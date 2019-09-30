7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка к Цхраджвари – «горе девяти крестов»

Sergei
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Sergei – ваш гид
Эту поездку я считаю самым красивым туром по Грузии – виды, которые открываются с высокогорья, невозможно описать словами.

Здесь всегда возникает стойкое ощущение победы природы над цивилизацией: заброшенные канатные дороги к шахтерскому городу, разрушенные сооружения и первобытные виды.

По дороге я буду рассказывать вам местные легенды, познакомлю с интересными сведениями о доисторическом прошлом этого края, а в завершении мы устроим походный пикник в окружении вековых буков и елей.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш Отель ( в черте города Кутаиси )
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии

Что вас ожидает

Доисторическое прошлое
Высоко в горах Имеретии находится огромное карстовое плато, разделяющее три региона Грузии. Миллионы лет назад все это было дном древнего мелководного моря. И сейчас тут встречаются окаменелости тропической флоры и фауны — если повезет, вы даже сможете их увидеть. Из Кутаиси мы доберемся до высокогорного перевала. Отсюда как на ладони видна вся Западная Грузия и город шахтеров Ткибули.

Шахтерский городок и живописный перевал
В шахтерском городке Ткибули можно будет выпить ароматный кофе и перекусить. В городе вы встретите здания сталинской архитектуры, в том числе жилые, и побродите по маленькому колоритному рынку. А дальше — серпантин и перевал с потрясающе красивыми скалами. На высоте 1400 м будет небольшая остановка, чтобы насладиться видами Имеретии, а если будет туман — то вас ждет завораживающее зрелище: его магическое перемещение вдоль всего ущелья.

Канатная дорога и высокогорное святилище
Проехав по дороге, идущей над пропастью, доберетесь до старой заброшенной канатной дороги, которая раньше связывала гору с шахтерским городком. Неподалеку есть небольшая пещера, в которую, при желании, можно будет заглянуть. Пройдете по тропинке через самшитовый и пихтовый леса, рассматривая морские окаменелости (местами близко к отвесным скалам) и подниметесь на древнее почитаемое грузинами место — к руинам церквушки Цхраджвари. Сюда два раза в год поднимаются жители окрестных деревень на сельский праздник. Здесь вы узнаете легенду о «горе девяти крестов» и с высоты взглянете на всю Западную Грузию, на чудесные альпийские луга, на стекающую с огромных скал карстовую воду. В ясную погоду отсюда видно море и горы Большого Кавказа.

Спустившись, мы разведем костер и перекусим по-походному среди вековых буков и елей. Вокруг растет мята, душица, горная лаванда, из которых заварим чай со вкусом счастья. Простого и тихого счастья быть здесь и любоваться нерукотворной красотой Земли.

Организационные детали

  • Транспорт и пикник входят в стоимость.
  • С собой рекомендую взять солнцезащитные очки, ветровку, кепку и фотоаппарат (обязательно!).
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии
Открыть красоту природы западной Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш Отель ( в черте города Кутаиси ).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Экскурсия отличная, можно много где залезть, пофотографироваться, полазить и понаслаждаться прекрасными видами природы Грузии. Сергей отлично проводит экскурсию. Все расскажет, все покажет. Дополнительно рассказал и показал сам Кутаиси. точно стоит посетить данную экскурсию и выбрать Сергея как проводника. Вам точно все понравится.
26 июня 2019
Это те места, которые вы не увидите у других гидов, а тем более сами. Это те места, которые не захожены туристами до смерти. Это те места, где вы прочувствуете душу Грузии и сможете послушать пение тысячи птиц на вершине горы, наблюдая как клубы облаков периодически накрывают вас и скрывают от взоров все вокруг дальше 40 метров. Обязательно к посещению!
Дмитрий
12 июня 2019
Мне очень повезло познакомиться с Сергеем и пойти с ним в поход, подкрепиться хлебом с сыром на привале :) и взобраться на самую вершину, вид с которой захватывает дух. Провести очень насыщенный день и с информативной точки: история, культура, язык.
Смело бронируйте экскурсию, надевайте походную обувь, не забудьте головной убор и отправляйтесь в приключение ;)
12 мая 2019
Здравствуйте.
Я часто беру гидов в разных странах, это самый быстрый способ понять и узнать ту страну по которой ты путешествуешь. Поэтому имею некоторый опыт общения с гидами. Недавно для себя открыл этот сайт и
очень хорошо, что тут можно оставить отзыв и формировать рейтинг гидам, чтобы адекватные и грамотные люди проводящие экскурсии не терялись среди массы посредственных экскурсоводов «профессионалов».

Поэтому, хотел бы от всей души поблагодарить гида Сергея за столь красивую и познавательную экскурсию. Хороший гид это не только человек знающий как добраться до места. Хороший гид в рамках какого-то места покажет много красивого и удивительного, расскажет о месте и не только о нем. Сергей обладает всеми этими качествами. Вне сомнения, это очень красивая экскурсия, особенно, если идти в хорошую погоду. Но в рамках отзыва, все же, хочу поблагодарить и рекомендовать гида Сергея как очень разностороннего, тактичного и любящего свою страну и её историю человека. Очень было приятно пообщаться с этим образованным человеком. Сергей не только свозил на ту экскурсию, которую я заказал, но показал и рассказал намного больше чем я мог себе представить.
Сергей, ещё раз большое спасибо!!
Мария
7 апреля 2018
День на дату нашей экскурсии выдался дождливый и туманный. Сергей нас отговаривал ехать и предупреждал, что самой главной красоты мы не увидим. Но мы все таки решили пойти наперекор погоде, о чем ни разу не пожалели! Мы увидили другой суровый и величественный облик грузинской природы- мрачные скалы, пробивающиеся сквозь туман. Сергей продумал очень интересный маршрут, совершенно не туристический- любителям отдалиться от суеты и шума наедине с природой безумно понравится эта экскурсия! Спасибо большое за это приключение, с огромным удоводьствием выберемся на это мероприятие еще раз,чтобы увидеть это путь в других более ярких красках!
6 октября 2017
Рекомендую экскурсию для любителей природы, гор, хайкинга, красивых видов и тому подобных вещей. Необычный горный маршрут, который сложно повторить самостоятельно - можно сказать, уникальный опыт.
Экскурсовод Сергей - очень приятный и образованный человек, не менее приятен его брат, который был за рулем.
29 августа 2017
Прекрасная экскурсия для тех, кто любит горы и природные места

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