Что вас ожидает:

Золотой век ренессанса Грузии

Вы услышите интересные истории о хранителе грузинской сокровищницы, о сортах имеретинского винограда, истории игристого вина и всемирно известного лимонада Лагидзе.

Вместе очутимся в подземном царстве Прометея, посетим заповедник Сатаплия, следуя по следам динозавров и любуясь видами со стеклянной смотровой площадки. Также вас не оставят вас равнодушными виды и величие монастырей Гелати и Моцамета.

Важная информация: