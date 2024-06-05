Экскурсии по Кутаиси на машине с гидом

Найдено 26 экскурсий в категории «На машине» в Кутаиси, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
441 отзыв
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
93 отзыва
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Кутаиси. История и природа Имеретии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
84 за всё до 7 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
45 за человека
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
Начало: У Макдоналдс в центре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от 260 за всё до 6 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
180 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 120 за всё до 20 чел.
Грузия в тарелке: готовим и едим
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 65 за человека
Покинутые села западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 270 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 180 за всё до 20 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 45 за всё до 5 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
11592 за всё до 6 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Имеретии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 198 за всё до 20 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 220 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
11592 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси в прекрасную Сванетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
380 за всё до 6 чел.
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Кутаиси
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
30 за всё до 3 чел.
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от 110 за всё до 10 чел.
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Карло - лучший гид!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
    Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природыОтличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
    Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. БылоБыли с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • В
    Вероника
    22 мая 2024
    Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
    Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый
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    цвет воды в озере или наш гид Сергей, который не только знает миллион историй и деталей событий, происходивших здесь, но так горячо и искренне любит эти места. Я уже давно влюблена в Грузию, много где была. Но эту экскурсию запомню надолго, она была очень познавательной, очень красочной, очень душевной.

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала какие блюда едят сами
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    местные жители, что готовят дома ежедневно, а что в основном только на праздники, помогала переводить в некоторых случаях на самом мастер-классе, а также делала фотографии по нашей просьбе. Само мероприятие было в гостях у грузинской семьи, которые сами делают вино, устаривают мастер-классы по приготовлению еды, а также дегустации. Хозяйка дома, очень приятная девушка рассказывала нам про местную кухню, как и из чего лучше готовить блюда, из чего их готовят традиционно и как в современном мире это упрощают. Мы готовили хинкали с мясом и с сыром, т. к. не все едят мясо, также имеретинские хачапури и кукурузные лепешки мчади. Во время готовки нас угощали вином и приготовили очень вкусный турецкий кофе. Все приготовление еды заняло около 2х часов, при том что тесто и начинку подготовили для нас заранее. Затем нам провели не большую экскурсию на домашнюю винодельню, мы попробовали вино, послушали рассказ о том как раньше делали вино и как это делают сейчас, понравившееся вино можно было купить и тут же при тебе его разливают, закрывают пробкой и клеят этикетку. Время пролетело незаметно. Рекомендуем к посещению)

    Были на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказалаБыли на мастер-классе 19 мая. Гид Анна рассказывала нам про организационные детали, отвечала на вопросы, рассказала
  • Е
    Евгения
    18 мая 2024
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним мы почувствовали настоящий дух Грузии. У нас времени было достаточно и он показал ещё пару красивых мест, было очень интересно!
    Очень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с нимОчень интересная и насыщенная экскурсия, места невероятно красивые. Экскурсовод Марко отлично знает свое дело, с ним
  • Р
    Роман
    16 мая 2024
    Пещера Прометея и каньоны Грузии
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
    Огромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. РекомендуюОгромное спасибо за душевную экскурсию! Увидели много замечательных мест, интересно пообщались. Очень приятный и ненавязчивый человек. Рекомендую
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Грузия в тарелке: готовим и едим
    Выбрали этот мастер-класс, чтобы провести время с родителями. Геннадий забрал нас на минивэне из гостиницы. Оказалось, что Ульяна и Геннадий
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    несколько лет назад вернулись на землю своих предков, в Грузию, чтобы полностью поменять свою жизнь: переехали из города на природу. Было очень интересно послушать про это. Информация на мастер-классе была понятная и интересная. Сами мы также принимали непосредственное участие в готовке. В процессе, а также во время трапезы, нас угощали домашним вином: белым и красным. Из мамалыги помимо гоми также сделали ещё и лепёшки чвиштари бонусом. А после мастер-класса Ульяна выслала рецепты приготовленных блюд на WhatsApp, что было очень удобно! В конце нам показали огромных кроликов🙂 Прошло всё душевно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
  2. Пещера Прометея и каньоны Грузии
  3. Кутаиси. История и природа Имеретии
  4. Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
  5. Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "На машине" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 30 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 727 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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