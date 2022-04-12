Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси

В один день вы увидите один из самых живописных и зелёных уголков Грузии, пещерный город царицы Тамары

Индивидуальная
В один день вы увидите один из самых живописных и зелёных уголков Грузии, пещерный город царицы Тамары и средневековую крепость.
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси

Что вас ожидает 🤩

  • Крепости, церкви, монастыри
  • Пейзажи Боржоми
  • Пещерный город Вардзия
  • Крепость Рабат

Что вас ожидает:

    Знаменитая вода и необыкновенные пейзажи Боржоми
    Курорт расположился в ущелье среди высоких гор, где идеальная, экологически чистая атмосфера. Посещая курорт, отдыхаешь и телом и душой — здесь нет шумных мест, загазованности воздуха, здесь только леса, свежесть кислорода, живописные пейзажи, с которых так и хочется написать картину и, конечно же, целебный минеральный источник, подаренный человечеству самой природой.
    В ходе экскурсии, кроме дегустации минеральной воды, вы сможете покататься на фуникулере и осмотреть местность с высоты, прогуляться по парку и погрузится в источник с серной водой. В Боржомском районе более 200 памятников истории: крепости, церкви, монастыри.
    Среди них выделяется Дворец русских царей Романовых, построенный в конце XVIII века.

    Лабиринты Вардзии

    Далее нас ждет пещерный город Вардзия — пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков на юге Грузии. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.
    В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Там сохранились фрески XII в. с изображениями Царя Георгия III и Царицы Тамары. Храм зального типа перекрыт коробовым сводом и украшен пилястрами. Сама царица Тамара провела некоторое время в Вардзии в молитвах, проводив мужа на битву с сельджуками, из которой тот вышел победителем.

    Крепость Рабат, воссозданная из руин

    Затем мы посетим город Ахалцихе, в котором находится полностью восстановленная, и пожалуй, самая красивая из всех имеющихся в Грузии крепостей — средневековая крепость Рабат. История основания крепости уходит своими корнями в 1578 год, когда город Ахалцихе был взят османскими войсками, и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка. На территории крепости Рабат находится музей, посвящённый Русско-Турецкой войне 1828—1829 гг.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Еда, напитки
    • Вход в парк Боржоми — 2 лари билеты на канатную дорогу — 5 лари билеты в Рабат и Вардзию — 15 лари
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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    Вы сами выбираете дату и время

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