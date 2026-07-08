Увидеть призраков заброшенных санаториев и освежиться в родонитовой ванне
Во времена СССР курорты Грузии посещали до 7 миллионов человек ежегодно.
Целый кластер санаториев вырос вокруг родонитовых источников в Цхалтубо — маленьком городе в 10 километрах от Кутаиси.
Мы пройдем по заброшенным зданиям, представим идеальный день советского отдыхающего и посмотрим, как образ рая на Земле менялся от эпохи к эпохе. А завершим экскурсию небольшим, но приятным СПА в действующих ваннах.
Наша экскурсия начнется от центральной площади Кутаиси. Я расскажу о ее ансамбле, построенном в 50-е годы, и мы обсудим здание театра Ладо Месхишвили — великолепного ампирного сооружения. Немного пройдемся по парку и рассмотрим небанальную городскую скульптуру Кутаиси. Поверьте, здесь будет, чему удивиться. Увидим здание еще одного театра — на этот раз Оперы и Балета. Я расскажу о его сложной судьбе и объясню, почему в Кутаиси столько театров.
Космическое здание Парламента Грузии
А дальше нас ждет Цхалтубо. Но сначала мы заедем посмотреть на стеклянное футуристическое здание Парламента Грузии, которое спроектировал известный испанский архитектор Альберто Доминго Кабо. Это не совсем по теме нашей экскурсии, но, быть может, другой возможности увидеть это космическое сооружение у вас не будет.
Санатории Цхалтубо
Санатории Цхалтубо можно разделить на три группы: сталинской, хрущевской и брежневской застройки. Архитектура, особенно курортная, исходит из представления об идеальной организации жизни (такой прообраз рая на Земле), и мы посмотрим, как оно менялось из эпохи в эпоху. Сейчас большинство санаториев находится в руинированном состоянии, поэтому у нас есть возможность увидеть многие архитектурные детали без ретуши. Мы пройдем по некоторым из комплексов и представим, каким он был — день советского курортника в Цхалтубо.
Затем через городской парк отправимся к отреставрированным родонитовым ваннам. И окончание экскурсии вы сможете отметить в одной из них.
Организационные детали
Один из санаториев сейчас отреставрирован и принимает постояльцев. Если захотите в нем остановиться, я проведу для вас экскурсию по парку и корпусам. Это увлекательное путешествие не столько в пространстве, сколько во времени
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Стоимость одного посещения ванны — от $15 за 20 минут
Возможен трансфер из Батуми — $110 (300 лари)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади в Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Кутаиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5593 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем читать дальшеуменьшить
в декорациях города.
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка.
Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками.
Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Прекрасная экскурсия, Галина очень много рассказывала про историю, быт, архитектуру. Было очень познавательно и интересно. Всегда видно, когда человек относится с любовью и ответственностью к своему делу. Еще приятно, что читать дальшеуменьшить
Галина подстраивалась под наш темп, давала возможность не спешить, останавливаться, где нам хочется; глублялась в детали, интересующие нас, не боялась затронуть темы политики и взаимосвязи истории прошлого с настоящим. Экскурсия началась в самом центре Кутаиси, где мы погуляли между знаковых исторических зданий, а потом поехали в Цхалтубо на такси (стоимость проезда включена в цену экскурсии). Однозначно рекомендую попасть именно к Галине!
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E
Elena
Галина - прекрасный рассказчик! Мы провели чудесный день в Цхвалтубо: окунулись в прошлое, заземлились в настоящем. Живое повествование, ответы на любые вопросы, исторические факты, искусствоведческие детали, особая атмосфера этого места - время пролетело на одном дыхании.
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П
Полина
Потрясающе интересная поездка на машине времени. Галя один из лучших экскурсоводов, которые у меня были. Она очень эрудированна и очень любит то, о чем рассказывает, это всегда чувствуется. Без Гали мы бы никогда не открыли для себя это место. Спасибо огромное и до новых встреч!
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S
Sergei
Одна из лучших экскурсий во время нашего двухнедельного отдыха в Грузии. Галина отличный гид, обладающая энциклопедическими знаниями. Огромное спасибо Вам!!! Очень рекомендуем!
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И
Ирина
Понравилось все - экскурсия, маршрут, и, конечно, сама Галина! Рекомендуем гида на 200%. Спасибо, надеемся встретиться еще раз!
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К
Ксенья
Всё прошло прекрасно. Очень интересный рассказ и экскурсия
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