Что вас ожидает:
Хванчкара входит в список лучших вин мира
Вы насладитесь видами с перевала Накерала (1200 метров над уровнем моря). Первое свидание с Рачей у вас будет у озера Шаори, где чарующая природа и уникальная атмосфера сливаются воедино. Мы посетим Никорцминда — собор XI века, а также храм эпохи «Золотого века» — Баракони, храм Богоматери (один из последних, своего рода символ конца истории средневековой грузинской архитектуры).
Как водопад может выдать замуж? Об этом узнаете у Водопада любви, который мы обязательно посетим во время поездки. В Амбролаури нас будет ждать винный завод Роял Хванчкара. Здесь есть несколько дегустационных пакетов и вы сможете выбрать, тот который вам придется по душе.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. По вашему желанию, за дополнительную цену можем заказать мастер-класс рачинскои кухни (Лобиани, Шкмерули), с ужином с другими грузинскими блюдами и конечно вином.