за всё до 3 чел.

от $ 150 за всё до 3 чел.

Расписание: Каждый день, время обсуждается индивидуально.

Выберите удобный трансфер из аэропорта Кутаиси в Тбилиси и начните свое путешествие с приятных моментов

Индивидуальная

2 часа

Индивидуальный трансфер из аэропорта Кутаиси: Батуми, Тбилиси, Местия, Гудаури Встреча в аэропорту Кутаиси и комфортная поездка до вашего отеля в Батуми, Тбилиси, Местия или Гудаури. Наслаждайтесь путешествием с профессиональным водителем Начало: Аэропорт Копитнари

Расписание: В ночное время по запросу