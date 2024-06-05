1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и Водопады Кутаиси: Путешествие в Сердце Природы Грузии
Погрузитесь в мир природных чудес Грузии: величественные каньоны, живописные водопады и таинственные пещеры
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пещера Прометея и каньоны Грузии: Путешествие по живописным местам Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€50 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Имеретии из Кутаиси: Вина, Природа и Культура
Вас ждет захватывающее путешествие по Имеретии, где вы встретите уникальные традиции, пейзажи и вкусы этого региона Грузии
Начало: ваш адрес в черте города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €140 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
€84 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты западной Грузии: индивидуальная экскурсия из Кутаиси
Погрузитесь в уникальный мир природы западной Грузии, где каждый шаг открывает новые потрясающие виды и истории
Начало: Ваш Отель (в черте города Кутаиси)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Грузинская кулинария в Кутаиси: от хачапури до пеламуши
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
Начало: У Макдоналдс в центре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от €260 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
115€98 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Кутаиси: от храма Баграта до Гелатского монастыря
Погрузитесь в историю Кутаиси, посетив его знаковые святыни и музеи. Насладитесь красотой и духом Грузии в уютной компании гида
Начало: От центральной площади Кутаиси
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грузия в тарелке: уникальный кулинарный мастер-класс в Кутаиси
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии! Приготовьте традиционные блюда и узнайте секреты их приготовления в уютной деревенской обстановке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
9 часов
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Откроем для вас красоты Грузии: храм Баграта, пещера Прометея, монастырь Мартвили и каньон Мартвили. Погрузитесь в богатую историю и традиции
Начало: Гостиница
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Минеральные воды, вино и хачапури: путешествие по родине Маяковского
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от дома Маяковского до минеральных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури дополнят ваше путешествие
Начало: От Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €45 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по живописной Имеретии: от храма Баграта до пещеры Прометея
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы: от древних храмов до величественных пещер и уникальных кулинарных впечатлений
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:30
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: От Вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Бюджетный тур по Имеретии: путешествие в древнюю Колхиду
Погрузитесь в историю древнего государства Колхида, узнайте о культуре Имеретии и насладитесь красотами Кавказа
Начало: От центральной площади Кутаиси
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €198 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Из Кутаиси в удивительную Мегрелию: Монастырь, каньоны и лес
Погрузитесь в атмосферу древней Мегрелии: от мистических лесов до величественных каньонов и исторических монастырей
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 15:00
10 июня в 10:00
115€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Кутаиси в загадочную Сванетию: Ушгули, Местия и не только
Погрузитесь в атмосферу древней Сванетии, посетив Ушгули и Местию. Насладитесь неповторимыми пейзажами и узнайте уникальные традиции
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:00
10 июня в 07:00
€380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Кутаиси: от рынка до стола
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить пхали и сациви и насладитесь ужином с бокалом вина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Кутаиси с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по нужному адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 00:00
€30 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППаулина5 июня 2024Были в Кутаиси впервые, вдвоем с парнем, и так случилась весёлая молодая компания. Огромная благодарность нашему гиду Роби за то,
- ВВадим2 июня 2024Всё было хорошо
- ООльга31 мая 2024Для нас это оказалась поездка-сюрприз, потому что ее наполнение зависит от погоды. Но вопреки всем прогнозам нам повезло!) Вначале был
- ММихаил30 мая 2024Карло - лучший гид!
- ООльга30 мая 2024Отличный способ переключиться и отдохнуть от городской суеты. Красивый аутентичный интерьер, гостеприимные хозяева, завораживающие виды природы, вкуснейшая еда. Не ешьте перед экскурсией! Помимо того, что Вы приготовите сами, Вас угостят обедом из блюд местной кухни. Это очень вкусно!!!
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- ММаргарита28 мая 2024Были с Еленой на длинной экскурсии по природным местам рядом с Кутаиси. Все очень понравилось. Было много полезной интересной информации об истории Грузии, традициях, особенностях. Попробовали разные виды чурчхел, вина. В общем все очень гостеприимно. Все советую!
- ЕЕлена23 мая 2024Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
- LLeonid23 мая 2024Мы провели не одну, а четыре тура! От встречи после приземления до отлёта всё прошло идеально! Роби очень душевный, весёлый и
- ВВероника22 мая 2024Не знаю даже, что впечатлило меня больше - невероятная по красоте природа, величественные горы, источники с вкуснейшей чистой водой, васильковый
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Можно с детьми»
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