Музей.

Здесь вам расскажут о жизни и творчестве великого мастера слова и пера, об истории поместья и истории создания вин, пива, чачи. Здесь производят чачу по особому грузинскому рецепту, пиво по необычной американской технологии. В погребе Дома-Музея созревает 5 видов вина. В поместье проводят различные мастер-классы и дегустации.

Искусство изготовления Чачи

Чача — грузинский крепкий спиртной напиток, который относится к классу бренди. Чача — брендовое название. Напиток получают из мезги после брожения и перегонки. Крепость чачи колеблется от 45 до 70 %. Изготовление чачи по особому рецепту в Грузии — целое искусство. Его история насчитывает не одно поколение и началась еще с античных времен. В 2011 году власти Грузии оформили патент на чачу. После того, как вы изучите весь процесс дистилляции чачи (самогона), вас ждет дегустация этого напитка закуской в виде хинкали.

Хинкали — воплощение грузинского характера

Хинкали — национальное грузинское блюдо родом из Пшави, Мтиулети (горные области Грузии), сродни сибирским пельменям, но имеют неповторимый, незабываемый вкус, воплощающий грузинский характер — огненный, насыщенный, непередаваемый. Хинкали обязательно надо есть руками. «Высшим пилотажем» считается съесть хинкали и не проронить ни капли вкуснейшего сока на тарелку. А после еды Вы обязательно оближите пальчики, и не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Кстати, не забудьте пересчитать количество складочек на хинкали. У настоящей хозяйки их не меньше 6-ти. В Грузии говорят: чем больше складочек, тем лучше хозяйка!

Важная информация: