Рача и Хванчкара любовь моя

На этой экскурсии вы влюбитесь в сногсшибательную природу Рачи и Хванчкары

На этой экскурсии вы влюбитесь в сногсшибательную природу Рачи и Хванчкары.

Держа бокал с насыщенным рубиновым вином Хванчкара вы почувствуете букет малины, граната, сухофруктов, фиалки и розы и скажете, или как минимум подумаете «Рача и Хванчкара любовь моя»!
Рача и Хванчкара любовь моя
Рача и Хванчкара любовь моя
Рача и Хванчкара любовь моя
Рача и Хванчкара любовь моя
Рача и Хванчкара любовь моя
Рача и Хванчкара любовь моя

Что вы увидите 🤩

  • Перевал Накерала
  • Озеро Шаори
  • Собор Никорцминда
  • Водопад Любви
  • Винный завод «Рояль Хванчкара»
  • Собор Баракони

Что вас ожидает:

    Хванчкара входит в список лучших вин мира
    Вы насладитесь видами с перевала Накерала (1200 метров над уровнем моря). Первое свидание с Рачей у вас будет у озера Шаори, где чарующая природа и уникальная атмосфера сливаются воедино. Мы посетим Никорцминда — собор XI века, а также храм эпохи «Золотого века» — Баракони, храм Богоматери (один из последних, своего рода символ конца истории средневековой грузинской архитектуры).
    Как водопад может выдать замуж? Об этом узнаете у Водопада любви, который мы обязательно посетим во время поездки. В Амбролаури нас будет ждать винный завод Роял Хванчкара. Здесь есть несколько дегустационных пакетов и вы сможете выбрать, тот который вам придется по душе.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. По вашему желанию, за дополнительную цену можем заказать мастер-класс рачинскои кухни (Лобиани, Шкмерули), с ужином с другими грузинскими блюдами и конечно вином.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $180
    $174
    $210
    $270
    $296

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Дегустация на вин заводе
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Тамар В.
    Тамар В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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