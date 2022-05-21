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Один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры

Величайший памятник культуры — храм Баграта, построен в X-XI вв, во времена правления грузинского царя Баграта III. Этот величественный собор отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле можно увидеть фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. Не северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки — 1003 г. Храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.

Красивый, утопающий в яркой зелени комплекс

В окрестностях Кутаиси на живописной горе над рекой Риони расположен очень древний монастырь Моцамета, освещенный в честь Святых Давида и Константина, чьи мощи покоятся в стенах центрального храма. В далеком 13 веке на этом месте стояла небольшая церковь. Здание храма украшено круглыми башенками, на которых возвышаются остроконечные купола. На территории монастыря расположена смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на ущелье.

Центр духовной и научной жизни средневековой Грузии

Самая узнаваемая достопримечательность в окрестностях Кутаиси, это возвышающийся на горе, спрятанный среди зелени комплекс Гелати, выдающийся памятник грузинского зодчества, усыпальница грузинских царей, культовое место для паломников. Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.

В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. Больше всего внимание посетителей привлекают сохранившиеся фрески и мозаики, которые напоминают о создателях храмового комплекса. Здесь же в монастыре можно увидеть железные ворота города Гянджи, доставленные сюда в 1139 г. царем Деметре. В 1994 г. монастырь включили в список мировых памятников ЮНЕСКО.

«Живая вода» бывшего курорта Цхалтубо

Источники поистине волшебной термальной воды можно найти в некогда очень известном курорте Цхалтубо. Читая сказки о живой воде, мы думаем, что в реальном мире ее не существует, однако показатели излечения от болезней опорно-двигательного аппарата, невероятный эффект расслабления, и отзывы наших туристов, говорят об обратном. Для того, чтобы убедиться в этом личном, обязательно попробуйте и на себе эффект радоновых ванн цхалтубской водолечебницы. Сочетание приятного оздоровительного отдыха и посещение знаменитых на весь мир древних храмов делает эту экскурсию интересной, познавательной и неутомительной.

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