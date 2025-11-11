Трансфер из аэропорта в Кутаиси

Первое впечатление о Кутаиси начинается с индивидуального трансфера из аэропорта. Профессиональный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит к месту назначения. Забудьте об очередях и поисках такси - комфорт и безопасность гарантированы. Наслаждайтесь видом из окна, пока кондиционер и Wi-Fi обеспечивают приятное путешествие. Идеальный старт для вашего отдыха
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 📅 Отслеживание рейсов
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🧳 Помощь с багажом
- 🌐 Wi-Fi в автомобиле
- ❄️ Кондиционер в салоне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта в Кутаиси - это месяцы с активным туристическим сезоном, когда город оживает и предлагает множество мероприятий. Независимо от времени года, трансфер обеспечивает комфорт и безопасность, делая его подходящим выбором в любое время.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.Что вас ожидает
Высокий уровень сервиса
Забудьте об очередях, утомительных поисках такси и спорах о цене! Наш профессиональный дружелюбный водитель встретит вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия. Поможет с багажом и с комфортом довезёт по указанному адресу. Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
Организационные детали
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего числа людей: 4-5 человек — €40, 6-8 человек — €60, 9-20 человек — €90
- Наши автомобили: Toyota Camry, Toyota Wish, Nissan Serena, Toyota Prius, Mercedes Viano, Mercedes Benz S class, Mercedes Benz Sprinter. Если указанные машины окажутся заняты, мы заменим их на авто того же класса
- При бронировании сообщите: дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер, адрес в Кутаиси
- Мы можем предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — Организатор в Кутаиси
Провёл экскурсии для 83 туристов
Добро пожаловать в Тбилиси, друзья! Меня зовут Эмиль. Вместе с единомышленниками мы построили качественный транспортный сервис. Наша компания на рынке туризма более 7 лет и занимается организацией трансферов. Все наши водители — профессионалы своего дела, автомобили — современные, чистые, в прекрасном состоянии. Ждём вас.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кутаиси
Похожие экскурсии из Кутаиси
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
Познакомиться с историей города от колхидских мифов до наших дней
13 ноя в 12:30
14 ноя в 10:00
€87 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
22 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
€70 за всё до 5 чел.