Что вас ожидает:
Золотой век ренессанса Грузии
Вы услышите интересные истории о хранителе грузинской сокровищницы, о сортах имеретинского винограда, истории игристого вина и всемирно известного лимонада Лагидзе.
Вместе очутимся в подземном царстве Прометея, посетим заповедник Сатаплия, следуя по следам динозавров и любуясь видами со стеклянной смотровой площадки. Также вас не оставят вас равнодушными виды и величие монастырей Гелати и Моцамета.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании.