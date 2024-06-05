Ночные прогулки и экскурсии Кутаиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Кутаиси, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
99 за всё до 4 чел.
Кутаиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Паулина
    5 июня 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
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    что сделал наш день и экскурсию по местным достопримечательностям таким запоминающимся и весёлым. Места поражали своей красотой и атмосфера путешествия вызывала восторг и восхищение. Однозначно рекомендуем провести ваш день в компании Роби, в радости и в поисках новых ярких впечатлений.

    Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему
  • L
    Leonid
    23 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
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    пунктуальный молодой человек с прекрасным русским. Роби учтёт Ваши пожелания при планировании туров, покажет хорошие рестораны и сэкономит Ваши деньги блогодаря своим советам. Без него наша поездка не была бы такой успешной! Очень спокойно, когда в чужой стране есть кто то на кого можешь положится. После использования местного такси, мы особенно стали ценить его удобную, не прокуренную и не пахнущую всевозможными благовониями машину.;)

  • Ю
    Юрий
    3 мая 2024
    Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
    Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
  • Т
    Тогжан
    25 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    очень красивые места, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кутаиси: древний город и каньон после заката
  2. Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
  3. Кутаиси станет ближе
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 99 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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