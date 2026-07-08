Во времена СССР курорты Грузии посещали до 7 миллионов человек ежегодно. Целый кластер санаториев вырос вокруг родонитовых источников в Цхалтубо — маленьком городе в 10 километрах от Кутаиси. Мы пройдем по заброшенным зданиям, представим идеальный день советского отдыхающего и посмотрим, как образ рая на Земле менялся от эпохи к эпохе. А завершим экскурсию небольшим, но приятным СПА в действующих ваннах.

Описание экскурсии

Прогулка по Кутаиси

Наша экскурсия начнется от центральной площади Кутаиси. Я расскажу о ее ансамбле, построенном в 50-е годы, и мы обсудим здание театра Ладо Месхишвили — великолепного ампирного сооружения. Немного пройдемся по парку и рассмотрим небанальную городскую скульптуру Кутаиси. Поверьте, здесь будет, чему удивиться. Увидим здание еще одного театра — на этот раз Оперы и Балета. Я расскажу о его сложной судьбе и объясню, почему в Кутаиси столько театров.

Космическое здание Парламента Грузии

А дальше нас ждет Цхалтубо. Но сначала мы заедем посмотреть на стеклянное футуристическое здание Парламента Грузии, которое спроектировал известный испанский архитектор Альберто Доминго Кабо. Это не совсем по теме нашей экскурсии, но, быть может, другой возможности увидеть это космическое сооружение у вас не будет.

Санатории Цхалтубо

Санатории Цхалтубо можно разделить на три группы: сталинской, хрущевской и брежневской застройки. Архитектура, особенно курортная, исходит из представления об идеальной организации жизни (такой прообраз рая на Земле), и мы посмотрим, как оно менялось из эпохи в эпоху.

Сейчас большинство санаториев находится в руинированном состоянии, поэтому у нас есть возможность увидеть многие архитектурные детали без ретуши. Мы пройдем по некоторым из комплексов и представим, каким он был — день советского курортника в Цхалтубо.

Затем через городской парк отправимся к отреставрированным родонитовым ваннам. И окончание экскурсии вы сможете отметить в одной из них.

Организационные детали

Один из санаториев сейчас отреставрирован и принимает постояльцев. Если захотите в нем остановиться, я проведу для вас экскурсию по парку и корпусам. Это увлекательное путешествие не столько в пространстве, сколько во времени

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы