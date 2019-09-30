7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Доисторическое прошлое

Высоко в горах Имеретии находится огромное карстовое плато, разделяющее три региона Грузии. Миллионы лет назад все это было дном древнего мелководного моря. И сейчас тут встречаются окаменелости тропической флоры и фауны — если повезет, вы даже сможете их увидеть. Из Кутаиси мы доберемся до высокогорного перевала. Отсюда как на ладони видна вся Западная Грузия и город шахтеров Ткибули.

Шахтерский городок и живописный перевал

В шахтерском городке Ткибули можно будет выпить ароматный кофе и перекусить. В городе вы встретите здания сталинской архитектуры, в том числе жилые, и побродите по маленькому колоритному рынку. А дальше — серпантин и перевал с потрясающе красивыми скалами. На высоте 1400 м будет небольшая остановка, чтобы насладиться видами Имеретии, а если будет туман — то вас ждет завораживающее зрелище: его магическое перемещение вдоль всего ущелья.

Канатная дорога и высокогорное святилище

Проехав по дороге, идущей над пропастью, доберетесь до старой заброшенной канатной дороги, которая раньше связывала гору с шахтерским городком. Неподалеку есть небольшая пещера, в которую, при желании, можно будет заглянуть. Пройдете по тропинке через самшитовый и пихтовый леса, рассматривая морские окаменелости (местами близко к отвесным скалам) и подниметесь на древнее почитаемое грузинами место — к руинам церквушки Цхраджвари. Сюда два раза в год поднимаются жители окрестных деревень на сельский праздник. Здесь вы узнаете легенду о «горе девяти крестов» и с высоты взглянете на всю Западную Грузию, на чудесные альпийские луга, на стекающую с огромных скал карстовую воду. В ясную погоду отсюда видно море и горы Большого Кавказа.

Спустившись, мы разведем костер и перекусим по-походному среди вековых буков и елей. Вокруг растет мята, душица, горная лаванда, из которых заварим чай со вкусом счастья. Простого и тихого счастья быть здесь и любоваться нерукотворной красотой Земли.