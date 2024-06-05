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скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ЮЮрий3 мая 2024Благодарим гида Роби, экскурсия прошла весело, на позитиве! Экскурсовод подготовленный, чувствует настроение людей!
- ССергей31 августа 2023Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
- ТТогжан25 августа 2023очень красивые места, все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Ночные»
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