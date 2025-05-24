читать дальше

аккуратно, общается добродушно, угощает прекрасным вином. Все экскурсии вы оплачиваете отдельно, они не включены в стоимость. В нашем путешествии (май 2025) с Зазой мы посетили пещеру Прометея, каньон Окаце, каньон Мартвили, там же катались на лодке, приложили руку к приготовлению чурчхелы, обедали во веуснейшем месте, пробовали и купили отличную чурчхелу и пастилу. Это был прекрасный день!