Экскурсии из аэропорта Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Кутаиси, цены от €29, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
9 часов
121 отзыв
Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Кутаиси
На машине
1 час
-
3%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Кутаиси
С комфортом добраться до города с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Кутаиси
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
€29€30 за всё до 3 чел.
Трансфер аэропорт Кутаиси «Копитнари» - Батуми, Тбилиси, Местия, Гудаури (ваш отель)
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер аэропорт Кутаиси - ваш отель
Встреча в аэропорту Кутаиси и комфортная поездка до вашего отеля в Батуми, Тбилиси, Местия или Гудаури. Наслаждайтесь путешествием с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Копитнари
Расписание: В ночное время по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$130 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katerina
    24 мая 2025
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Очень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожелания.
    Очень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожеланияОчень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожелания
  • Э
    Эльмира
    5 мая 2025
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Сразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местам в окрестностях Кутаиси. Водит
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    аккуратно, общается добродушно, угощает прекрасным вином. Все экскурсии вы оплачиваете отдельно, они не включены в стоимость. В нашем путешествии (май 2025) с Зазой мы посетили пещеру Прометея, каньон Окаце, каньон Мартвили, там же катались на лодке, приложили руку к приготовлению чурчхелы, обедали во веуснейшем месте, пробовали и купили отличную чурчхелу и пастилу. Это был прекрасный день!

    Сразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местамСразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местам
  • К
    Кристина
    4 мая 2025
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Грузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное её достояние - добрые люди!
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    Нам повезло познакомится с Зазой. Отличный гид, увлекательный расказчик, интересный маршрут, и очень вкусное вино и чача! Берите на заметку. А ещё он очень отзывчивый человек - нужна была помощь спустя пару дней, позвонили и Заза решил проблему.

    Грузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное еёГрузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное её

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Из аэропорта»

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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 130 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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