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Знаменитая вода и необыкновенные пейзажи Боржоми

Курорт расположился в ущелье среди высоких гор, где идеальная, экологически чистая атмосфера. Посещая курорт, отдыхаешь и телом и душой — здесь нет шумных мест, загазованности воздуха, здесь только леса, свежесть кислорода, живописные пейзажи, с которых так и хочется написать картину и, конечно же, целебный минеральный источник, подаренный человечеству самой природой.

В ходе экскурсии, кроме дегустации минеральной воды, вы сможете покататься на фуникулере и осмотреть местность с высоты, прогуляться по парку и погрузится в источник с серной водой. В Боржомском районе более 200 памятников истории: крепости, церкви, монастыри.

Среди них выделяется Дворец русских царей Романовых, построенный в конце XVIII века.

Лабиринты Вардзии

Далее нас ждет пещерный город Вардзия — пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков на юге Грузии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там сохранились фрески XII в. с изображениями Царя Георгия III и Царицы Тамары. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом и украшен пилястрами. Сама царица Тамара провела некоторое время в Вардзии в молитвах, проводив мужа на битву с сельджуками, из которой тот вышел победителем.

Крепость Рабат, воссозданная из руин

Затем мы посетим город Ахалцихе, в котором находится полностью восстановленная, и пожалуй, самая красивая из всех имеющихся в Грузии крепостей — средневековая крепость Рабат. История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе был взят османскими войсками, и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. На территории крепости Рабат находится музей, посвящённый Русско-Турецкой войне 1828—1829 гг.

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