Что вас ожидает:

Хванчкара входит в список лучших вин мира

Вы насладитесь видами с перевала Накерала (1200 метров над уровнем моря). Первое свидание с Рачей у вас будет у озера Шаори, где чарующая природа и уникальная атмосфера сливаются воедино. Мы посетим Никорцминда — собор XI века, а также храм эпохи «Золотого века» — Баракони, храм Богоматери (один из последних, своего рода символ конца истории средневековой грузинской архитектуры).

Как водопад может выдать замуж? Об этом узнаете у Водопада любви, который мы обязательно посетим во время поездки. В Амбролаури нас будет ждать винный завод Роял Хванчкара. Здесь есть несколько дегустационных пакетов и вы сможете выбрать, тот который вам придется по душе.

Важная информация: