Кутаиси - столица западной Грузии

Окунитесь в античный период, в золотой век ренессанса Грузии, услышьте рассказы об истории игристого...

4.8
8 отзывов
Окунитесь в античный период, в золотой век ренессанса Грузии, услышьте рассказы об истории игристого вина, очутитесь в подземном царстве Прометея и поразитесь величием древних монастырей Кутаиси.
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии
Кутаиси - столица западной Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Осмотр собора Баграти (XI в. )
  • Колхский фонтан(самый большой и дорогой в Грузии)
  • Городской парк
  • Белый мост
  • Историческая школа N1
  • Окрос чардахи- резиденция имеретинских царей
  • Посещение пещер Прометея или Сатаплия (по вашему выбору)
  • Посещение монастыря и академии Гелати (XII в. )
  • Посещение монастыря Моцамета (монастырь исполнения желаний), где покоятся святые мощи князей Давида и Константина.

Что вас ожидает:

    Золотой век ренессанса Грузии
    Вы услышите интересные истории о хранителе грузинской сокровищницы, о сортах имеретинского винограда, истории игристого вина и всемирно известного лимонада Лагидзе.
    Вместе очутимся в подземном царстве Прометея, посетим заповедник Сатаплия, следуя по следам динозавров и любуясь видами со стеклянной смотровой площадки. Также вас не оставят вас равнодушными виды и величие монастырей Гелати и Моцамета.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $84
    $96
    $108
    $120
    $132

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Питание
    • Входные билеты.
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По договоренности с туристом

    Тамар В.
    Тамар В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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