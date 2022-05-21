Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии

Однодневная поездка, которая познакомит Вас с кафедральным собором Баграта

Однодневная поездка, которая познакомит Вас с кафедральным собором Баграта в Кутаиси, Гелатской академией, горным монастырем Моцамета и с отдыхом в радоновых ваннах на курорте Цхалтубо.
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии
Город-призрак Цхалтубо и великие святыни западной Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Гелати
  • Баграта
  • Монастырь Моцамета
  • Цхалтубо

Что вас ожидает:

Один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры
Величайший памятник культуры — храм Баграта, построен в X-XI вв, во времена правления грузинского царя Баграта III. Этот величественный собор отличается изысканными, гармоничными пропорциями, изящным декором. В южном вестибюле можно увидеть фрагменты фрески Пресвятой Богородицы. Не северной стене храма имеется надпись о дате окончания постройки — 1003 г. Храм внесен в список мировых исторических и культурных памятников ЮНЕСКО.

Красивый, утопающий в яркой зелени комплекс

В окрестностях Кутаиси на живописной горе над рекой Риони расположен очень древний монастырь Моцамета, освещенный в честь Святых Давида и Константина, чьи мощи покоятся в стенах центрального храма. В далеком 13 веке на этом месте стояла небольшая церковь. Здание храма украшено круглыми башенками, на которых возвышаются остроконечные купола. На территории монастыря расположена смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на ущелье.
Центр духовной и научной жизни средневековой Грузии
Самая узнаваемая достопримечательность в окрестностях Кутаиси, это возвышающийся на горе, спрятанный среди зелени комплекс Гелати, выдающийся памятник грузинского зодчества, усыпальница грузинских царей, культовое место для паломников. Под общим названием «Гелати» объединен хорошо сохранившийся богатый исторический архитектурный ансамбль, в состав которого входили древний монастырь, колокольня, церковь и академия, основанный в 1106 году, великим царем Грузии Давидом Строителем.
В Гелатском монастыре сохранилось множество настенных росписей, датирующихся XII-XVIII ст. Больше всего внимание посетителей привлекают сохранившиеся фрески и мозаики, которые напоминают о создателях храмового комплекса. Здесь же в монастыре можно увидеть железные ворота города Гянджи, доставленные сюда в 1139 г. царем Деметре. В 1994 г. монастырь включили в список мировых памятников ЮНЕСКО.

«Живая вода» бывшего курорта Цхалтубо

Источники поистине волшебной термальной воды можно найти в некогда очень известном курорте Цхалтубо. Читая сказки о живой воде, мы думаем, что в реальном мире ее не существует, однако показатели излечения от болезней опорно-двигательного аппарата, невероятный эффект расслабления, и отзывы наших туристов, говорят об обратном. Для того, чтобы убедиться в этом личном, обязательно попробуйте и на себе эффект радоновых ванн цхалтубской водолечебницы. Сочетание приятного оздоровительного отдыха и посещение знаменитых на весь мир древних храмов делает эту экскурсию интересной, познавательной и неутомительной.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, воду, солнцезащитные очки, головной убор для женщин, подходящая одежда для посещения монастырей и храмов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед по желанию, (15-20$ согласно меню)
  • Радоновые ванны, согласно прайса водолечебницы (около 10-15$)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00-09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Воду
  • Солнцезащитные очки
  • Головной убор для женщин
  • Подходящая одежда для посещения монастырей и храмов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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