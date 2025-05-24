Водная прогулка
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
3 июн в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Кутаиси
С комфортом добраться до города с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Кутаиси
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
€29
€30 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер аэропорт Кутаиси - ваш отель
Встреча в аэропорту Кутаиси и комфортная поездка до вашего отеля в Батуми, Тбилиси, Местия или Гудаури. Наслаждайтесь путешествием с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Копитнари
Расписание: В ночное время по запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$130 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- KKaterina24 мая 2025Очень насыщенная экскурсия. Заза учитывал все пожелания.
- ЭЭльмира5 мая 2025Сразу обращу ваше внимание на то, что Заза - не гид, он путеводитель по красивейшим местам в окрестностях Кутаиси. Водит
- ККристина4 мая 2025Грузия безусловно очень гостеприимная страна! Страна восхищает не только живописными пейзажами, историей и гастрономией, главное её достояние - добрые люди!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2025
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